Endurskoðun menntastefnu Akureyrarbæjar er hafin

27. ágúst, 2025 - 11:40 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Endurskoðun menntastefnu Akureyrarbæjar er hafin Mynd akureyri.is
Endurskoðun menntastefnu Akureyrarbæjar er hafin Mynd akureyri.is

Menntastefna Akureyrarbæjar frá árinu 2020 gildir út árið 2025. Nú er hafin vinna við endurskoðun stefnunnar og ber fræðslu- og lýðheilsuráð ábyrgð á þeirri vinnu í umboði bæjarstjórnar. Stýrihópur hefur verið skipaður og honum sett erindisbréf.

Stýrihópurinn ber ábyrgð á vinnu við mat á framgangi og endurskoðun menntastefnu Akureyrarbæjar með það að markmiði að ná breiðri samstöðu um stefnumótunina og skýra framtíðarsýn í mennta- og uppeldismálum sveitarfélagsins.

Helsta verkefni stýrihópsins er að tryggja að eftirfarandi vinna eigi sér stað:

  • Greining og mat á framgangi menntastefnu frá 2020
  • Móta nýja/endurskoðaða framtíðarsýn, stefnu og innleiðingaráætlun
  • Forgangsraða aðgerðum við innleiðingu stefnunnar til þriggja ára
  • Víðtækt samráð við starfsfólk, nemendur, foreldra, kjörna fulltrúa, aðra hagsmunaaðila og íbúa um endurskoðun stefnunnar

Áætlað er að stýrihópur fundi fimm sinnum á tímabilinu ágúst-nóvember og ný stefna og innleiðingaráætlun verði tilbúin í lok árs, kynning og innleiðing hefjist svo í upphafi ársins 2026. Stýrihópinn skipa eftirfarandi:

  • Heimir Örn Árnason D-lista, fulltrúi meirihluta fræðslu- og lýðheilsuráðs
  • Ásrún Ýr Gestsdóttir V-lista, fulltrúi minnihluta fræðslu- og lýðheilsuráðs
  • Leyla Ósk Jónsdóttir, fulltrúi ungmennaráðs
  • Kristín Jóhannesdóttir, sviðsstjóri fræðslu- og lýðheilsusviðs
  • Andrea Laufey Hauksdóttir, fulltrúi SAMTAKA
  • Rannveig Sigurðardóttir, verkefnastjóri grunnskóla
  • Erna Rós Ingvarsdóttir, verkefnastjóri leikskóla
  • Helga Rún Traustadóttir, fulltrúi stjórnenda í grunnskólum
  • Ragnheiður I. Ragnarsdóttir, fulltrúi stjórnenda í leikskólum
  • Hjörleifur Örn Jónsson, fulltrúi stjórnenda í Tónlistarskólanum á Akureyri

Með hópnum vinnur Margrét Rún Karlsdóttir, verkefnastjóri gæða- og þróunarmála við leik- og grunnskóla sem ritar fundargerðir fundanna og verkstjórn annast Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson hjá Ásgarði skólaráðgjöf. Hann heldur utan um verkefnið hvað varðar fundarboðun, fræðslu, gagnaöflun, greiningu og úrvinnslu gagna í samvinnu við stýrihópinn og starfsfólk fræðslu- og lýðheilsusviðs.

Frá þessu segir á  heimasíðu Akureyrarbæjar

Til baka

Nýjast

  • Endurskoðun menntastefnu Akureyrarbæjar er hafin

    • 27.08.2025
    Menntastefna Akureyrarbæjar frá árinu 2020 gildir út árið 2025. Nú er hafin vinna við endurskoðun stefnunnar og ber fræðslu- og lýðheilsuráð ábyrgð á þeirri vinnu í umboði bæjarstjórnar. Stýrihópur hefur verið skipaður og honum sett erindisbréf.

  • Umhverfislistaverkið Sókn afhjúpað á Gömlu bryggju á Grenivík

    • 27.08.2025
    Umhverfislistaverk var formlega afhjúpað á Gömlu bryggju á Grenivík í einmunablíðuá dögunum, hægviðri og hiti fór yfir 20 gráður. Afhjúpunin var í tengslum við árlega Grenivíkurgleði.

  • Breyting á leiðakerfi SVA

    • 27.08.2025
    Áætlun aukavagns á leið 6 (skólavagn) verður seinkað um 15 mínútur frá og með mánudeginum 1. september nk. Vagninn mun leggja af stað úr miðbæ kl. 07:55. Er þetta gert vegna þess að MA seinkaði byrjun skóladags núna, eins og VMA var búin að gera eða til kl. 08:30.  

  • 120° / ÓMUR í Verksmiðjunni á Hjalteyri - Opnun nk. laugardag kl. 14

    • 27.08.2025
    Á þessari sýningu verður frumflutt nýtt hljóðverk eftir Áka Ásgeirsson (1975) sem ber heitið 120°.

  • Undirritun viljayfirlýsingar um gagnaver á Bakka við Húsavík

    • 27.08.2025
    Sveitarfélagið Norðurþing og bresk-norska félagið GIGA-42 Ltd. hafa undirritað viljayfirlýsingu um uppbyggingu gagnavers á iðnaðarsvæðinu á Bakka við Húsavík. Um er að ræða fyrsta fasa á gervigreindarveri á 4,3 hektara lóð með 50 MW raforkuþörf en GIGA-42 þarf að semja við Landsvirkjun um afhendingu rafmagns til verkefnisins. Það voru Bergþór Bjarnason, staðgengill sveitarstjóra Norðurþings og William Tasney forstjóri GIGA-42 sem undirrituðu viljayfirlýsinguna á Húsavík í morgun.

  • HSN frestar byggingu annarrar heilsugæslustöðvar á Akureyri

    • 26.08.2025
    Framkvæmdastjórn Heilbrigðisstofnunar Norðurlands (HSN) hefur eftir samtöl við hagsmunaaðila og endurmat á forsendum ákveðið að fresta byggingu nýrrar heilsugæslustöðvar um að minnsta kosti 5 ár.

  • „Íslenskur sjávarútvegur er í harðri samkeppni á al‏þ‏‏jóðlegum mörkuðum“

    • 26.08.2025
    Hermann Stefánsson tók við sem framkvæmdastjóri Ice Fresh Seafood ehf. í júní er Gústaf Baldvinsson lét af störfum eftir að hafa st‎ýrt félaginu frá stofnun, árið 2007. Ice Fresh Seafood er sölu- og markaðsfyrirtæki Samherja.

  • Viljayfirlýsing um uppbyggingu gagnavers á Bakka

    • 25.08.2025
    Fyrir byggðarráði Norðurþings liggja drög að viljayfirlýsingu sveitarfélagsins við gagnaversfyrirtæki, sem hefur sérhæft sig í starfsemi á norðurslóðum, um byggingu gagnavers á Bakka.

  • Nemendur 6. bekkjar fara í vettvangsferð á sjó með Húna II

    • 25.08.2025
    Nemendur í 6. bekk grunnskóla Akureyrarbæjar fara á haustdögum í vettvangsferð á sjó á Húna II EA 740. Það eru Hollvinir Húna II sem standa að ferðunum í samstarfi við Háskólann á Akureyri og fræðslusvið Akureyrarbæjar.
Sjá meira