Endurskoðun menntastefnu Akureyrarbæjar er hafin

Menntastefna Akureyrarbæjar frá árinu 2020 gildir út árið 2025. Nú er hafin vinna við endurskoðun stefnunnar og ber fræðslu- og lýðheilsuráð ábyrgð á þeirri vinnu í umboði bæjarstjórnar. Stýrihópur hefur verið skipaður og honum sett erindisbréf.
Stýrihópurinn ber ábyrgð á vinnu við mat á framgangi og endurskoðun menntastefnu Akureyrarbæjar með það að markmiði að ná breiðri samstöðu um stefnumótunina og skýra framtíðarsýn í mennta- og uppeldismálum sveitarfélagsins.
Helsta verkefni stýrihópsins er að tryggja að eftirfarandi vinna eigi sér stað:
Áætlað er að stýrihópur fundi fimm sinnum á tímabilinu ágúst-nóvember og ný stefna og innleiðingaráætlun verði tilbúin í lok árs, kynning og innleiðing hefjist svo í upphafi ársins 2026. Stýrihópinn skipa eftirfarandi:
Með hópnum vinnur Margrét Rún Karlsdóttir, verkefnastjóri gæða- og þróunarmála við leik- og grunnskóla sem ritar fundargerðir fundanna og verkstjórn annast Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson hjá Ásgarði skólaráðgjöf. Hann heldur utan um verkefnið hvað varðar fundarboðun, fræðslu, gagnaöflun, greiningu og úrvinnslu gagna í samvinnu við stýrihópinn og starfsfólk fræðslu- og lýðheilsusviðs.
Frá þessu segir á heimasíðu Akureyrarbæjar