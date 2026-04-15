ELDRI MAÐUR FER Í FRAMBOÐ

Það voru margir undrandi þegar í ljós kom að einn listinn (S-listinn) hefur mig, fjörgamlan manninn, í framboði. Að vísu neðst á listanum en sumir tala um það sé heiðurssæti sem er auðvitað ekki verra en hvað annað því einhver verður að vera síðastur enda segir á góðum stað að þeir síðustu verði fyrstir áður en yfir lýkur. En að öllu gamni slepptu þá sýnist mér að þessi ágæti listi geymi margt ungt og efnilegt fólk sem er víst til að fleyta bænum okkur góða úr þeirri værð og fjarlægð frá íbúum hans sem einkennt hefur bæjarstjórn undanfarin ár.
Sjálfur hef ég barist fyrir því að virkja bæjarbúa til þátttöku varðandi skipulag miðbæjarins og notið aðstoðar við það frá fjölda manns sem náði hámarki þegar við héldum fjölmennasta íbúaþing landsins um árið. Þar voru mótaðar meginlínur um það hvernig allur þessi fjöldi vildi hafa miðbæinn og afraksturinn allur gefinn bæjarstjórn með hátíðlegri viðhöfn.
Bæjarstjórn tók vel á móti þessum tillögum en að lokum fleygði hún þeim öllum í ruslatunnuna og fór sínu fram um skipulag miðbæjarins. Tók ekkert tillit til skoðana íbúaþingsins og hefur ekki gert síðan, aldrei. Bara fjasað um þessi mikilvægu málefni innan sinna veggja og síðan raðað öllu upp eftir baktjaldamakk og engu svarað ábendingum eða fyrirspurnum bæjarbúa.
Þannig hafa árin liðið. Hins vegar hefur síðustu misseri heyrst úr bæjarstjórn að athugandi væri að leita til íbúa bæjarins þegar nú er stefnt að því að skipuleggja upp á nýtt svæðið þar sem íþróttavöllurinn er fyrir norðan Hólabraut.
Ekki veit ég hvort þetta er sagt í alvöru eða hvort þetta er bara enn ein sýndarmennskan. Það fer auðvitað eftir því hverjir verða í bæjar-stjórninni næstu árin. Mér sýnist að með lista Samfylkingarinnar sé verið að endurnýja liðið verulega og vonandi fylgja því ný og betri vinnubrögð.
Þess vegna gef ég kost á mér á að vera gamli maðurinn á listanum og styðja unga fólkið til að koma á eðlilegu sambandi við bæjarbúa, fá góð ráð frá almenningi í mikilvægum málaflokkum og fara jafnvel eftir þeim. Það er tími til kominn.
Þannig er ef til vill enn hægt að nýta gamla ellibelgi til góðra verka!
Ragnar Sverrisson
Skipar 22. sæti S-listans á Akureyri