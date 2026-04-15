ELDRI MAÐUR FER Í FRAMBOÐ

15. apríl, 2026 - 10:23 Ragnar Sverrisson
Ragnar Sverrisson skipar 22. sæti S-listans á Akureyri
Það voru margir undrandi þegar í ljós kom að einn listinn (S-listinn) hefur mig, fjörgamlan manninn, í framboði. Að vísu neðst á listanum en sumir tala um það sé heiðurssæti sem er auðvitað ekki verra en hvað annað því einhver verður að vera síðastur enda segir á góðum stað að þeir síðustu verði fyrstir áður en yfir lýkur. En að öllu gamni slepptu þá sýnist mér að þessi ágæti listi geymi margt ungt og efnilegt fólk sem er víst til að fleyta bænum okkur góða úr þeirri værð og fjarlægð frá íbúum hans sem einkennt hefur bæjarstjórn undanfarin ár.

Sjálfur hef ég barist fyrir því að virkja bæjarbúa til þátttöku varðandi skipulag miðbæjarins og notið aðstoðar við það frá fjölda manns sem náði hámarki þegar við héldum fjölmennasta íbúaþing landsins um árið. Þar voru mótaðar meginlínur um það hvernig allur þessi fjöldi vildi hafa miðbæinn og afraksturinn allur gefinn bæjarstjórn með hátíðlegri viðhöfn.

Bæjarstjórn tók vel á móti þessum tillögum en að lokum fleygði hún þeim öllum í ruslatunnuna og fór sínu fram um skipulag miðbæjarins. Tók ekkert tillit til skoðana íbúaþingsins og hefur ekki gert síðan, aldrei. Bara fjasað um þessi mikilvægu málefni innan sinna veggja og síðan raðað öllu upp eftir baktjaldamakk og engu svarað ábendingum eða fyrirspurnum bæjarbúa.

Þannig hafa árin liðið. Hins vegar hefur síðustu misseri heyrst úr bæjarstjórn að athugandi væri að leita til íbúa bæjarins þegar nú er stefnt að því að skipuleggja upp á nýtt svæðið þar sem íþróttavöllurinn er fyrir norðan Hólabraut.

Ekki veit ég hvort þetta er sagt í alvöru eða hvort þetta er bara enn ein sýndarmennskan. Það fer auðvitað eftir því hverjir verða í bæjar-stjórninni næstu árin. Mér sýnist að með lista Samfylkingarinnar sé verið að endurnýja liðið verulega og vonandi fylgja því ný og betri vinnubrögð.

Þess vegna gef ég kost á mér á að vera gamli maðurinn á listanum og styðja unga fólkið til að koma á eðlilegu sambandi við bæjarbúa, fá góð ráð frá almenningi í mikilvægum málaflokkum og fara jafnvel eftir þeim. Það er tími til kominn.

Þannig er ef til vill enn hægt að nýta gamla ellibelgi til góðra verka!

Ragnar Sverrisson

Skipar 22. sæti S-listans á Akureyri

Nýjast

  • Áfram menning og listir, ekki bara á tyllidögum!

    • 15.04.2026
    Menning og listir eru svona spariorð. Mest notuð spari og líka alltof sparlega! Það er helst á tyllidögum og í aðdraganda kosninga að þau eru dregin fram. Þegar kreppir að eru það menning og listir sem verða oft fyrst fyrir barðinu á niðurskurðinum. Og maður skilur að það sé sársaukaminna en að skera niður á velferðasviði sem dæmi. En það gleymist að menning og listir eru líka velferð. Ég hef sjálf orðið vitn að því að börn sem voru ekki að finna sig í íþróttum eða öðru félagsstarfi hafi gjörsamlega blómstrað í leiklist og komið sjálfum sér og öllum í kringum sig á óvart. Fundið styrk sinn, rödd og hæfileika; eignast nýtt líf hreinlega.

  • Vöndum okkur

    • 15.04.2026
    Ríkisstjórnin hefur lagt til að þjóðin greiði atkvæði í lok ágúst um hvort halda eigi áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Slík ákvörðun snertir grundvallarhagsmuni þjóðarinnar og framtíðarsýn til lengri tíma. Það er því eðlilegt og mikilvægt að gerðar séu ríkar kröfur til slíkrar atkvæðagreiðslu.

  • Framkvæmdir og götulokanir í kringum Lækjargötu

    • 14.04.2026
    Á heimasíðu  Akureyrarbæjar er sagt frá þvi að komið sé að endurnýjun á regnvatnslögn í Lækjargötu, frá Spítalavegi og til austurs í gegnum gangstétt að Hafnarstræti. Framkvæmdir hefjast um miðjan apríl og munu standa yfir í rúma tvo mánuði segir ennfremur í áðurnefndri tilkynningu.

  • Brúðuleiksýningin Rót frumsýnd á Akureyri í þessum mánuði

    • 14.04.2026
    Rót er ljóðræn brúðuleiksýning fyrir alla fjölskylduna eftir leikhópinn Handbendi. Umfjöllunarefnið er hvernig það er að alast upp milli menningarheima, en móðir Óla er af erlendu bergi brotinn og faðir hans íslenskur. Líf Óla stekkur stakkaskiptum þegar amma hans frá Suður-Ameríku kemur í heimsókn og hann uppgötvar nýjan hluta af sjálfum sér.

  • Aukin þjónusta við sjúklinga með ristilsjúkdóma á Sjúkrahúsinu á Akureyri

    • 14.04.2026
    Á Sjúkrahúsinu á Akureyri hefur á síðustu misserum verið byggð upp aukin sérhæfð þjónusta í aðgerðum á ristli. Tveir skurðlæknar við sjúkrahúsið, sem hafa sérþekkingu á neðri meltingarvegi, hafa leitt þá uppbyggingu samhliða almennum skurðlækningum sínum.

  • Stelpurnar unnu frækinn sigur á Portúgal og stuðningsmenn fengu „Besta bitann af þorskinum“

    • 14.04.2026
    Íslenska kvennalandsliðið í handbolta tryggði sér farseðilinn á EM eftir frækinn sigur á Portúgal í hreinum úrslitaleik á Ásvöllum á sunnudaginn. Frítt var á leikinn í boði Samherja og starfsfólk félagsins bauð stuðningsmönnum upp á „Besta bitann af þorskinum“  á leiknum.

  • Hvað ætlar Akureyri að verða þegar hún verður stór?

    • 14.04.2026
    Hvernig sem á það er horft er Akureyrarbær höfuðstaður Norðurlands. Nýlega var mikilvægi Akureyrarbæjar staðfest með borgarstefnu sem samþykkt var á Alþingi, við búum nú í svæðisborg sem gegnir þjónustuhlutverki við mun stærra svæði. Atvinnumálin í okkar bæ snúast því ekki bara um fyrirtækin sjálf, heldur um það hvort að fólk sjái framtíð sína hér og ekki á höfuðborgarsvæðinu. Akureyrarbær hefur alla burði til að auka samkeppnishæfni Íslands í heild og vera raunverulegur valkostur fyrir einstaklinga og fjölskyldur sem vilja flytja til Íslands og búa í borgarsamfélagi. Þar með aukast lífsgæði allra þeirra sem byggja landshlutann eins og hann leggur sig.

  • Fyrir enn betri Akureyrarbæ

    • 14.04.2026
    Sjálfstæðisflokkurinn á Akureyri vill halda áfram að byggja upp enn betra samfélag til framtíðar, þar sem ábyrg fjármál, öflugt atvinnulíf og sterk þjónusta mynda grunn að góðum lífsgæðum fyrir alla. Á kjörtímabilinu hefur verið unnið mikið og hratt. Uppbygging hefur aukist, þjónusta verið styrkt og rekstur bæjarins er orðinn traustari. Fjármálin standa sterkari stoðum en áður og við það hefur skapast svigrúm til að taka skynsamlegar ákvarðanir til framtíðar.
