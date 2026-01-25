Ekki verði vinnsluskylda á byggðakvóta í Grímsey

Bæjarráð Akureyrar hefur óskað eftir því að vinnsluskylda á byggðakvóta verði felld niður í sérreglum Akureyrarbæjar um úthlutun byggðakvóta í Grímsey.
Rökin fyrir beiðninni eru einkum þau að Grímsey hefur verið skilgreind sem brothætt byggð og er engin vinnsla starfandi í eynni. Landaður afli er umtalsverður og er hann fluttur í burtu til vinnslu í landi. Ekki hefur verið talinn grundvöllur til að reka vinnslu í eyjunni með það magn sem þar kemur á land.
Nánast allir þeir sem stunda sjósókn og landa í Grímsey eru búsettir í eyjunni og allar útgerðirnar sem þar landa eru með lögheimili þar. Það þjóni því hagsmunum byggðarinnar í Grímsey að vinnsluskyldan verði felld niður í ljósi núverandi stöðu annars yrði engum byggðakvóta úthlutað í eyjunni.