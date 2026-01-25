Ekki verði vinnsluskylda á byggðakvóta í Grímsey

25. janúar, 2026 - 13:16 Margrét Þóra Þórsdóttir
Frá Grímsey
Frá Grímsey

Bæjarráð Akureyrar hefur óskað eftir því að vinnsluskylda á byggðakvóta verði felld niður í sérreglum Akureyrarbæjar um úthlutun byggðakvóta í Grímsey.

Rökin fyrir beiðninni eru einkum þau að Grímsey hefur verið skilgreind sem brothætt byggð og er engin vinnsla starfandi í eynni. Landaður afli er umtalsverður og er hann fluttur í burtu til vinnslu í landi. Ekki hefur verið talinn grundvöllur til að reka vinnslu í eyjunni með það magn sem þar kemur á land.

Nánast allir þeir sem stunda sjósókn og landa í Grímsey eru búsettir í eyjunni og allar útgerðirnar sem þar landa eru með lögheimili þar. Það þjóni því hagsmunum byggðarinnar í Grímsey að vinnsluskyldan verði felld niður í ljósi núverandi stöðu annars yrði engum byggðakvóta úthlutað í eyjunni.

Til baka

Nýjast

  • Lokaorðið - Miðbærinn á Akureyri

    • 25.01.2026
    „Sæll vinur minn, ertu ekki að vinna í miðbænum?“ sagði gamall félagi sem ég hafði ekki séð lengi. „Jú,“ svaraði ég stoltur. „Er eitthvað líf í miðbænum?“ „Já, heldur betur“ og bætti svo við „en það mætti vera meira.“

  • Húsavík Framkvæmdir við frístund og félagsmiðstöð á áætlun

    • 25.01.2026
    Norðurþing vinnur nú að uppbyggingu húsnæðis undir frístund og félagsmiðstöð á Húsavík. Um er að ræða stærstu einstöku framkvæmd sveitarfélagsins í tugi ára en heildarkostnaður er áætlaður um 750-800 millj.kr. Húsið er reist sem viðbygging við Borgarhólsskóla, alls um 900 fm á tveimur hæðum. Trésmiðjan Rein ehf. er aðalverktaki og hefur með sér nokkra undirverktaka sem flestir eru heimamenn. Belkod ehf. hefur eftirlit með verkinu en hönnuðir eru Basalt arkitektar.

  • Ekki verði vinnsluskylda á byggðakvóta í Grímsey

    • 25.01.2026
    Bæjarráð Akureyrar hefur óskað eftir því að vinnsluskylda á byggðakvóta verði felld niður í sérreglum Akureyrarbæjar um úthlutun byggðakvóta í Grímsey.

  • Brimsölt handboltastemning um borð í Björgúlfi EA 312

    • 24.01.2026
    Starfsfólk Samherja sem hafði tök á – bæði til sjós og lands - fylgdist spennt með er „Strákarnir okkar“ mættu Króötum Dags Sigurðssonar í fyrsta leik beggja liða í milliriðlum EM í handbolta í gær.

  • Sæluhús vilja fjölga gistirýmum um 180

    • 24.01.2026
    Skipulagsráð Akureyrar hefur tekið jákvætt í erindi frá Sæluhúsum á Akureyri sem reka gistiþjónustu við Búðartröð, en þeir sækja um breytingu á deiliskipulagi á lóð númer 2 við Búðartröð.

  • Vettvangsliðanámskeið í Grímsey

    • 24.01.2026
    Vettvangsliðanámskeið á vegum Sjúkraflutningaskólans var haldið í Grímsey nýverið að beiðni Heilbrigðisstofnunar Norðurlands.

  • Aldrei fleiri samtöl vegna sjálfsvígshugsana

    • 24.01.2026
    Á síðasta ári var 1.728 sinnum haft samband við 1717, Hjálparsíma Rauða krossins, vegna sjálfsvígshugsana sem er oftar en nokkru sinni áður. Árið 2024 voru slík samtöl 1.035 talsins og er aukningin milli ára því 67%. „Þrátt fyrir að hafa reglulega yfir árið tekið saman tölur um fjölda sjálfsvígssamtala sem berast 1717, og vera meðvituð um að samtölin hafa verið að þyngjast og verða alvarlegri, þá er okkur brugðið yfir heildarsamantekt ársins,“ segir Elfa Dögg S. Leifsdóttir, sálfræðingur og teymisstjóri heilbrigðisverkefna hjá Rauða krossinum.

  • Akureyrarbær og Tónræktin Samningur um tónlistarfræðslu

    • 24.01.2026
    Undirritaður hefur verið samstarfssamningur milli Akureyrarbæjar og Tónræktarinnar um styrk til tónlistarfræðslu fyrir ungt fólk. Markmið samningsins er að efla og styðja tónlistarnám ungs fólks í bænum og bjóða upp á fjölbreyttari námsleiðir, sem eykur aðgengi að skapandi námi.

  • Gistirými eykst á Akureyri

    • 23.01.2026
    Akureyri, höfuðstaður Norðurlands, gengur nú í gegnum mikla breytingu hvað varðar framboð á gistingu. Stóru hótelin, Berjaya Iceland Hotels og Hótel Kea hafa verið burðarásar í þessum rekstri árum saman og eru í fullum rekstri.
Sjá meira