Eik styrkir Kaon

10. nóvember, 2025 - 11:44 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá vinstri: Hulda Sædís Bryngeirsdóttir, Marta Kristín Rósudóttir, Eva Björg Óskarsdóttir fulltrúar…
Frá vinstri: Hulda Sædís Bryngeirsdóttir, Marta Kristín Rósudóttir, Eva Björg Óskarsdóttir fulltrúar Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis og Kristín Anna Kristjánsdóttir og Elva Ýr Kristjánsdóttir sem afhentu styrkinn fyrir hönd Eikar. Mynd á vef Kaon

Eik fasteignafélag, eigandi Glerártorgs,hefur veitt styrk til Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis.

Styrkurinn er tileinkaður framlagi þátttöku gesta sem tóku þátt í gjafaleik á Dekurkvöldi Glerártorgs í október síðastliðnum.

Eik fasteignafélag styrkti félagið um 1.000 krónur fyrir hvern þátttakanda sem tók þátt í leiknum, en alls tóku 341 gestur þátt. Styrkurinn er því að upphæð 341.000 krónur og fer í Dekurdagasöfnunina sem rennur óskipt til Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis. Í byrjun október styrkti Glerártorg einnig Krabbameinsfélagið með kaupum á slaufum í staur að upphæð 100.000 krónur.

Styrkurinn er tákn um samhug og stuðning við mikilvægt málefni sem snertir marga.

