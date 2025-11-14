„Ég elska landsbyggðina og Akureyri er svo sannarlega frábær háskólabær!“

Sigurður Eyjólfur er stúdent við Sálfræðideild Háskólans á Akureyri og gaf út sína fyrstu bók á árinu sem ber heitið „Ég er ekki fullkominn“. Bókin fjallar um hamlandi kvíða sem Sigurður hefur tekist á við í gegnum árin.
Hann kynnti bókina í Pennanum Eymundssyni á Akureyri síðasta fimmtudag, þar sem viðtökur voru afar hlýjar.
Uppgjörstími sem varð að bókahugmynd
Hugmyndin að bókinni kviknaði þegar Sigurður var á miklum uppgjörstíma í lífi sínu, þegar hann kláraði stúdentsprófið í desember árið 2022.
„Það var risastór áfangi í mínu lífi að ljúka stúdentsprófinu eftir allt það sem á undan var gengið,“ segir Sigurður. Þremur vikum eftir að hann hóf nám í menntaskóla hætti hann vegna hamlandi kvíða og sökk djúpt. Þetta var árið 2016 og þá hafði kvíðinn lengi valdið honum miklum vandræðum.
„Ég upplifði mig oft dálítið einan, þá meina ég þannig að mér fannst enginn vera að glíma við neitt svipað og ég.“ Sigurður vonast til þess að saga hans geti verið fyrirmynd fyrir önnur sem glíma við sambærilegar áskoranir.
Ótrúlegustu ævintýrin bíða rétt handan við hornið – og árangurinn talar sínu máli
„Lykilþátturinn í minni sögu er að þrátt fyrir að lífið sé stundum bara alveg ótrúlega þungt og erfitt þá er hægt að vinna sig upp úr erfiðleikum. “ Þetta er reynsla Sigurðar og segir hann að saga hans sýni að það séu oft ótrúlegustu ævintýrin sem bíða rétt handan við hornið.
Á síðasta ári hefur hann náð markverðum árangri:
Sigurður hvetur fólk til að stíga út fyrir þægindarammann: „Þá geta ótrúlegir hlutir gerst.“
Einlæg og hlý frásögn um að takast á við hindranir
Sigurður lýsir bókinni sem einlægri, hlýlegri og persónulegri. „Þrátt fyrir að lífið leggi fyrir mann alls konar hindranir verða þessar hindranir oft til þess að styrkja mann og efla.“ Sigurður hefur náð góðum árangri í lífinu og er tilbúinn að tala opinskátt um það og langaði hann að vera einlægur í þessu verkefni sem lífið gaf honum. Hann segist þakklátur þrátt fyrir að þetta hafi reynst erfitt á sínum tíma, því þau tól sem hann hefur tileinkað sér til að takast á við erfiðleikana sýna hafa hjálpað honum að komast á þann stað sem hann er á í dag.
Bæði krefjandi og gefandi að kynna bókina
Sigurður er búinn að vinna mikið í sínum málum og er því tilbúinn að miðla sinni reynslu á þennan hátt. Sigurður hefur kynnt bókina sína víða undanfarna mánuði. Hann segir að það hafi verið afar sérstök upplifun að fjalla um persónuleg málefni fyrir framan hóp af fólki. „Ég var alveg búinn á því eftir fyrstu kynningarnar,“ segir hann. „Það tekur líka líkamlega á að opna sig svona.“