Draumar geta ræst!

„Skólaganga mín í Verkmenntaskólanum miðaði að því að fá stúdentspróf á sem auðveldastan hátt til þess að komast inn í Listaháskólann,“ rifjar Freysteinn upp og hlær.
Það er síður en svo sjálfsagt mál að fá inngöngu í leiklistarnám í Listaháskólanum. Margir sækja um oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Þetta vissi Freysteinn mæta vel þegar hann ákvað að láta reyna á hvort hann gæti mögulega komist í námið sem hann hafði lengi dreymt um.
„Eftir stúdentspróf fór ég að vinna og nýtti auk þess öll tækifæri sem gáfust til þess að leika með áhugaleikfélögunum fyrir norðan. En síðla árs 2023 ákvað ég að láta slag standa og sækja um leiklistarnám í Listaháskólanum, í raun með það á bak við eyrað að ég væri ekkert að fara að komast inn. Umsóknarferlið var og er mjög strembið. Það byrjaði í desember 2023 með umsókn í gegnum netið, sem fólst í því að ég sendi inn minn eigin mónólóg. Þetta var fyrsta sían og ég komst í gegnum hana og fór því strax eftir áramót suður í Listaháskólann og talaði þar við hina og þessa kennara og prófdómara og gerði eitt og annað einn og með öðrum. Ég komst líka í gegnum þessa síu tvö og þá var þriðja sían eftir, einskonar leiklistar vinnustofa í eina viku.
Þann 19. janúar fékk ég síðan svar frá Listaháskólanum. Ég var að vinna á bílaleigu á þessum tíma og var úti á flugvelli að fara með bíl í leigu. Þá fæ ég tölvupóst þar sem segir að mín bíði svar frá Listaháskólanum. Ég var í mikilli geðshræingu og stoppaði bílinn til þess að skoða þetta betur. Ég trúði ekki því sem við mér blasti, að ég væri í fyrstu tilraun kominn inn í námið sem mig hafði lengi dreymt um, einn af tíu nemendum sem voru teknir inn í sviðslistadeild – leikarabraut LHÍ – árið 2024. Námið hóf ég haustið 2024 og er því núna að ljúka öðru árinu af þremur.
Ég er rosalega ánægður með námið og hef lært gríðarlega margt nýtt. Auðvitað er ekki allt jafn frábært en þegar á heildina er litið er ég mjög ánægður, kostirnir við námið eru mun fleiri en gallirnir. Það má segja að fyrsta árið sé grunnnám sem við erum síðan markvisst að byggja ofan á. Núna á öðru árinu höfum við meira verið að leika, þessa önn byrjuðum við á því að setja upp Macbeth eftir Shakespeare í leikstjórn Brynhildar Guðjónsdóttur, sem við sýndum í Listaháskólanum. Við erum í raddþjálfun og söngþjálfun og eins og er erum við að kynnast kvikmyndaleik og gera stuttmynd. Á haustönn 2026 byrjum við á einstaklingsverkefnunum okkar og á lokaönninni í náminu verðum við í hefðbundnu leikhúsi og sýnum okkar lokasýningu sem hópur,“ segir Freysteinn.
Hann segist ekki vera farinn að leiða hugann að því hvað taki við eftir að náminu lýkur en hann hefur sannarlega í mörg horn að líta því auk námsins er hann fjölskyldufaðir, hann og Guðrún Erla Hafsteinsdóttir unnusta hans eignuðust dóttur í október á síðasta ári. Freysteinn segir að auðvitað kitli að fara strax eftir námið út á örkina og leika - og hann geri ráð fyrir að gera það - en hann hafi líka velt fyrir sér þeim möguleika að fara í meistaranám í Listaskólanum og læra listkennslu.
„Hvernig finnst þér hljóma að einstaklingur sem hélt að myndi aldrei klára framhaldsskóla sé að velta fyrir sér að fara í meistaranám, er það ekki frekar súrrealískt?“ spyr Freysteinn og skellir upp úr.
Auk skólans hefur Freysteinn aðeins verið að leika, t.d. í bandarískri stuttmynd sem ekki er búið að frumsýna, einnig hefur hann lesið inn á auglýsingu Bílalands og hann kom við sögu í Mottumars-auglýsingunni.
Freysteinn segist horfa um öxl til VMA-áranna með gleði í hjarta. Þar hafi hann tekið stóra leiklistarskrefið og átt þátt í að endurvekja Leikfélag VMA með Pétri Guðjónssyni, Kristjáni Blæ, þáverandi formanni Þórdunu og fleirum. Á VMA-árunum lék hann í Litlu hryllingsbúðinni, Ávaxtakörfunni, Grís og Bugsy Malone. Þess má geta að uppfærslan á Grís leiddi Freystein og Guðrúnu Erlu saman. Hann var á sviðinu, hún í sminkinu.
Það er á vma.is sem þetta viðtal birtist fyrst.