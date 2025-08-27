Dáumst að forfeðrum þessa staðar

27. ágúst, 2025 - 16:30 Margrét Þóra Þórsdóttir
Án efa á eftir að taka þær nokkrar myndirnar hér á Gömlu bryggju á Grenivík við nýja og glæsilega li…
Án efa á eftir að taka þær nokkrar myndirnar hér á Gömlu bryggju á Grenivík við nýja og glæsilega listaverkið sem afhjúpað var á dögunum. Þarna er amk komin upp góður myndarammi.

Ágætis aðsókn er yfir sumarmánuðina á Útgerðarminjasafnið á Grenivík. Talsvert fleiri komu við á safninu í júní miðað við sama mánuði í fyrra en svipaður fjöldi gesta sótti safnið heim í júlí. Veður hefur áhrif á aðsókn segir Björn Ingólfsson formaður stjórnar safnsins.

Hann segir flesta gripi safnsins úrelta og úr sér gengna af mikilli notkun, „þeir eru trosnaðir, eyddir og ryðgaðir en virðast hreyfa við þeim sem inn koma og gefa sér tíma til að skoða.“ Björn vitnar í hollensk hjón sem skrifuðu fallega í gestabók safnsins nýverið:

„Að menn skyldu sækja sjó á þeim tímum þegar ekki var að hafa það öryggi sem menn njóta núna veldur því að við dáumst að forfeðrum þessa staðar. Það er frábært hvernig þið heiðrið minningu þeirra með þessu safni. Erfitt væri að ímynda sér lífið á þeirra tímum án þessarar sýningar. Við óskum ykkur alls hins besta og aflasældar.“

  • Endurskoðun menntastefnu Akureyrarbæjar er hafin

    • 27.08.2025
    Menntastefna Akureyrarbæjar frá árinu 2020 gildir út árið 2025. Nú er hafin vinna við endurskoðun stefnunnar og ber fræðslu- og lýðheilsuráð ábyrgð á þeirri vinnu í umboði bæjarstjórnar. Stýrihópur hefur verið skipaður og honum sett erindisbréf.

  • Umhverfislistaverkið Sókn afhjúpað á Gömlu bryggju á Grenivík

    • 27.08.2025
    Umhverfislistaverk var formlega afhjúpað á Gömlu bryggju á Grenivík í einmunablíðuá dögunum, hægviðri og hiti fór yfir 20 gráður. Afhjúpunin var í tengslum við árlega Grenivíkurgleði.

  • Breyting á leiðakerfi SVA

    • 27.08.2025
    Áætlun aukavagns á leið 6 (skólavagn) verður seinkað um 15 mínútur frá og með mánudeginum 1. september nk. Vagninn mun leggja af stað úr miðbæ kl. 07:55. Er þetta gert vegna þess að MA seinkaði byrjun skóladags núna, eins og VMA var búin að gera eða til kl. 08:30.  

  • 120° / ÓMUR í Verksmiðjunni á Hjalteyri - Opnun nk. laugardag kl. 14

    • 27.08.2025
    Á þessari sýningu verður frumflutt nýtt hljóðverk eftir Áka Ásgeirsson (1975) sem ber heitið 120°.

  • Undirritun viljayfirlýsingar um gagnaver á Bakka við Húsavík

    • 27.08.2025
    Sveitarfélagið Norðurþing og bresk-norska félagið GIGA-42 Ltd. hafa undirritað viljayfirlýsingu um uppbyggingu gagnavers á iðnaðarsvæðinu á Bakka við Húsavík. Um er að ræða fyrsta fasa á gervigreindarveri á 4,3 hektara lóð með 50 MW raforkuþörf en GIGA-42 þarf að semja við Landsvirkjun um afhendingu rafmagns til verkefnisins. Það voru Bergþór Bjarnason, staðgengill sveitarstjóra Norðurþings og William Tasney forstjóri GIGA-42 sem undirrituðu viljayfirlýsinguna á Húsavík í morgun.

  • HSN frestar byggingu annarrar heilsugæslustöðvar á Akureyri

    • 26.08.2025
    Framkvæmdastjórn Heilbrigðisstofnunar Norðurlands (HSN) hefur eftir samtöl við hagsmunaaðila og endurmat á forsendum ákveðið að fresta byggingu nýrrar heilsugæslustöðvar um að minnsta kosti 5 ár.

  • „Íslenskur sjávarútvegur er í harðri samkeppni á al‏þ‏‏jóðlegum mörkuðum“

    • 26.08.2025
    Hermann Stefánsson tók við sem framkvæmdastjóri Ice Fresh Seafood ehf. í júní er Gústaf Baldvinsson lét af störfum eftir að hafa st‎ýrt félaginu frá stofnun, árið 2007. Ice Fresh Seafood er sölu- og markaðsfyrirtæki Samherja.

  • Viljayfirlýsing um uppbyggingu gagnavers á Bakka

    • 25.08.2025
    Fyrir byggðarráði Norðurþings liggja drög að viljayfirlýsingu sveitarfélagsins við gagnaversfyrirtæki, sem hefur sérhæft sig í starfsemi á norðurslóðum, um byggingu gagnavers á Bakka.
