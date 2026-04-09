Bruggsmiðjan-Spennandi nýjungar í farveginum

Nýverið fjárfesti Bruggsmiðjan Kaldi í eimingartækjum sem nú er búið að setja upp í verksmiðjunni á Árskógssandi. Með eimingartækjunum opnast möguleikar fyrir Bruggsmiðjuna á að framleiða sterkt vín: Vodka, Gin, Romm eða Whiskey sem dæmi.
Að sögn Jóhanns Más Kristinssonar sölu og markaðsstjóra Bruggsmiðjunnar hafa engar ákvarðanir hafa verið teknar um hvað verður framleitt en næstu mánuðir munu fara í að læra á tækin, prófa sig áfram og þróa mismunandi vökva sem á endanum mun gefa af sér nýjar vörur frá Bruggsmiðjunni.
Jóhann Már Kristinsson sölu og markaðsstjóri Bruggsmiðjunnar
,,Það er ljóst að þetta er gríðarlega spennandi fjárfesting og hver veit nema að það takist að koma með nýja vöru á þessu ári í tilefni af 20 ára afmæli Bruggsmiðjunar, ásamt þessu er alveg hægt að bæta við að það sé margt í farvatninu. Nýr sumarbjór kemur frá okkur í sumar og verða þeir því tveir, sá nýi mun bera nafnið Sunnan Kaldi“ sagði Jóhann Már ennfremur