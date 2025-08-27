Breyting á leiðakerfi SVA

27. ágúst, 2025 - 10:40 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Áætlun skólavagnsins verður seinkað um 15 mín frá og með 1. sept. n.k. Mynd SVA
Áætlun skólavagnsins verður seinkað um 15 mín frá og með 1. sept. n.k. Mynd SVA

Áætlun aukavagns á leið 6 (skólavagn) verður seinkað um 15 mínútur frá og með mánudeginum 1. september nk. Vagninn mun leggja af stað úr miðbæ kl. 07:55.

Er þetta gert vegna þess að MA seinkaði byrjun skóladags núna, eins og VMA var búin að gera eða til kl. 08:30.   Vagninn á þá samkvæmt áætlun að vera við MA kl. 08:19 og við VMA kl. 08:20. Verið er að vinna í að útbúa nýja miða í biðstöðvar og uppfæra upplýsingar netinu og.f.l.

Hægt verður að nálgast nýjar tímasetningar á akureyri.is, Klappinu og straeto.is í lok þessarar viku.

 

Upplýsingar um frávik á akstri, óskilamuni og fleira á facebook síðu Strætisvagna Akureyrar.

Til baka

Nýjast

  • Umhverfislistaverkið Sókn afhjúpað á Gömlu bryggju á Grenivík

    • 27.08.2025
    Umhverfislistaverk var formlega afhjúpað á Gömlu bryggju á Grenivík í einmunablíðuá dögunum, hægviðri og hiti fór yfir 20 gráður. Afhjúpunin var í tengslum við árlega Grenivíkurgleði.

  • Breyting á leiðakerfi SVA

    • 27.08.2025
    Áætlun aukavagns á leið 6 (skólavagn) verður seinkað um 15 mínútur frá og með mánudeginum 1. september nk. Vagninn mun leggja af stað úr miðbæ kl. 07:55. Er þetta gert vegna þess að MA seinkaði byrjun skóladags núna, eins og VMA var búin að gera eða til kl. 08:30.  

  • 120° / ÓMUR í Verksmiðjunni á Hjalteyri - Opnun nk. laugardag kl. 14

    • 27.08.2025
    Á þessari sýningu verður frumflutt nýtt hljóðverk eftir Áka Ásgeirsson (1975) sem ber heitið 120°.

  • Undirritun viljayfirlýsingar um gagnaver á Bakka við Húsavík

    • 27.08.2025
    Sveitarfélagið Norðurþing og bresk-norska félagið GIGA-42 Ltd. hafa undirritað viljayfirlýsingu um uppbyggingu gagnavers á iðnaðarsvæðinu á Bakka við Húsavík. Um er að ræða fyrsta fasa á gervigreindarveri á 4,3 hektara lóð með 50 MW raforkuþörf en GIGA-42 þarf að semja við Landsvirkjun um afhendingu rafmagns til verkefnisins. Það voru Bergþór Bjarnason, staðgengill sveitarstjóra Norðurþings og William Tasney forstjóri GIGA-42 sem undirrituðu viljayfirlýsinguna á Húsavík í morgun.

  • HSN frestar byggingu annarrar heilsugæslustöðvar á Akureyri

    • 26.08.2025
    Framkvæmdastjórn Heilbrigðisstofnunar Norðurlands (HSN) hefur eftir samtöl við hagsmunaaðila og endurmat á forsendum ákveðið að fresta byggingu nýrrar heilsugæslustöðvar um að minnsta kosti 5 ár.

  • „Íslenskur sjávarútvegur er í harðri samkeppni á al‏þ‏‏jóðlegum mörkuðum“

    • 26.08.2025
    Hermann Stefánsson tók við sem framkvæmdastjóri Ice Fresh Seafood ehf. í júní er Gústaf Baldvinsson lét af störfum eftir að hafa st‎ýrt félaginu frá stofnun, árið 2007. Ice Fresh Seafood er sölu- og markaðsfyrirtæki Samherja.

  • Viljayfirlýsing um uppbyggingu gagnavers á Bakka

    • 25.08.2025
    Fyrir byggðarráði Norðurþings liggja drög að viljayfirlýsingu sveitarfélagsins við gagnaversfyrirtæki, sem hefur sérhæft sig í starfsemi á norðurslóðum, um byggingu gagnavers á Bakka.

  • Nemendur 6. bekkjar fara í vettvangsferð á sjó með Húna II

    • 25.08.2025
    Nemendur í 6. bekk grunnskóla Akureyrarbæjar fara á haustdögum í vettvangsferð á sjó á Húna II EA 740. Það eru Hollvinir Húna II sem standa að ferðunum í samstarfi við Háskólann á Akureyri og fræðslusvið Akureyrarbæjar.

  • Ásta Fönn Flosadóttir ráðin aðstoðarskólameistari við VMA

    • 25.08.2025
    Ásta Fönn Flosadóttir hefur verið ráðin í stöðu aðstoðarskólameistara VMA og mun hún hefja störf með haustinu. Ásta var einn fimm umsækjenda um stöðuna, ein umsókn uppfyllti ekki skilyrði um hæfni.
Sjá meira