Breyting á leiðakerfi SVA

Áætlun aukavagns á leið 6 (skólavagn) verður seinkað um 15 mínútur frá og með mánudeginum 1. september nk. Vagninn mun leggja af stað úr miðbæ kl. 07:55.
Er þetta gert vegna þess að MA seinkaði byrjun skóladags núna, eins og VMA var búin að gera eða til kl. 08:30. Vagninn á þá samkvæmt áætlun að vera við MA kl. 08:19 og við VMA kl. 08:20. Verið er að vinna í að útbúa nýja miða í biðstöðvar og uppfæra upplýsingar netinu og.f.l.
Hægt verður að nálgast nýjar tímasetningar á akureyri.is, Klappinu og straeto.is í lok þessarar viku.
Upplýsingar um frávik á akstri, óskilamuni og fleira á facebook síðu Strætisvagna Akureyrar.