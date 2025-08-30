Bílastæði við Hof verður stækkað

30. ágúst, 2025 - 17:26 Margrét Þóra Þórsdóttir
Yfirlitsmynd af stækkun bílastæðisins við Hof. Stækkun kemur á svæði sunnan við Átak og bætast þá vi…
Yfirlitsmynd af stækkun bílastæðisins við Hof. Stækkun kemur á svæði sunnan við Átak og bætast þá við um 30 bílastæði

Samþykkt hefur verið í umhverfis- og mannvirkjaráði Akureyrar að taka tilboði frá Finni ehf í stækkun á bílaplani við Hof. Bílastæðið verður stækkað á svæði sunnan við líkamsræktarstöð World Class og bætast þá við um 30 bílastæði.

Tvö tilboð bárust, frá Finni ehf, um 69 milljónir króna sem er 93% af áætluðum kostnaði og þá bauð fyrirtækið Geitur og gröfur 75,6 milljónir, 101% af kostnaðaráætlun. Jónas Valdimarsson verkefnastjóri hönnunar hjá Akureyrarbæ segir að verktími sé nokkuð frjáls, en hann þurfi að vera í góðu samstarfi við hagsmunaaðila á svæðinu. Verklok eru áætluð vorið 2026.

Talsverðar framkvæmdir hafa verið við stígagerð á Akureyri í sumar eða eru að fara af stað. Þannig er jarðvegsskiptum lokið við kirkjugarðsstíg, en eftir er að malbika hann og setja upp lýsingu. Jarðvegsskipti eru í gangi um þessar undir á Hamrastíg, sem er stígur frá Kjarnavegi og upp að tjaldsvæðinu að Hömrum.

Leirustígur á lokametrum

Jónas segir að vonandi nái Leirustígur að komast á lokametrana innan skamms. Fyrri hluta verksins er svo gott sem lokið, þ.e. þegar lokið verður við að setja upp vigt á vigtarplani Vegagerðarinnar. Seinni hluti verksins snýst um gerð fjögurra áningarstaða og hófst hann nú á senn liðnu sumri í krikanum vð Drottningarbraut og væntir hann þess að verktakinn, Finnur efh hefjist handa innan tíðar við hellulagnir og fleira þar .

Skarðshlíðarstígur

Fjögur tilboð bárust í annan áfanga Skarðshlíðarstígs (frá Sunnuhlíð og niður fyrir Íþróttasvæði Þórs við Melgerðisásinn) en það verkefni verður einkum unnið á næsta ári. Um er að ræða stofnstíg og aðgerðir tengdar umferðaröryggi. Lægsta tilboð var frá Geitum og gröfum, ríflega 129 milljónir, 90% af áætluðum kostnaði sem var 144 milljónir með virðisaukaskatti. Fyrirtækið FSNO bauð líka lægra en kostnaðaráætlun en Dalverk og Nesbræður buðu hærra.

Til baka

Nýjast

  • Bílastæði við Hof verður stækkað

    • 30.08.2025
    Samþykkt hefur verið í umhverfis- og mannvirkjaráði Akureyrar að taka tilboði frá Finni ehf í stækkun á bílaplani við Hof. Bílastæðið verður stækkað á svæði sunnan við líkamsræktarstöð World Class og bætast þá við um 30 bílastæði.

  • Akureyrarvaka með augum Hilmars Friðjónssonar myndasmiðs

    • 30.08.2025
    Akureyrarvaka var sett i gær eins og fólk er kunnugt, óhætt er að fullyrða að út um allan bæ má sjá þess merki að það sé hátíð í bæ.  Hilmar Friðjónsson er okkur haukur í horni sem fyrr hann lætur sig ekki vanta þegar eitthvað stendur til, hann tekur skemmtilegar myndir og býður afnot af þeim.

  • Hagnaður samstæðu Kaldbaks nam rúmum 2,3 milljörðum króna

    • 29.08.2025
    Aðalfundur Kaldbaks ehf. fór fram fimmtudaginn 21. ágúst. Þar var ársreikningur félagsins fyrir árið 2024 samþykktur. Í tölunum má sjá að rekstur félagsins gekk vel á árinu og afkomu- sem og eignaþróun endurspeglar sterka fjárhagsstöðu Kaldbaks. Hagnaður samstæðu Kaldbaks nam rúmum 2,3 milljörðum króna og eigið fé stóð í 36 milljörðum við árslok. Árið áður nam hagnaður samstæðunnar um 9,5 milljarði en á því ári innleysti félagið um 7 milljarða söluhagnað af eignum sínum.

  • Er kominn tími til að láta endur­meta brunabótamatið á þínu hús­næði?

    • 29.08.2025
    Samkvæmt lögum ber að brunatryggja öll hús á Íslandi og er tryggingaupphæðin byggð á brunabótamati hússins, en mikilvægt er að fylgjast með brunabótamatinu.

  • Stjórn Hafnasamlags Norðurlands lýsir yfir miklum vonbrigðum með aflögn strandsiglinga

    • 29.08.2025
    Á fundi stjórnar Hafnasamlags Norðurlands á dögunum var sú ákvörðun forsvarsmanna Eimskipa að legga niður strandsiglinar til umræðu.

  • Afhjúpa líkan af síðutogaranum Harðbak EA

    • 29.08.2025
    Líkan af síðutogaranum Harðbak EA 3 verður afhjúpað við hátíðlega athöfn nyrst á Torfunefsbryggju á laugardag, 30. ágúst kl. 14. Fyrrum sjómenn á ÚA togurum stóðu fyrir gerð þess, en það smíðaði Elvar Þór Antonsson líkt og fimm önnur líkön sem fyrrverandi togararajaxlar hafa látið smíða af skipum sem gerð voru út af Útgerðarfélagi Akureyringar í áranna rás.

  • Eyrarpúkar bjóða til veislu á morgun laugardag

    • 29.08.2025
    Eyrarfest er ný hverfishátíð á Oddeyrinni, en hún verður haldin hátíðleg á laugardaginn kemur, 30. ágúst. Dagurinn byrjar með fróðlegri gönguferð um Eyrina með Arnóri Blika Hallmundssyni, en mæting er kl. 11.00 á Eiðisvöll.

  • Af fótafúnum ferðabílaeigendum og öðrum af sömu sort

    • 29.08.2025
    Á sumrin held ég mikið til í Borgarfirði og fer þá gjarnan í kaupstaðaferð í Borgarnes þegar mig vantar aðföng.

  • Norðangarri býður upp á Landablöndu

    • 29.08.2025
    Tónlistarhópurinn Norðangarri heldur þrenna tónleika á Norðausturlandi um helgina, 29.-31. ágúst.
Sjá meira