Baldvin Þór og Sandra María eru Íþróttakarl- og kona Akureyrar 2025

Hlauparinn Baldvin Þór Magnússon frá UFA er íþróttakarl Akureyrar 2025 og knattspyrnukonan Sandra María Jessen frá Þór/KA er íþróttakona Akureyrar 2025. Sandra María er þar með íþróttakona Akureyrar þriðja árið í röð en Baldvin Þór hlaut nafnbótina síðast fyrir tveimur árum.
Í öðru sæti voru þau Hallgrímur Mar Steingrímsson knattspyrnumaður hjá KA og Julia Bonet Carreras blakkona hjá KA.
Í þriðja sæti voru þau Alex Cambray Orrason kraftlyftingamaður hjá KA og Hafdís Sigurðardóttir hjólreiðakona hjá HFA.
Í fjórða sæti voru þau Unnar Hafberg Rúnarsson íshokkímaður hjá SA og Stefanía Daney Guðmundsdóttir frjálsíþróttakona hjá UFA
og í fimmta sæti voru þau Bjarni Ófeigur Valdimarsson handboltamaður hjá KA og Andrea Ýr Ásmundsdóttir golfari hjá GA.
Kjöri íþróttamanns Akureyrar 2025 var lýst á Íþróttahátíð Akureyrar á vegum Íþróttabandalags Akureyrar og Akureyrarbæjar sem fram fór í Menningarhúsinu Hofi 29. janúar 2025. 13 af 20 aðildarfélögum ÍBA tilnefndu alls 46 íþróttamenn úr sínum röðum, 20 íþróttakonur og 26 íþróttakarla. Úr þeim tilnefningum var svo kosið á milli tíu karla og tíu kvenna sem stjórn Afrekssjóðs hafði stillt upp.
Aðildarfélög sem áttu Íslandsmeistara og landsliðsfólk á liðnu ári hlutu viðurkenningar á hátíðinni sem Fræðslu- og lýðheilsuráð veitti 13 aðildarfélögum ÍBA vegna 310 íslandsmeistara og 11 aðildarfélögum vegna 159 landsliðsmanna.
Heiðursviðurkenningar Fræðslu- og lýðheilsuráðs Akureyrarbæjar voru afhendar sex öflugum einstaklingum fyrir vel unnin störf í þágu félags-, íþrótta- og æskulýðsmála á Akureyri. Þau sem hlutu heiðursviðurkenningu í ár voru Jórunn Eydís Jóhannesdóttir (Íþróttafélagið Þór), Magnús Sigurður Sigurólason (Knattspyrnufélag Akureyrar), Pétur Birgisson (KKA Akstursíþróttafélag), Rúnar Steingrímsson (Íþróttafélagið Þór), Stefán Jóhannsson (Knattspyrnufélag Akureyrar) og Tómas Leifsson (Skíðafélag Akureyrar).
Afrekssjóður Akureyrar veitti 14 ungum afreksefnum styrki en metfjöldi umsókna frá afreksefnum barst í sjóðinn þetta árið.
Baldvin Þór Magnússon er íþróttakarl Akureyrar í annað sinn. Baldvin Þór er fæddur á Akureyri en flutti ungur til Bretlands með foreldrum sínum. Hann fór á íþróttastyrk til Bandaríkjanna í háskólanám og æfði þar og keppti í fimm ár. Hann hefur nú snúið aftur til Bretlands og æfir þar með sterkum hópi hlaupara. Baldvin heldur góðum tengslum við heimalandið og kemur reglulega heim og tekur þátt í mótum, nú síðast á RIG síðastliðna helgi. Baldvin er einn allra sterkasti millivegalengda- og langhlaupari sem Ísland hefur átt. Hann hefur náð framúrskarandi árangri á undanförnum árum í hlaupum frá 1500 m og upp í 10 km hlaup. Hann á sem stendur sautján virk Íslandsmet, sex í yngri aldursflokkum og ellefu í flokki fullorðinna. Helsta íþróttaafrek hans á árinu 2025 voru Íslandsmet í 1500 m innanhúss 3:39,67, Íslandsmet í 3000 m innanhúss 7:39,94, Íslandsmet í 10 km götuhlaupi 28:37, Norðurlandameistari í 3000 m innanhúss, Íslandsmeistari í 1500 m utanhúss, sigur og brautarmet í 10 km í Reykjavíkurmaraþoni.
Sandra María Jessen er íþróttakona Akureyrar í þriðja sinn. Sandra María var lykilleikmaður í liði Þórs/KA í Bestu deildinni í sumar, fyrirliði liðsins og leiddi liðið í markaskorun. Hún sýndi ítrekað hve mikilvæg hún var liði sínu og í raun ein besta knattspyrnukona sem spilaði í Bestu deildinni á árinu. Sandra María spilaði samtals 21 leik fyrir Þór/KA í Íslandsmóti, bikarkeppni og deildarbikar árið 2025 og skoraði 17 mörk. Þar af voru 14 leikir og tíu mörk í Bestu deildinni. Sandra María spilaði 12 landsleiki á árinu, þar af var hún í byrjunarliðinu í átta leikjum. Hún náði þeim áfanga á árinu að spila sinn 50. landsleik fyrir Íslands hönd og var ein af bestu leikmönnum íslenska landsliðsins á lokamóti EM í sumar. Frammistaðan vakti athygli og varð Sandra eftirsótt af erlendum liðum í kjölfarið. Í lok ágúst hafði Sandra vistaskipti til þýska úrvalsdeildarfélagsins FC Köln þar sem hún hefur farið á kostum og er lang markahæst í sínu liði og meðal markahæstu kvenna í þýsku úrvalsdeildinni það sem af er yfirstandandi keppnistímabili.
Þetta er í 47. sinn sem Íþróttamaður Akureyrar er kjörinn en það var fyrst gert árið 1979 en í tíunda sinn þar sem bæði íþróttakona- og íþróttakarl Akureyrar eru valin og heiðruð. Alls hefur 31 einstaklingur hlotið þetta sæmdarheiti, oftast allra júdókappinn Vernharð Þorleifsson, sjö sinnum alls en sú kona sem hefur oftast hlotið nafnbótina er sundkonan Bryndís Rún Hansen, alls fjórum sinnum.