Kærleikstónleikar Úlfars Baldvins

16. mars, 2026 - 11:29 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Menningarhúsið Berg á Dalvík er vettvangur stórtónleika annað kvöld þegar stór og öflugur hópur listafólks úr heimabyggð sameinar krafta sína og heldur styrktartónleika fyrir Úlfar Baldvin, 6 ára ofurhetju og fjölskyldu hans, en Úlfar hefur nýlega verið greindur með krabbamein.
 
Fjölbreyttir og líflegir tónleikar í anda hetju dagins. Sameinumst í söng og öll velkomin á meðan húsrúm leyfir, en fram munu koma:
 
Karlakór Dalvíkur
Samkór Dalvíkurbyggðar
Salka Kvennakór
Mímiskórinn
Björk Eldjárn, söngur
Elvý G. Hreinsdóttir, söngur
Írena Rut Jónsdóttir, söngur
Lydía Rós Björnsdóttir Waage, söngur
Kristjana Arngrímsdóttir, söngur
Mathias Julien Spoerry, söngur og kórstjórn
Ólafur Árni Haraldsson, söngur
Steinunn Elfa Úlfarsdóttir, kórstjórn
Ösp Eldjárn, söngur
Þórður Sigurðarson, kórstjórn og meðleikur
Eyþór Ingi Jónsson, meðleikur
 
Aðgangur er ókeypis en tekið verður við frjálsum framlögum með millifærslum á bankareikning 0177-26-180389, kt. 1803892889
Allur ágóði af kaffisölu veitingastaðarins Hólsins þetta kvöldið fer beint í söfnunina.
 
Gott fólk mætið tímanlega, nú er lag og njótið þess að eignast  stund sem verður án efa ógleymanleg full af kærleika.
 
