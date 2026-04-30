Takmarkað fjármagn og ekki svigrúm til að flýta framkvæmdum

30. apríl, 2026 - 09:27 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ekki er til fjármagn til að flýta framkvæmdum við gerð hringtorgs við gatnamót Eyjafjarðarbrautar eystri og Leiruvegar, en þar er mikil umferð, akandi, hjólandi og gangandi fólks. Mynd Axel Þórhallsson

„Þessi framkvæmd er á lista yfir stærri öryggisaðgerðir utan höfuðborgarsvæðisins,“ segir í svari G. Péturs Matthíassonar forstöðumanns samskiptadeildar Vegagerðarinnar.

Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar skoraði á dögunum á stjórnvöld og Vegagerðina að flýta framkvæmd við gerð hringtorgs við Eyjafjarðarbraut eystri og einnig við skipulag og gerð hjóla- og göngustígs sem tengir stíginn í Vaðlareit við Akureyri. „Þetta er mikilvæg framkvæmd fyrir umferðaröryggi vegna stórlega aukinnar umferðar gangandi og hjólandi um svæðið,“ segir í áskorun nefndarinnar.

G. Pétur segir að Vegagerðin sé með fjármagn í hönnun og undirbúning í ár og á næsta ári „en það er ekki gert ráð fyrir að framkvæmdir hefjist fyrr en árið 2028 og að þeim ljúki árið 2029,2 segir hann. „Því miður er ekkert svigrúm til að flýta þessum framkvæmdum, þar sem fjármagn eru takmarkað í þessi verk og nokkur fleiri verk sem eru undir líka.“

„Fólk er í stórhættu þarna nánast alla daga. Við erum afskaplega óhress með hversu aftarlega í röðinni þessi framkvæmd er og teljum öll rök með því að hefjast handa sem allra fyrst,“ sagði Hermann Ingi Gunnarsson oddviti Eyjafjarðarsveitar við Vikublaðið í tilefni af því að Svæðisskipulagsnefnd vildi flýta framkvæmdinni.

  • Kostnaður, ójöfnuður og þátttaka barna í íþróttum á Akureyri

    • 30.04.2026
    Þátttaka barna í íþróttum og tómstundum er almennt talinn lykilþáttur í velferð þeirra. Hún hefur jákvæð áhrif á líkamlega heilsu, andlega líðan, félagsfærni og getur virkað sem forvörn gegn ýmsum félagslegum vanda. Þrátt fyrir þetta sýna rannsóknir að brottfall úr íþróttum eykst verulega á unglingsárum. Á yfirborðinu gæti þetta virst tengjast áhugaleysi, sérhæfingu, meiðslum eða andlegri líðan. En það er ein ástæða sem sjaldan er rædd opinberlega: Kostnaður.

  • Hef mikla ástríðu fyrir starfi mínu

    • 29.04.2026
    „Það er einstaklega ánægjulegt að hljóta þessa nafnbót og sjá að mín störf vekja athygli. Maður er alla daga að stöggla við að lifa á listinni og helst sem mest hér norðan heiða,“ segir Vilhjálmur B. Bragason, bæjarlistamaður Akureyrar 2026. Vilhjálmur er leikari, tónlistarmaður og höfundur.

  • Akureyrarleiðin virkar: Velferð barna og fagmennska í leikskólum

    • 29.04.2026
    Fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 lögðum við í Sjálfstæðisflokknum áherslu á að viðurkenna leikskólann sem fyrsta skólastigið og stíga markviss skref í átt að gjaldfrjálsri menntun frá unga aldri. Í Akureyrarbæ var farin sú leið að innleiða sex tíma gjaldfrjálsa og með því stigum við raunhæft og ábyrgt skref. Samhliða því voru teknir upp svokallaðir skráningardagar þar sem foreldrum býðst að skrá börnin sín gegn hóflegu gjaldi.

  • Fisk Kompaní á Akureyri kaupir Betri vörur frá Ólafsfirði

    • 29.04.2026
    Hjónin Ragnar og Ólöf eigendur Fisk Kompaní á Akureyri, hafa gengið frá kaupum á fyrirtækinu Betri vörur ehf. á Ólafsfirði. Með kaupunum styrkir Fisk Kompaní stöðu sína á markaði fyrir gæða sjávarafurðir og eykur framboð á vörum úr laxi og silungi úr landeldi.

  • Öflug uppbyggingar- og þróunarvinna hjá barnasálfræðingum í sálfélagslegri þjónustu HSN

    • 29.04.2026
    Á fjölmennu Sálfræðiþingi sem haldið var á Hótel Reykjavík Nordica þann 27. mars sl. héldu tveir sálfræðingar frá HSN erindi, þær Anna Lilja Sigurvinsdóttir og Aðalheiður Jónsdóttir.

  • Styrkur í minningu Evu Bjargar Skúladóttur

    • 29.04.2026
    Mánudaginn 27. apríl fékk Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis styrk í minningu Evu Bjargar Skúladóttur sem hefði orðið 50 ára þann dag.

  • Öflugt atvinnulíf á Akureyri

    • 29.04.2026
    Þegar við kjósum nú á vordögum fólk til að sitja í bæjarstjórn næsta kjörtímabil hlýtur hugurinn að beinast að því hvað flokkar og framboð ætla sér í frekari uppbyggingu atvinnuvega þessa samfélags okkar. Auðvitað eru að mörgu leyti öflugar atvinnugreinar hér í bæ nú þegar en til þess að stækka hann enn meira, og gera að raunverulegri höfuðborg Norðurlands, er heldur betur ástæða til að spýta í lófana og það ekki seinna en strax.

  • Af húsnæðismálum Verkmenntaskólans á Akureyri

    • 28.04.2026
    Sá sem hér heldur á penna hefur um árabil komið að kennslu í verklegum greinum í Verkmenntaskólanum. Ungt fólk vinnur af miklum metnaði og fagmennsku að verkefnum sem marka þáttaskil í námi þeirra og framtíðarstörfum. Mikilvægi tæknináms  á Norðurlandi er veigamikið fyrir það atvinnulíf sem hér er. Þrátt fyrir það búa nemendurnir við aðstöðu sem stenst hvorki kröfur nútímakennslu né endurspeglar mikilvægi námsins.
