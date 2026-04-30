Takmarkað fjármagn og ekki svigrúm til að flýta framkvæmdum

„Þessi framkvæmd er á lista yfir stærri öryggisaðgerðir utan höfuðborgarsvæðisins,“ segir í svari G. Péturs Matthíassonar forstöðumanns samskiptadeildar Vegagerðarinnar.
Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar skoraði á dögunum á stjórnvöld og Vegagerðina að flýta framkvæmd við gerð hringtorgs við Eyjafjarðarbraut eystri og einnig við skipulag og gerð hjóla- og göngustígs sem tengir stíginn í Vaðlareit við Akureyri. „Þetta er mikilvæg framkvæmd fyrir umferðaröryggi vegna stórlega aukinnar umferðar gangandi og hjólandi um svæðið,“ segir í áskorun nefndarinnar.
G. Pétur segir að Vegagerðin sé með fjármagn í hönnun og undirbúning í ár og á næsta ári „en það er ekki gert ráð fyrir að framkvæmdir hefjist fyrr en árið 2028 og að þeim ljúki árið 2029,2 segir hann. „Því miður er ekkert svigrúm til að flýta þessum framkvæmdum, þar sem fjármagn eru takmarkað í þessi verk og nokkur fleiri verk sem eru undir líka.“
„Fólk er í stórhættu þarna nánast alla daga. Við erum afskaplega óhress með hversu aftarlega í röðinni þessi framkvæmd er og teljum öll rök með því að hefjast handa sem allra fyrst,“ sagði Hermann Ingi Gunnarsson oddviti Eyjafjarðarsveitar við Vikublaðið í tilefni af því að Svæðisskipulagsnefnd vildi flýta framkvæmdinni.