Formannaskipti hjá Ferðafélagi Akureyrar

Formannsskipti urðu á aðalfundi Ferðafélags Akureyrar sem haldinn var nýverið. Fundurinn var vel sóttur, en rúmlega 40 manns voru sóttu hann.
Þorgerður Sigurðardóttir sem verið hefur formaður undanfarin sjö ár þakkaði fyrir annasöm og skemmtileg ár í formannsstóli. Gunnar Már Gunnarsson tók við keflinu af Þorgerði sem segir ekki skilið við félagið heldur tekur við formennsku í ferðanefnd.
Frá aðalfundinum
Ferðafélag Akureyrar á og rekur skála á sjö stöðum. Þeir eru í Herðubreiðarlindum, við Drekagil og í Laugafelli. Gönguskálar eru í Svartárbotnum, við Bræðrafell, í Dyngjufjalladal og á Glerárdal.
Ferðafélag Akureyrar er áhugamannafélag um útivist sem vill stuðla að hreyfingu og ferðalögum á Íslandi, einkum Norðurlandi.