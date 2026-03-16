Nútímavirðið og fjölbreytni til framtíðar

Hvað tekur við eftir námið? Getur hugmynd orðið að starfi? Og hvernig er hægt að finna sína eigin leið í síbreytilegum heimi?
Við Háskólann á Akureyri eru í gangi mörg verkefni með það markmið að aðstoða stúdenta og starfsfólk í að finna svör við ofangreindum spurningum. Á næstu dögum birtist sú vinna meðal annars í tveimur viðburðum sem nálgast málið frá ólíkum sjónarhornum: Framtíðardögum HA og hugmyndahraðhlaupinu Krubbi.
Framtíðarmöguleikar og hugmyndir sem verða að lausnum
„Framtíðardagar gefa stúdentum tækifæri til að kynnast atvinnulífinu og þeim möguleikum sem bíða þeirra eftir nám. Markmiðið er að sýna að ferillinn getur tekið margar ólíkar beygjur og að tækifærin eru oft fleiri en fólk gerir sér grein fyrir,“ segir Arna Garðarsdóttir, náms- og starfsráðgjafi, sem sér um skipulagningu viðburðarins.
Háskólinn á Akureyri tekur einnig virkan þátt í verkefnum sem hvetja til nýsköpunar og frumkvöðlahugsunar. Eitt þeirra er hugmyndahraðhlaupið Krubbur sem er tveggja daga nýsköpunarsmiðja þar sem fólk kemur saman til að þróa hugmyndir og lausnir á raunverulegum áskorunum í samfélaginu.
„Hugmyndahraðhlaup eins og Krubbur eru frábært tækifæri til að prófa hugmyndir, vinna með fólki úr ólíkum áttum og þróa lausnir á stuttum tíma. Það mætti í raun kalla þetta tveggja daga nýsköpunarnámskeið og þarna myndast oft bæði nýjar hugmyndir og ný tengsl,“ segir Svava Björk Ólafsdóttir, nýsköpunarstjóri HA og einn af þjálfurum á viðburðinum.
Viðburðirnir snúast um það að gefa fólki tækifæri til að móta sína eigin framtíð, hvort sem það er með því að hlusta á reynslusögur úr atvinnulífinu, íhuga doktorsnám, fara í alþjóðlegt starfsnám eða þróa eigin hugmynd í viðskiptatækifæri.
Betri bær fyrir börn og fall til frama
Framtíðardagar HA fara fram 19. mars, byrja klukkan 12:00 og eru haldnir núna í fimmta sinn. Þar fá stúdentar tækifæri til að kynnast mismunandi leiðum sem geta opnast í eða eftir námið í HA, allt frá störfum í atvinnulífinu til doktorsnáms eða alþjóðlegrar reynslu.
Alma Stefánsdóttir hjá Landsvirkjun mun fjalla um sinn feril undir yfirskriftinni Fall til frama og segja frá því hvernig hún rataði í störf sín hjá Landsvirkjun. Hún mun einnig ræða reynslu sína af því að starfa í karllægu umhverfi og segja frá tengslaneti ungra athafnakvenna. Þá mun Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir fjalla um doktorsnám og spyrja hvort það gæti verið raunhæfur kostur fyrir fleiri stúdenta en mörg halda og Hildur Friðriksdóttir segir frá tækifærum í skipti- og starfsnámi erlendis í gegnum Erasmus.
Krubbur er samstarfsverkefni sem háskólinn tekur þátt í og var sett af stað af Hraðinu, miðstöð nýsköpunar á Húsavík, fyrir nokkrum árum. Krubbur fer fram í Hraðinu helgina 21.–22. mars næstkomandi og er hann opinn öllum 16 ára og eldri.
Í ár snýst ein megináskorun Krubbsins um „Betri bæ fyrir börn“, þar sem þátttakendur vinna að hugmyndum sem gætu gert bæjarfélagið enn betra og öruggara fyrir yngstu íbúana. Samhliða því verður einnig opin áskorun þar sem þátttakendur geta komið með eigin hugmyndir.
Á viðburðinum er boðið upp á skapandi vinnu, fræðslu og samstarf þvert á bakgrunn þátttakenda. Þátttakendur vinna í teymum, fá leiðsögn frá sérfræðingum og læra aðferðir sem nýtast við að móta og kynna nýjar hugmyndir. Í lok hugmyndahraðhlaupsins kynna teymin sínar hugmyndir og verðlaunaafhending fer fram.
Þó að Framtíðardagar og Krubbur séu ólíkir viðburðir eiga þeir sameiginlegt markmið –að opna augu fólks fyrir nýjum möguleikum. Frekari upplýsingar um viðburðina er að finna á viðburðadagatali háskólans á unak.is.
Stundum getur ein hugmynd – eða eitt samtal – verið upphafið að nýrri leið.