Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir leiðir lista VG á Akureyri í komandi sveitarstjórnarkosningum

16. mars, 2026 - 12:50 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Stór hluti frambjóðenda VG Myndir VG
Í gær, sunnudaginn 15. mars, var framboðslisti Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs á Akureyri til sveitarstjórnar samþykktur á félagsfundi.

Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir bæjarfulltrúi leiðir listan, í öðru sæti er Stefán Oddur Hrafnsson, þriðja sætið skipar Ásrún Ýr Gestsdóttir, og það fjórða  Sigtryggur Ellertsson.

Jana Salóme Ingibjargar Jóepsdóttir leiðir lista  VG

Fullskipaður framboðslistinn er svohljóðandi:

  1. Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir, bæjarfulltrúi
  2. Stefán Oddur Hrafnsson, meistaranemi í kennslufræðum
  3. Ásrún Ýr Gestsdóttir, athafnakona
  4. Sigtryggur Ellertsson, vistvænn verslunareigandi
  5. Herdís Júlía Júlíusdóttir, iðjuþjálfi
  6. Erlendur Steinar Friðriksson, sjávarútvegsfræðingur
  7. Sif Jóhannesar Ástudóttir, þjóðfræðingur
  8. Jóhannes Árnason, framhaldsskólakennari
  9. Harpa Guðbrandsdóttir, verkakona
  10. Elvar Freyr Fossdal Sigfússon, nemi og lagerstarfsmaður
  11. Anna Sigríður Jónsdóttir, félagsráðgjafi
  12. Mikael Snær Gíslason, líftækninemi
  13. Hrönn Soffíu Björgvinsdóttir, verkefnastjóri á Amtsbókasafninu á Akureyri
  14. Davíð Örvar Hansson, teymisstjóri hjá Náttúruverndarstofnun
  15. Inga Elísabet Vésteinsdóttir, landfræðingur
  16. Bragi Guðmundsson, fyrrverandi prófessor
  17. Arnfríður Kjartansdóttir, sálfræðingur
  18. Angantýr Ómar Ásgeirsson, kennaranemi
  19. Dýrleif Skjóldal, leikskólakennari og sundþjálfari
  20. Guðmundur Ármann Sigurjónsson, myndlistamaður og -kennari
  21. Hannes Sigurðsson, lagerstarfsmaður
  22. Kristín Sigfúsdóttir, f.v. framhaldsskólakennari og bæjarfulltrúi
  Formannaskipti hjá Ferðafélagi Akureyrar

    • 16.03.2026
    Formannsskipti urðu á aðalfundi Ferðafélags Akureyrar sem haldinn var nýverið. Fundurinn var vel sóttur, en rúmlega 40 manns voru sóttu hann.

  Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir leiðir lista VG á Akureyri í komandi sveitarstjórnarkosningum

    • 16.03.2026
    Í gær, sunnudaginn 15. mars, var framboðslisti Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs á Akureyri til sveitarstjórnar samþykktur á félagsfundi.

  Kærleikstónleikar Úlfars Baldvins

    • 16.03.2026
    Menningarhúsið Berg á  Dalvík er  vettvangur stórtónleika annað kvöld þegar  stór og öflugur hópur listafólks úr heimabyggð sameinar krafta sína og heldur styrktartónleika fyrir Úlfar Baldvin, 6 ára ofurhetju og fjölskyldu hans, en Úlfar hefur nýlega verið greindur með krabbamein.

  Öflugar og kraftmiklar stelpur á sjálfsstyrkingarnámskeiði

    • 16.03.2026
    -Frábært framtak, segir Dögg Stefánsdóttir lífsþjálfi

  Lokaorðið-Óbein áfengisdrykkja

    • 15.03.2026
    Allir vita hver skilgreining á óbeinum reykingum er og nú er ég kominn þangað, ég lendi í litlu mæli í því að stunda óbeinar reykingar. Já, takk ég er hættur að reykja.

  Hrafnagilshverfi Jákvæð fyrir Hoppi

    • 15.03.2026
    Hopp Akureyri hefur spurst fyrir um það hvort áhugi sé fyrir hendi til að þjónusta þeirra nái í Hrafnagilshverfi. Framkvæmdaráð Eyjafjarðarsveitar hefur tekið jákvætt í hugmyndir að aukinni fjölbreytni sem felst í fararskjótum Hopp milli Hrafnagilshverfis og Akureyrarbæjar og beinir erindinu til afgreiðslu sveitarstjórnar. Framkvæmdaráð leggur áherslu á að ef af þjónustunni verður þá sé rík áhersla lögð á að Hopp hjól séu eingöngu skilin eftir á afmörkuðum stöðum og fjarlægð fljótt þegar þau eru rafmagnslaus eða utan þjónustu.

  Hrafnagilsskóli Fengu hljóðnemakerfi og hleðslustöð

    • 15.03.2026
    Hrafnagilsskóla hefur borist vegleg gjöf frá fyrirtækinu G V Gröfum ehf. en um er að ræða vandað þráðlaust hljóðnemakerfi og hleðslustöð. Þessi nýi búnaður kemur til með að stórbæta öll hljóðgæði á samverustundum skólans.

  Rúnar Traustason leiðir lista Samfélagsins í Norðurþingi – X-M

    • 15.03.2026
    Rúnar Traustason, rekstrarstjóri Íslandspósts á Húsavík og slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður og kjötiðnaðarmeistari leiðir M-Lista Samfélagsins í Norðurþingi fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar í maí.

  Fyrir hvað á Akureyri að standa?

    • 15.03.2026
    Það er ákall víða af Norðurlandi um að Akureyri taki hlutverk sitt sem leiðandi sveitarfélag alvarlega. Bæjaryfirvöld hafa misst augun af boltanum, bærinn er hægvaxandi og bæði íbúar og fyrirtæki hafa valið að leita sér að öðrum tækifærum í nágrannasveitarfélögum. Þessu þarf að snúa við. Sem fjölmennasta sveitarfélag landshlutans hefur Akureyri alla burði til að verða framúrskarandi staður til að búa á reka fyrirtæki og heimsækja.
