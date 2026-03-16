Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir leiðir lista VG á Akureyri í komandi sveitarstjórnarkosningum

Í gær, sunnudaginn 15. mars, var framboðslisti Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs á Akureyri til sveitarstjórnar samþykktur á félagsfundi.
Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir bæjarfulltrúi leiðir listan, í öðru sæti er Stefán Oddur Hrafnsson, þriðja sætið skipar Ásrún Ýr Gestsdóttir, og það fjórða Sigtryggur Ellertsson.
Fullskipaður framboðslistinn er svohljóðandi:
- Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir, bæjarfulltrúi
- Stefán Oddur Hrafnsson, meistaranemi í kennslufræðum
- Ásrún Ýr Gestsdóttir, athafnakona
- Sigtryggur Ellertsson, vistvænn verslunareigandi
- Herdís Júlía Júlíusdóttir, iðjuþjálfi
- Erlendur Steinar Friðriksson, sjávarútvegsfræðingur
- Sif Jóhannesar Ástudóttir, þjóðfræðingur
- Jóhannes Árnason, framhaldsskólakennari
- Harpa Guðbrandsdóttir, verkakona
- Elvar Freyr Fossdal Sigfússon, nemi og lagerstarfsmaður
- Anna Sigríður Jónsdóttir, félagsráðgjafi
- Mikael Snær Gíslason, líftækninemi
- Hrönn Soffíu Björgvinsdóttir, verkefnastjóri á Amtsbókasafninu á Akureyri
- Davíð Örvar Hansson, teymisstjóri hjá Náttúruverndarstofnun
- Inga Elísabet Vésteinsdóttir, landfræðingur
- Bragi Guðmundsson, fyrrverandi prófessor
- Arnfríður Kjartansdóttir, sálfræðingur
- Angantýr Ómar Ásgeirsson, kennaranemi
- Dýrleif Skjóldal, leikskólakennari og sundþjálfari
- Guðmundur Ármann Sigurjónsson, myndlistamaður og -kennari
- Hannes Sigurðsson, lagerstarfsmaður
- Kristín Sigfúsdóttir, f.v. framhaldsskólakennari og bæjarfulltrúi