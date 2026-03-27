Bæjarráð áhyggjufullt yfir stöðu sem upp er komin á Akureyrarflugvelli

27. mars, 2026 - 14:13 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Akureyrarflugvöllur Mynd Hörður Geirsson
Á fundi bæjarráðs í gær fór fram umræða um stöðuna sem upp er komin á Akureyrarflugvelli eftir að LOC/ASR 01 aðflug var lagt af.

,,Bæjarráð lýsir yfir miklum áhyggjum af þeirri þjónustuskerðingu sem orðið hefur á Akureyrarflugvelli í kjölfar þess að LOC/ASR 01 aðflug var lagt af. Sú ákvörðun hefur neikvæð áhrif á rekstraröryggi Norlandair, sem hefur aðsetur á Akureyri, auk innanlandsflugs Icelandair.
Öruggt og áreiðanlegt innanlandsflug er mikilvæg forsenda virkrar landsbyggðarstefnu og skiptir miklu fyrir atvinnulíf, búsetu og heilbrigðisþjónustu.

Að mati bæjarráðs er það óskiljanlegt að slíkt ástand sé uppi á sama tíma og unnið er markvisst að uppbyggingu flugvallarins. Bæjarráð hvetur stjórnvöld til að grípa til allra þeirra aðgerða sem í þeirra valdi standa til að draga úr áhrifum þessarar ákvörðunar" segir í samþykkt ráðsins

Til baka

Nýjast

