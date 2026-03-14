B-listi Framsóknarflokks í Norðurþingi samþykktur á fjölmennum fundi

Á fjölmennum félagsfundi Framsóknarfélags Þingeyinga í morgun var borin upp tillaga um B-lista Framsóknar fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar 2026. Listinn var
samþykktur samhljóða og fundarfólk ákaflega ánægt með sterkan lista.
Nýr oddviti Eysteinn Heiðar Kristjánsson verkefnastjóri sjúkraflutninga við Heilbrigðistofnun Norðurlands flutti ávarp og hvatti félagsfólk áfram enda stutt í kosningar. Í öðru sæti
listans er Bylgja Steingrímsdóttir, sjúkraliði og starfsmaður í íbúakjarna, þriðja sæti skipar Kristinn Rúnar Tryggvason bóndi og atvinnurekandi. Á eftir þeim koma Elísabet Anna Helgadóttir geislafræðingur, Eiður Pétursson vélfræðingur og Helga Björg Sigurðardóttir, þjónustustjóri GeoSea.
Framsókn er með þrjár fulltrúa í sveitarstjórn af níu og í forystu í sveitarfélaginu.
Þau skipa B-lista Framsóknar í Norðurþingi:
1. Eysteinn Heiðar Kristjánsson, verkefnastjóri.
2. Bylgja Steingrímsdóttir, sjúkraliði.
3. Kristinn Rúnar Tryggvason, bóndi og atvinnurekandi.
4. Elísabet Anna Helgadóttir, geislafræðingur.
5. Eiður Pétursson, vélfræðingur og sveitarstjórnarfulltrúi.
6. Helga Björg Sigurðardóttir, þjónustustjóri GeoSea.
7. Steinarr Bergsson, íþrótta og heilsufræðingur.
8. Nele Marie Beitelstein, fjölmenningarfulltrúi.
9. Vilborg Hrund Jónsdóttir, bóndi.
10. Friðrik Aðalgeir Guðmundsson, skrúðgarðyrkjunemi.
11. Anna Sigrún Mikaelsdóttir, eldri borgari.
12. Unnsteinn Ingi Júlíusson, heimilislæknir.
13. Hanna Jóna Stefánsdóttir, hjúkrunarfræðingur.
14. Elmar Ægir Eysteinsson, háskólanemi.
15. Soffía Gísladóttir, vinnumarkaðssérfræðingur og sveitarstjórnarfulltrúi.
16. Lilja Skarphéðinsdóttir, ljósmóðir og eldri borgari.
17. Sigurgeir Aðalgeirsson, bókari.
18. Hjálmar Bogi Hafliðason, deildarstjóri og forseti sveitarstjórnar.