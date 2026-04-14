Aukin þjónusta við sjúklinga með ristilsjúkdóma á Sjúkrahúsinu á Akureyri

14. apríl, 2026 - 15:45 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Kristín Jónsdóttir, kviðarholsskurðlæknir Mynd sak.is
Á Sjúkrahúsinu á Akureyri hefur á síðustu misserum verið byggð upp aukin sérhæfð þjónusta í aðgerðum á ristli. Tveir skurðlæknar við sjúkrahúsið, sem hafa sérþekkingu á neðri meltingarvegi, hafa leitt þá uppbyggingu samhliða almennum skurðlækningum sínum. „Starfsemin hefur vaxið jafnt og þétt, en nú er meðal annars farið að framkvæma valaðgerðir á ristli með kviðsjá, sem hefur talsverða kosti fyrir sjúklinga. Slíkar aðgerðir leiða oft til hraðari bata, minni verkja og styttri legutíma samanborið við opnar aðgerðir,“ segir Kristín Jónsdóttir, kviðarholsskurðlæknir.

Þessi þróun þýðir að sjúklingar á Norðurlandi geta í auknum mæli fengið meðferð nær heimabyggð, í stað þess að þurfa að leita til Reykjavíkur með tilheyrandi raski fyrir þá og aðstandendur þeirra. „Það hefur verið mikil ánægja meðal sjúklinga að geta farið í aðgerð hér norðan heiða,“ segir Kristín.

Margir þeirra sjúklinga sem fara í slíkar aðgerðir eru með krabbamein í ristli en einnig eru aðrar ástæður fyrir meðferðinni. Kristín segir að árangur hafi verið góður en frá áramótum hafa verið framkvæmdar fimm kviðsjáraðgerðir þar sem hluti ristils var fjarlægður, þar af tvær í síðustu viku.

„Það er mikilvægt að auka vitund meðal heilbrigðisstarfsfólks um þessa þjónustu, þar sem nú er mögulegt að vísa sjúklingum beint til Sjúkrahússins á Akureyri í stað þess að senda þá til Reykjavíkur,“ segir Kristín enn fremur.

sak.is sagði frá

  • Stelpurnar unnu frækinn sigur á Portúgal og stuðningsmenn fengu „Besta bitann af þorskinum“

    • 14.04.2026
    Íslenska kvennalandsliðið í handbolta tryggði sér farseðilinn á EM eftir frækinn sigur á Portúgal í hreinum úrslitaleik á Ásvöllum á sunnudaginn. Frítt var á leikinn í boði Samherja og starfsfólk félagsins bauð stuðningsmönnum upp á „Besta bitann af þorskinum“  á leiknum.

  • Hvað ætlar Akureyri að verða þegar hún verður stór?

    • 14.04.2026
    Hvernig sem á það er horft er Akureyrarbær höfuðstaður Norðurlands. Nýlega var mikilvægi Akureyrarbæjar staðfest með borgarstefnu sem samþykkt var á Alþingi, við búum nú í svæðisborg sem gegnir þjónustuhlutverki við mun stærra svæði. Atvinnumálin í okkar bæ snúast því ekki bara um fyrirtækin sjálf, heldur um það hvort að fólk sjái framtíð sína hér og ekki á höfuðborgarsvæðinu. Akureyrarbær hefur alla burði til að auka samkeppnishæfni Íslands í heild og vera raunverulegur valkostur fyrir einstaklinga og fjölskyldur sem vilja flytja til Íslands og búa í borgarsamfélagi. Þar með aukast lífsgæði allra þeirra sem byggja landshlutann eins og hann leggur sig.

  • Fyrir enn betri Akureyrarbæ

    • 14.04.2026
    Sjálfstæðisflokkurinn á Akureyri vill halda áfram að byggja upp enn betra samfélag til framtíðar, þar sem ábyrg fjármál, öflugt atvinnulíf og sterk þjónusta mynda grunn að góðum lífsgæðum fyrir alla. Á kjörtímabilinu hefur verið unnið mikið og hratt. Uppbygging hefur aukist, þjónusta verið styrkt og rekstur bæjarins er orðinn traustari. Fjármálin standa sterkari stoðum en áður og við það hefur skapast svigrúm til að taka skynsamlegar ákvarðanir til framtíðar.

  • Verður þú Norðansprotinn 2026?

    • 13.04.2026
    Norðansprotinn, nýsköpunarkeppni sem ætlað er að draga fram áhugaverðustu nýsköpunarhugmyndir Norðurlands, fer fram dagana 15.-22. apríl næstkomandi. Keppnin er ætluð frumkvöðlum með hugmyndir á fyrstu stigum, það er verkefnum sem hafa ekki enn aflað tekna eða hlotið styrki yfir 2 milljónum króna.

  • Sveitarstjórnarkosningar 2026 - þrír listar í kjöri í Hörgársveit

    • 13.04.2026
    Kjörstjórnin í Hörgársveit kom saman til fundar föstudaginn 10. apríl 2026 og úrskurðaði um framboð til sveitarstjórnarkosninga í Hörgársveit 16. maí 2026. Þrír framboðslistar bárust og voru þeir allir úrskurðaðir lögmætir.

  • Er (ó)mögulegt að byggja ódýrt?

    • 13.04.2026
    Ungt fólk á sífellt erfiðara með að komast inn á húsnæðismarkaðinn og tekjulágir festast í vítahring á dýrum leigumarkaði. Er virkilega ekki hægt að byggja ódýrt húsnæði á Íslandi?

  • Melgerðismelar í Eyjafjarðarsveit Fimm nýjar lóðir fyrir flugskýli

    • 13.04.2026
    Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar hefur auglýst tillögu að deiliskipulagi fyrir flugskýli á Melgerðismelum.

  • Eldri borgarar – gullkista Norðurþings

    • 13.04.2026
    Stækkandi hópur eldri borgara Í komandi sveitarstjórnarkosningum 16. maí er mikilvægt að ræða af yfirvegun og ábyrgð um stöðu og þjónustu við eldri íbúa í Norðurþingi. Í dag búa 3017 íbúar í sveitarfélaginu og af þeim eru 515, eða um 17% 67 ára og eldri. Í byggðarkjörnum er hlutfallið einnig hátt; á Kópaskeri eru 13% íbúa í þessum aldurshópi – 16 af 126 íbúum og á Raufarhöfn er hlutfallið 22% - 37 af 166 íbúum.
Sjá meira