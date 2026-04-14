Aukin þjónusta við sjúklinga með ristilsjúkdóma á Sjúkrahúsinu á Akureyri

Á Sjúkrahúsinu á Akureyri hefur á síðustu misserum verið byggð upp aukin sérhæfð þjónusta í aðgerðum á ristli. Tveir skurðlæknar við sjúkrahúsið, sem hafa sérþekkingu á neðri meltingarvegi, hafa leitt þá uppbyggingu samhliða almennum skurðlækningum sínum. „Starfsemin hefur vaxið jafnt og þétt, en nú er meðal annars farið að framkvæma valaðgerðir á ristli með kviðsjá, sem hefur talsverða kosti fyrir sjúklinga. Slíkar aðgerðir leiða oft til hraðari bata, minni verkja og styttri legutíma samanborið við opnar aðgerðir,“ segir Kristín Jónsdóttir, kviðarholsskurðlæknir.
Þessi þróun þýðir að sjúklingar á Norðurlandi geta í auknum mæli fengið meðferð nær heimabyggð, í stað þess að þurfa að leita til Reykjavíkur með tilheyrandi raski fyrir þá og aðstandendur þeirra. „Það hefur verið mikil ánægja meðal sjúklinga að geta farið í aðgerð hér norðan heiða,“ segir Kristín.
Margir þeirra sjúklinga sem fara í slíkar aðgerðir eru með krabbamein í ristli en einnig eru aðrar ástæður fyrir meðferðinni. Kristín segir að árangur hafi verið góður en frá áramótum hafa verið framkvæmdar fimm kviðsjáraðgerðir þar sem hluti ristils var fjarlægður, þar af tvær í síðustu viku.
„Það er mikilvægt að auka vitund meðal heilbrigðisstarfsfólks um þessa þjónustu, þar sem nú er mögulegt að vísa sjúklingum beint til Sjúkrahússins á Akureyri í stað þess að senda þá til Reykjavíkur,“ segir Kristín enn fremur.
