Ársþingi SSNE Ný tækifæri skapast með því að efla Akureyrarflugvöll

„Með eflingu flugs um Akureyri skapast ný tækifæri fyrir ferðaþjónustu, útflutning, erlendar fjárfestingar á Íslandi og tengsl við alþjóðamarkaði sem nýtast landinu öllu,“ segir í ályktun frá Ársþingi SSNE sem haldið var nýverið.
Hvetur þingið stjórnvöld til að vinna skýrar að nýtingu þeirra stóru tækifæra sem felast í millilandaflugi um Akureyrarflugvöll. Lögð er áhersla á að flugþróunarsjóður verðir efldur áfram með auknu fjármagni og að völlurinn verði þróaður sem öflugur flugvöllur fyrir bæði farþega- og fraktflug með áframhaldandi uppbyggingu aðstöðu.
Bent er á að stækka þurfi flugstöð og setja upp aðflugsljós sem fyrst. Þá sé rétt að skipa sérstaka stjórn fyrir Akureyrarvöll sem m.a. hafi það hlutverk að byggja upp alþjóðaflugvöllinn sem aðra gátt inn í landið; byggja upp nauðsynlega innviði vallarins, tryggja samkeppnishæfni og hafa leiðandi hlutverk í markaðssetningu hans í samstarfi við hagsmunaaðila í gegnum Markaðsstofu Norðurlands og Íslandsstofu.