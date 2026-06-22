Anna Dagbjört hlýtur Menningarverðlaun Þingeyjarsveitar

22. júní, 2026 - 14:40 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Anna Dagbjört Andrésdóttir er handhafi menningarverðlauna Þingeyjarsveitar árið 2026
Anna Dagbjört Andrésdóttir er handhafi menningarverðlauna Þingeyjarsveitar árið 2026

Anna Dagbjört Andrésdóttir er handhafi menningarverðlauna Þingeyjarsveitar árið 2026, en verðlaunin voru afhent við hátíðarhöld á þjóðhátíðardaginn 17.júní.

Anna Dagbjört hlaut verðlaunin fyrir menningarverkefnið 'Maður er manns gaman', þar sem hún skipulagði viðburði af fjölbreyttu tagi í Skjólbrekku. Sem dæmi má nefna spilakvöld, söngstundir, ferðasögur sveitunga, bókmenntakvöld, fjölskyldustundir og svo mætti lengi telja. Það þarf frumkvæði til að standa fyrir viðburðum að þessu tagi, en það þarf einnig drifkraft til að fylgja því eftir, og er Anna Dagbjört vel að viðurkenningunni komin.

Menningarverðlaun Þingeyjarsveitar eru veitt árlega þeim einstaklingum, hópi eða félagasamtökum, sem þykir standa sig afburðavel í að efla menningarstarf í sveitarfélaginu. Auglýst var eftir tilnefningum til verðlaunanna og bárust sex tilnefningar í ár. Eins og alltaf var úr vöndu að ráða fyrir íþrótta-, tómstunda- og menningarnefnd sveitarfélagsins, enda þeir sem tilnefndir voru, að mati nefndarinnar, allir vel þess verðugir að hljóta verðlaunin.

Eftirtaldir einstaklingar og hópar hlutu einnig tilnefningar og í rökstuðningi sem fylgdu tilnefningum þeirra segir meðal annars:

 

  • Skíðafélag Mývetninga/ Mývetningur er tilnefnt fyrir ómetanlegt starf við að efla lýðheilsu og félagsanda í sveitarfélaginu með því að viðhalda og deila áhuga á vetraríþróttum í okkar heimabyggð. Sjálfboðaliðastarf félagsins er til fyrirmyndar, er sýnilegt og kraftmikið og það hefur ríkt menningargildi.
  • Hljómsveitin Útumallt & Appelsín er tilnefnd, en hún komið hefur að merkum menningarviðburðum í sveitarfélaginu með einum eða öðrum hætti undangengin ár, til dæmis Tónkvíslinni, leiksýningum á Breiðamýri og skólaskemmtunum í Þingeyjarskóla, að ógleymdri 100 ára afmælishátíð Laugaskóla. Hljómsveitin tók þátt í undankeppni Músíktilrauna og öðlaðist þar með úrskurði dómnefndar þátttökurétt á úrslitakvöldi keppninnar. Þar hlaut hljómsveitin„fagverðlaun“ keppninnar, það er viðurkenningu frá F.T.T. – Félagi tónskálda og textahöfunda, svokölluð höfundarverðlaun. Hljómsveitin Útumallt &Appelsín er skipuð fjórum ungum mönnum úr Þingeyjarsveit og nemendum Framhaldsskólans á Laugum, þeim Jóel Kárasyni, Ellert Guðna Knútssyni, Jóni Aðalsteini Snæbjörnssyni og Snorra Frey Sigurðssyni.
  • Karlakórinn Hreimur fær tilnefningu fyrir að hafa um áratugaskeið verið máttarstólpi í menningarlífi sveitarfélagsins, haldið úti tónleikahaldi ( Vorfagnaði ) sem ár hvert dregur íbúa saman og viðheldur sönghefð í héraðinu. Karlakórinn er á sínu 51. starfsári og fjöldi ungra manna hafa bæst í hópinn, sem telur orðið um 50 manns. Kórinn er samfélagslega virkur og er glæsilegt dæmi um hvernig félagasamtök geta haft jákvæð áhrif á andlega vellíðan og samfélagsanda í Þingeyjarsveit
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