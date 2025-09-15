Allt Ísland allt árið

15. september, 2025 - 11:46 Njáll Trausti Friðbertsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins skrifar
Njáll Trausti Friðbertsson skrifar
Njáll Trausti Friðbertsson skrifar
Það eru margir kostir beint millilandaflug til Akureyrar. Fyrir utan þau bættu lífsgæði sem beina flugið veitir íbúum Norður- og Austurlands. Samkeppnihæfni landsbyggðanna styrkist lífsgæði íbúanna batna jú heilmikið.
 
Skýrslan sem fylgir með  hér að neðan er gott dæmi um hversu miklu máli öflugt millilandaflug um Akureyrarflugvelli hefur að segja fyrir atvinnulífið á svæðinu. Við sjáum hversu gríðarlega miklu máli beina flugið hefur verið fyrir ferðaþjónustuna.
Uppbygging ferðaþjónustufyrirtækja sem starfa í gistiþætti ferðaþjónustunnar hefur verið mikil og ánægjuleg. Beint flug easyjet, Kontiki og Voigt travel með Transavia hefur skapað bjartsýni í greininni.
 
Það er mikilvægt í tengslum við frekari uppbyggingu að tryggja og hækka fjárveitingar til flugþróunarsjóðs í fjárlögum til frekari uppbyggingu beins millilandaflugs um alþjóðaflugvellina á Akureyri og Egilsstöðum.
 
Við sjáum að þetta starf er að bera mikinn árangur.
 
Það er mikill þjóðhagslegur ábati fólginn í því að að skapa betri forsendur fyrir dreifingu erlendra ferðamanna um allt land og hámarka þjóðhagslega ábata Ísland með því að nýta illa nýtta innviði stærri hluta ársins.
 
Til baka

Nýjast

  • Allt Ísland allt árið

    • 15.09.2025
    Það eru margir kostir beint millilandaflug til Akureyrar. Fyrir utan þau bættu lífsgæði sem beina flugið veitir íbúum Norður- og Austurlands. Samkeppnihæfni landsbyggðanna styrkist lífsgæði íbúanna batna jú heilmikið.

  • Lýðræðið og kirkjan

    • 15.09.2025
    Lýðræði eru því miður ekki sjálfsögð mannréttindi allra íbúa heimsins en stundum virðumst við hérlendis og víðar taka þeim sem slíkum. Það að vera lýðræðislegt ríki gerist ekki yfir nótt, það þarf að ala samfélög upp til þess. Lýðræði er til dæmis einn grunnþáttur menntastefnunnar í aðalnámskrá skólanna, því það að verða virkur, hæfur og gagnrýninn þáttakandi í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi er æfing og þarf að læra. Stundum virðumst við nú sum þurfa meiri þjálfun í að vera ósammála eins og samfélagsmiðlar hafa lýst frekar skæru ljósi á þegar umræða um einstök mál verður mjög “pólariseruð”. Á hverjum tening eru fleiri en tvær hliðar og þó að svartar og hvítar sviðsmyndir fái mesta athygli þá eru allavega 50 tegundir af gráum þar á milli. En þetta sem okkur finnst sjálfsagt, að hafa rödd og frelsi til að vera ósammála er brothætt og miðað við alþjóðasamfélagið þessa dagana óttast kona að það sé auðvelt að gleyma því.

  • „Húsavík býr að öflugum mannauði, lifandi samfélagi og einstakri náttúru“

    • 14.09.2025
    Andri Dan Traustason leiðir uppbyggingu ráðgjafar- og þjónustufyrirtækis á Húsavík  

  • Þórsarar í Bestu deildina i knattspyrnu

    • 13.09.2025
    Þórsarar tryggðu sér sigur í Lengjudeildinni í knattspyrnu í dag og þar sem sæti í efstu deild að ári þegar liðið lagið Þrótt Reykajvik í 2-1 í loka umferð Lengjudeildarinnar í leik sem fram fór á Þróttaravelli.

  • Börnin skapa framíðina

    • 13.09.2025
    Barnamenningarhátíðin Framtíðin okkar á Húsavík

  • Sterkt skólasamfélag á Akureyri, sameiginleg ábyrgð og framtíðarsýn

    • 13.09.2025
    Síðustu misseri hefur verið mikil umræða um menntamál á Íslandi sem ég tel vera afar jákvætt og fagna mjög. Við getum öll verið sammála um að það sé nauðsynlegt að ígrunda reglulega hvað gengur vel og hvað má betur fara í menntamálum. Á Akureyri höfum við á undanförnum árum lagt mikla áherslu á að efla menntastofnanir okkar, allt frá fyrstu árum barna í leikskóla og áfram upp grunnskólagönguna. Þetta hefur ekki gerst af sjálfu sér. Þetta er árangur samstarfs foreldra, kennara, skólastjórnenda, starfsfólks og síðast en ekki síst þeirra sem taka ákvarðanir um fjármagn og forgangsröðun.  

  • Áætluð eyðsla 1,2 milljarður á ferðalagi um Norðurland

    • 12.09.2025
    Samkvæmt  skýrslu sem birst var á vef Ferðamálastofu í gær eyddu  ferðamenn sem komu með easyJet til Akureyrar veturinn 2023-2024 eyddu 493 milljón krónum á ferðalögum um Norðurland.  Miðað við sömu forsendur og voru notaðar í skýrslunni, má áætla að veturinn 2024-2025 hafi heildareyðslan verið ríflega 1200 milljónir króna.  Þetta kemur fram í fréttatilkynningu sem Markaðsstofa Norðurlands sendi út í dag og lesa má hér að neðan. 

  • Áhöfnin á Húna ll heiðruð

    • 12.09.2025
    Í tilefni þess að 20 ár eru liðin frá því að Húni II hóf að bjóða skólabörnum í siglingar, færði Heimir Örn Árnason, formaður bæjarráðs, áhöfn Húna köku í tilefni dagsins

  • Formleg opnun hreinsistöðvar og 25 ára afmælishátíð Norðurorku

    • 12.09.2025
    Norðurorka fagnar um þessar mundir 25 ára afmæli fyrirtækisins og af því tilefni verður margt um að vera á morgun laugardaginn, 13. september.
Sjá meira