Akureyrarbær og Gimli Viljayfirlýsing um aukið samstarf

03. nóvember, 2025 - 14:58 Margrét Þóra Þórsdóttir
Viljayfirlýsing um aukið samstarf á milli Akureyrarbæjar og Gimli í Kanada hefur verið undirrituð. …
Viljayfirlýsing um aukið samstarf á milli Akureyrarbæjar og Gimli í Kanada hefur verið undirrituð. mynd akureyri.is

Viljayfirlýsing um aukið samstarf á milli Akureyrarbæjar og Gimli í Kanada hefur verið undirrituð. Með yfirlýsingunni er styrkari stoðum rennt undir samstarf á sviði menningarmála, menntunar, sjálfbærrar ferðaþjónustu og nýsköpunar.

Undirritunin markar tvenn tímamót í sögu Íslendingabyggðar í Kanada; 150 ár eru frá því fyrstu landnemarnir settust að á Nýja Íslandi í Gimli og einnig eru 50 ár frá því að Akureyri og Gimli tóku upp vinabæjarsamband.

Sameiginleg saga

„Þessi samningur er grundvallaður á sameiginlegri sögu okkar og vísar einnig til vináttusambands komandi kynslóða,“ sagði Kevin Chudd, bæjarstjóri Gimli í frétt á vefsíðu Akureyrarbæjar. „Við erum stolt af vinabæjarsambandi okkar við Akureyri og staðfestum hér með áframhaldandi og aukið samstarf á sviði samfélagsmála, menningar og nýsköpunar.“

Mikilvægi íslenskrar arfleifðar

„Það er heiður fyrir okkur á Akureyri að geta endurnýjað vináttusambandið við Gimli,“ sagði Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri. „Þessi samningur endurspeglar gagnkvæma virðingu og mikilvægi íslenskrar arfleifðar í Kanada. Við hlökkum til nýrra tækifæra í menningarskiptum og samstarfi á sviði sveitarstjórnarmála.“

Viljayfirlýsingin kveður á um samstarf á fjórum meginsviðum:

· Menningarleg samskipti og varðveisla arfleifðar — samsýningar, varðveisla sögulegrar arfleifðar og tækifæri fyrir listamenn til að vinna í vinabænum.

· Menntamál — nemenda- og kennaraskipti, fjarkennsla og samvinna við gerð námskrár.

· Sjálfbær ferðaþjónusta og efnahagsþróun — ábyrg ferðaþjónusta og ný tækifæri fyrir smærri fyrirtæki.

· Nýsköpun í sveitarstjórnarmálum og stafrænt samstarf — opin gagnamiðlun, nútímavæðing þjónustu og stafrænt aðgengi.

Til baka

Nýjast

  • Jóhannes Geir frá Öngulsstöðum hlaut viðurkenningu fyrir störf í þágu ferðaþjónustu

    • 03.11.2025
    Jóhannes Geir Sigurgeirsson frá Öngulsstöðum í Eyjafjarðarsveit hlaut viðurkenningu fyrir störf í þágu ferðaþjónustu á uppskeruhátíð ferðaþjónustunnar á Norðurlandi sem haldin var í Skagafirði nýverið.

  • Bágt ástand malarvega

    • 03.11.2025
    Alvarlegt ástand malarvega í Þingeyjarsveit var til umræðu á fundi sveitarstjórnar á dögunum, en á þessu kjörtímabili hefur sveitarstjórn bókað þrisvar sinnum um bágt ástand þeirra.

  • Elín Hrönn Einarsdóttir iðjuþjálfi/ráðgjafi hjá Starfsendurhæfingu Norðurlands Þátttaka í Rótarý hefur víkkað sjóndeildarhringinn og veitt mér innblástur

    • 03.11.2025
    „Rótarý hefur gefið mér margt. Félagsskapurinn er ómetanlegur – það að kynnast fólki úr ólíkum geirum og með mismunandi reynslu hefur bæði víkkað sjóndeildarhring minn og veitt mér innblástur. Ég hef einnig fengið tækifæri til að taka þátt í verkefnum sem hafa raunveruleg áhrif á líf annarra, bæði hér heima og erlendis,“ segir Elín Hrönn Einarsdóttir félagi í Rótarýklúbbi Akureyrar. Hún starfar sem iðjuþjálfi/ráðgjafi hjá Starfsendurhæfingu Norðurlands.

  • Akureyrarbær og Gimli Viljayfirlýsing um aukið samstarf

    • 03.11.2025
    Viljayfirlýsing um aukið samstarf á milli Akureyrarbæjar og Gimli í Kanada hefur verið undirrituð. Með yfirlýsingunni er styrkari stoðum rennt undir samstarf á sviði menningarmála, menntunar, sjálfbærrar ferðaþjónustu og nýsköpunar.

  • Listasafnið á Akureyri: Þriðjudagsfyrirlestur - Ragnheiður Björk Þórsdóttir

    • 03.11.2025
    Þriðjudaginn 4. nóvember kl. 16.15 heldur Ragnheiður Björk Þórsdóttir, textíllistamaður, síðasta Þriðjudagsfyrirlestur ársins undir yfirskriftinni Að byggja stafræna textílbrú milli fortíðar og framtíðar. Aðgangur er ókeypis.

  • Lokaorðið - ,,Það er siðlaust að vera verjandi svona glæpamanns"

    • 02.11.2025
    Ég er oft spurður um það hvort ég mundi taka að mér að vera verjandi kynferðisbrotamanns, barnaníðings eða hryðjuverkamanns sem hefði drýgt hroðaleg níðingsverk. Ég svara undantekningalaust játandi og margir verða undrandi og jafnvel hneykslaðir á svarinu.

  • Samhljómur kennslu, rannsókna og félagsstarfs

    • 02.11.2025
    „Líffræðin er órjúfanlegur þáttur okkar daglega lífs,“ segir Eva María Ingvadóttir, aðjúnkt við Auðlindadeild, aðspurð um mikilvægi líffræðinnar, kennslu og rannsóknir henni tengdar. „Fólk getur alveg reynt að leiða líffræðina hjá sér en fyrr eða síðar finnur hún okkur.“

  • Lokahóf Jökulsárhlaups

    • 02.11.2025
    Vel heppnað lokahóf Jökulsárhlaups var haldið í Skúlagarði í gær 1. nóvember.  Þar voru flutt ávörp, veittar viðurkenningar og gestir nutu glæsilegra kaffiveitinga í boði kvenfélags Keldhverfinga.

  • Hér byrja jólin í október

    • 02.11.2025
    Þessa dagana er starfsfólk Skógræktarfélags Eyfirðinga í óða önn að höggva fyrstu jólatrén og segir Ingólfur Jóhannsson framkvæmdastjóri SE að mikill hugur sé meðal verslunareigenda og fyrirtækja að vera klár með trén áður en aðventa gengur í garð.
Sjá meira