Áhöfnin á Húna ll heiðruð

12. september, 2025 - 12:11 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Áhöfnin á Húna ll heiðruð
Áhöfnin á Húna ll stillti sér eðilega upp til myndatöku í tilefni þessara tímamóta. Myndir akureyri.is
Í tilefni þess að 20 ár eru liðin frá því að Húni II hóf að bjóða skólabörnum í siglingar, færði Heimir Örn Árnason, formaður bæjarráðs, áhöfn Húna köku í tilefni dagsins 🎂
Markmiðið með þessum siglingum hefur ávallt verið að bjóða börnum upp á skemmtilega og fræðandi upplifun á sjó og hafa ófáir nemendur notið góðs af í gegnum tíðina 🦈
Þakkir til þeirra sem hafa staðið að þessu góða framtaki síðustu tvo áratugina.
 
Frændurnir Bjarni Bjarnason skipstjóri  til vinstri og Heimir  Örn Árnason formaður bæjarráðs.
 
 
Heimir Örn  og  Þorsteinn Pétursson, betur þekktur sem Steini  Pé
 

 

