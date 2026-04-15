Áfram menning og listir, ekki bara á tyllidögum!

15. apríl, 2026 - 10:57 María Pálsdóttir
María Pálsdóttir er í 4. sæti L-listans og er forsprakki Fiðrings á Norðurlandi
María Pálsdóttir er í 4. sæti L-listans og er forsprakki Fiðrings á Norðurlandi

Menning og listir eru svona spariorð. Mest notuð spari og líka alltof sparlega! Það er helst á tyllidögum og í aðdraganda kosninga að þau eru dregin fram. Þegar kreppir að eru það menning og listir sem verða oft fyrst fyrir barðinu á niðurskurðinum. Og maður skilur að það sé sársaukaminna en að skera niður á velferðasviði sem dæmi. En það gleymist að menning og listir eru líka velferð. Ég hef sjálf orðið vitn að því að börn sem voru ekki að finna sig í íþróttum eða öðru félagsstarfi hafi gjörsamlega blómstrað í leiklist og komið sjálfum sér og öllum í kringum sig á óvart. Fundið styrk sinn, rödd og hæfileika; eignast nýtt líf hreinlega.

Með þátttöku í leiklist, tónlist, myndlist, dansi eða öðrum skapandi verkefnum fá börn og ungmenni tækifæri til að tjá sig, byggja upp sjálfstraust og finna styrkleika sína. Slík þátttaka hjálpar þeim líka að finnast þau tilheyra; að þau séu hluti af samfélagi sem hlustar á þau og styður þau.

Á Akureyri er frábær leiklistarskóli rekinn af Leikfélagi Akureyrar, tveir frábærir sjálfstæðir dansskólar þar sem hundruðum barna er kenndur dans, það er dásamlegur barnakór starfræktur í Akureyrarkirkju og Tónlistarskólinn á Akureyri og Tónræktin eru með magnað starf. Allt kostar þetta auðvitað peninga, nema barnakórinn, hann er ókeypis. Það er mikilvægt að öll börn hafi jöfn tækifæri til að taka þátt í skapandi starfi óháð efnahag og þar gegnir skólastarf lykilhlutverki. Hvar er t.d. skólakór Akureyrar? Eða skólahljómsveit Akureyrar? Og kannski mikilvægast af öllu; hvernig er staðan á listgreinakennslu í grunnskólunum? Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um að kenna eigi dans, leiklist, sjónlist og tónmennt í grunnskólum landsins. Ég veit að erfitt hefur reynst að fá tónmenntakennara til starfa í grunnskólum og að tónmenntakennslu er ábótavant en nýlegt samstarf Tónlistarskóla Akureyrar við grunnskólana um tónmenntakennslu á miðstigi lofar góðu og nú stendur til að útvíkka verkefnið niður á yngsta stig líka. Við í L-listanum fögnum þessu samstarfi og styðjum heilshugar. Dans- og leiklistarkennsla þarf svo að komast á dagskrá líka. Því þetta er ekki munaður. Þetta er ekki eitthvað sem við gerum þegar vel árar. Þetta er fjárfesting í velferð, forvörnum í sterkari einstaklingum og heilbrigðarar samfélagi. Listgreinakennsla er einnig góður grunnur fyrir þær listnáms- og iðngreinabrautir sem framhaldskólarnir okkar bjóða upp á. Og auðvitað líka fyrir listnámið á háskólastigi sem vonandi verður að veruleika fyrr en síðar. Við segjum oft að hver króna sem fer í menningu skapandi greinar skili sér margfalt til baka. Ég trúi því. En hún skilar sér ekki síst í mannauði, í sjálfstrausti, í röddum sem annars hefðu kannski þagnað.

Áfram menning og listir. Ekki bara á tyllidögum, heldur alla daga.

María Pálsdóttir er í 4. sæti L-listans og er forsprakki Fiðrings á Norðurlandi

Til baka

Nýjast

  • Áfram menning og listir, ekki bara á tyllidögum!

    • 15.04.2026
    Menning og listir eru svona spariorð. Mest notuð spari og líka alltof sparlega! Það er helst á tyllidögum og í aðdraganda kosninga að þau eru dregin fram. Þegar kreppir að eru það menning og listir sem verða oft fyrst fyrir barðinu á niðurskurðinum. Og maður skilur að það sé sársaukaminna en að skera niður á velferðasviði sem dæmi. En það gleymist að menning og listir eru líka velferð. Ég hef sjálf orðið vitn að því að börn sem voru ekki að finna sig í íþróttum eða öðru félagsstarfi hafi gjörsamlega blómstrað í leiklist og komið sjálfum sér og öllum í kringum sig á óvart. Fundið styrk sinn, rödd og hæfileika; eignast nýtt líf hreinlega.

  Vöndum okkur

    • 15.04.2026
    Ríkisstjórnin hefur lagt til að þjóðin greiði atkvæði í lok ágúst um hvort halda eigi áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Slík ákvörðun snertir grundvallarhagsmuni þjóðarinnar og framtíðarsýn til lengri tíma. Það er því eðlilegt og mikilvægt að gerðar séu ríkar kröfur til slíkrar atkvæðagreiðslu.

  ELDRI MAÐUR FER Í FRAMBOÐ

    • 15.04.2026
    Það voru margir undrandi þegar í ljós kom að einn listinn (S-listinn) hefur mig, fjörgamlan manninn, í framboði. Að vísu neðst á listanum en sumir tala um það sé heiðurssæti sem er auðvitað ekki verra en hvað annað því einhver verður að vera síðastur enda segir á góðum stað að þeir síðustu verði fyrstir áður en yfir lýkur. En að öllu gamni slepptu þá sýnist mér að þessi ágæti listi geymi margt ungt og efnilegt fólk sem er víst til að fleyta bænum okkur góða úr þeirri værð og fjarlægð frá íbúum hans sem einkennt hefur bæjarstjórn undanfarin ár.

  Framkvæmdir og götulokanir í kringum Lækjargötu

    • 14.04.2026
    Á heimasíðu  Akureyrarbæjar er sagt frá þvi að komið sé að endurnýjun á regnvatnslögn í Lækjargötu, frá Spítalavegi og til austurs í gegnum gangstétt að Hafnarstræti. Framkvæmdir hefjast um miðjan apríl og munu standa yfir í rúma tvo mánuði segir ennfremur í áðurnefndri tilkynningu.

  Brúðuleiksýningin Rót frumsýnd á Akureyri í þessum mánuði

    • 14.04.2026
    Rót er ljóðræn brúðuleiksýning fyrir alla fjölskylduna eftir leikhópinn Handbendi. Umfjöllunarefnið er hvernig það er að alast upp milli menningarheima, en móðir Óla er af erlendu bergi brotinn og faðir hans íslenskur. Líf Óla stekkur stakkaskiptum þegar amma hans frá Suður-Ameríku kemur í heimsókn og hann uppgötvar nýjan hluta af sjálfum sér.

  Aukin þjónusta við sjúklinga með ristilsjúkdóma á Sjúkrahúsinu á Akureyri

    • 14.04.2026
    Á Sjúkrahúsinu á Akureyri hefur á síðustu misserum verið byggð upp aukin sérhæfð þjónusta í aðgerðum á ristli. Tveir skurðlæknar við sjúkrahúsið, sem hafa sérþekkingu á neðri meltingarvegi, hafa leitt þá uppbyggingu samhliða almennum skurðlækningum sínum.

  Stelpurnar unnu frækinn sigur á Portúgal og stuðningsmenn fengu „Besta bitann af þorskinum"

    • 14.04.2026
    Íslenska kvennalandsliðið í handbolta tryggði sér farseðilinn á EM eftir frækinn sigur á Portúgal í hreinum úrslitaleik á Ásvöllum á sunnudaginn. Frítt var á leikinn í boði Samherja og starfsfólk félagsins bauð stuðningsmönnum upp á „Besta bitann af þorskinum“  á leiknum.

  Hvað ætlar Akureyri að verða þegar hún verður stór?

    • 14.04.2026
    Hvernig sem á það er horft er Akureyrarbær höfuðstaður Norðurlands. Nýlega var mikilvægi Akureyrarbæjar staðfest með borgarstefnu sem samþykkt var á Alþingi, við búum nú í svæðisborg sem gegnir þjónustuhlutverki við mun stærra svæði. Atvinnumálin í okkar bæ snúast því ekki bara um fyrirtækin sjálf, heldur um það hvort að fólk sjái framtíð sína hér og ekki á höfuðborgarsvæðinu. Akureyrarbær hefur alla burði til að auka samkeppnishæfni Íslands í heild og vera raunverulegur valkostur fyrir einstaklinga og fjölskyldur sem vilja flytja til Íslands og búa í borgarsamfélagi. Þar með aukast lífsgæði allra þeirra sem byggja landshlutann eins og hann leggur sig.

  Fyrir enn betri Akureyrarbæ

    • 14.04.2026
    Sjálfstæðisflokkurinn á Akureyri vill halda áfram að byggja upp enn betra samfélag til framtíðar, þar sem ábyrg fjármál, öflugt atvinnulíf og sterk þjónusta mynda grunn að góðum lífsgæðum fyrir alla. Á kjörtímabilinu hefur verið unnið mikið og hratt. Uppbygging hefur aukist, þjónusta verið styrkt og rekstur bæjarins er orðinn traustari. Fjármálin standa sterkari stoðum en áður og við það hefur skapast svigrúm til að taka skynsamlegar ákvarðanir til framtíðar.
Sjá meira