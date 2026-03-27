AFMÆLISVEISLAN - Gluggasýning allan apríl í Hafnarstræti 88 fyrir alla aldurshópa

Í tilefni af barnamenningarhátíð, páskum og sumardeginum fyrsta í apríl setja listasysturnar Áslaug og Brynja Harðardætur Tveiten upp gluggasýningu á vinnustofu þeirrar síðarnefndu í Hafnarstræti 88.
Boðið er í fjórfalt afmæli, bangsa-, dúkku-, dýra- og barnaafmæli. Það glittir í sumarkomuna, sætar kökur og snúða á uppdekkuðum borðum og gjafirnar eru ekki af verri endanum, ýmis leikföng og annað góss. Efniviður sýningarinnar er endurnýtt dót m.a. frá skrautmunasölunni Fröken Blómfríður og nytjamörkuðum. Sýningin er kjörinn áfangastaður í gönguferðum, gott tækifæri til að staldra við, leika sér og vekur eflaust upp forvitni og gleði hjá vegfarendum.
Gleðilega páska, gleðilega barnamenningarhátíð og gleðilegt sumar
Brynja og Áslaug