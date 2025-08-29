Af fótafúnum ferðabílaeigendum og öðrum af sömu sort

29. ágúst, 2025 - 12:47 Vilborg Gunnarsdóttir
Vilborg Gunnarsdóttir skrifar
Vilborg Gunnarsdóttir skrifar

Á sumrin held ég mikið til í Borgarfirði og fer þá gjarnan í kaupstaðaferð í Borgarnes þegar mig vantar aðföng.

Þar er jafnan mikil umferð ferðamanna sem koma við í Bónus og Nettó í sömu erindagerðum og ég. Ég verð hér að lýsa áhyggjum mínum af heilsufari ökumanna sem draga á eftir sér ferðavagna af öllum stærðum og gerðum, því svo virðist sem þeir gangi ekki heilir til skógar.

Þegar ég tók fyrst eftir þessu ákvað ég að rannsaka málið nánar og lagði á mig að fylgjast náið með þeim. Það sem þeir eiga fyrst og fremst sammerkt er að vera fótafúnir og eiga erfitt með gang. Þessa ályktun dreg ég af því að þeir aka á stóru bílunum sínum, með allt að þriggja herbergja „hús“ í eftirdragi inn á bílastæðin og leggja bókstaflega upp að dyrum. Skiptir þá engu hvort pláss er fyrir þá eða ekki; nei – hér kem ég og ætla að taka fimm til sex stæði takk. Og ástæðan getur ekki annað en verið heilsufarsleg því slíkan yfirgang sýnir ekki venjulegt fólk. Þessir vesalings ræflar þyrftu að fá stæðin merkt sér hið snarasta!

Bílastæði eða huggulegheit?

Rannsókn mín á þessu máli leiddi hugann að sérstöðu Íslendinga þegar kemur að bílum og bílastæðum. Um hríð sinnti ég skipulagsmálum á Akureyri og komst þá að því að hérlendis vill fólk hafa bílastæðin sín í minnst fimm metra fjarlægð frá útidyrunum. Í Skandinavíu var þessu aðeins öðruvísi farið en þar virtist fólki nægja að hafa sameiginleg bílastæði í hæfilegri fjarlægð því þeir vildu frekar nýta lóð næst húsinu í eitthvað meira „huggulegt“. Núna keppast þeir sem skipuleggja Höfuðborgina við að skera bílstæðafjölda niður í helst ekki neitt.

Og hver kannast ekki við umræðuna um bílastæði í miðbæjum. Kaupmenn kvarta undan fáum bílastæðum og bílstjórar háum bílastæðagjöldum. Þetta er svolítið íslenskt því erlendis greiða menn víða gjald fyrir það eitt að aka inn í miðbæi og gera alls ekki ráð fyrir að geta lagt þar.

En aftur að heilsufari ökumanna ferðavagna. Ég held að þetta sé tilvalið rannsóknarefni fyrir heilbrigðisvísindafólk. Er ástæðan líkamleg eða geta þeir einfaldlega ekki séð af kerrunum sínum nema í stutta stund og þurfa að hafa þær á stuttu færi? Hver veit?

Eitt er víst að ef ástæðan er heilsufarsleg þurfum við hin að leggjast á árar með þeim og krefjast þess að stæði næst inngangi verslana verði merkt þeim og sektum beitt, leggi aðrir í þau stæði. Annað væri hróplegt óréttlæti!

Höfundur er áhugamaður um almenna velsæld og hamingju.

Til baka

Nýjast

  • Af fótafúnum ferðabílaeigendum og öðrum af sömu sort

    • 29.08.2025
    Á sumrin held ég mikið til í Borgarfirði og fer þá gjarnan í kaupstaðaferð í Borgarnes þegar mig vantar aðföng.

  • Norðangarri býður upp á Landablöndu

    • 29.08.2025
    Tónlistarhópurinn Norðangarri heldur þrenna tónleika á Norðausturlandi um helgina, 29.-31. ágúst.

  • Minningarathöfn í tilefni 150 ára afmælis íslenskra landflutninga til Kanada

    • 29.08.2025
    Haldin verður hátíðleg minningarathöfn í tilefni 150 ára afmælis íslenskra landflutninga til Kanada á Minjasafninu á Akureyri á laugardag, 30. ágúst frá kl. 13:00 til 14:30.

  • Starfs­lok eft­ir um 40 ár í umönn­un

    • 29.08.2025
    Þær Sigrún Geirsdóttir og Helga Ingólfsdóttir hafa átt farsælan feril í starfi á hjúkrunarheimilum.

  • Stólaskipti og spennandi nýjungar hjá Stefnu

    • 29.08.2025
    Björn Gíslason og Matthías Rögnvaldsson hafa skipt um stóla hjá hugbúnaðarfyrirtækinu Stefnu ehf. Björn, sem hefur verið framkvæmdastjóri síðastliðin fimm ár, tekur við sem stjórnarformaður félagsins. Matthías verður á ný framkvæmdastjóri en hann gegndi því hlutverki um árabil. Hann er jafnframt einn stofnenda Stefnu.

  • Verja megninu af ferðalaginu á Norðurlandi

    • 28.08.2025
    Hér fer á eftir stórmerkileg fréttatilkynning frá Markaðsstofu Norðurlands.

  • Merkilegri saga en ég hefði getað ímyndað mér - segir Óskar Þór Halldórsson, höfundur nýrrar bókar um Akureyrarveikina

    • 28.08.2025
    „Ástæðan fyrir því að ég réðst í að skrifa þessa bók er fyrst og fremst sú að mér fannst og hefur lengi fundist vanta að segja þessa sögu. Þetta er að mínu mati merkilegur kafli í sögu Akureyrar sem aldrei hefur að fullu verið sagður og jafnframt áhugaverður kafli í sögu heilbrigðismála í landinu. Í gegnum tíðina hef ég í grúski mínu rekist á eitt og annað í tengslum við Akureyrarveikina sem hefur vakið forvitni mína. Fyrir rúmum tveimur árum hugsaði ég sem svo að ef ætti að segja þessa sögu mætti ekki bíða lengur, mikilvægt væri að ná til fólks sem veiktist á sínum tíma og væri enn á meðal vor. Ég hélt því af stað í þessa óvissuför og er núna kominn í höfn. Þetta hefur verið gríðarlega áhugavert og ég hef komist að því að þessi saga er mun merkilegri og teygir anga sína mun víðar en ég hefði getað ímyndað mér,“ segir Óskar Þór Halldórsson um nýja bók sína um Akureyrarveikina.

  • Ný sókn í mennta­málum – tæki­færi eða hliðar­skref?

    • 28.08.2025
    Grein Guðmundar Ara Sigurjónssonar, þingflokksformanns Samfylkingarinnar, um „nýja sókn í menntamálum“ í síðustu viku vakti athygli mína. Það er jákvætt að menntamál séu sett í forgrunn og rætt um sókn á þessu mikilvæga sviði. Til að hún verði að veruleika þarf hún þó að standa undir nafni, vera raunverulegt framfaraskref og umfram allt nægilega fjármögnuð.

  • Akureyrarvaka um helgina Líf og fjör um allan bæ

    • 28.08.2025
    Mikið líf og fjör verður á Akureyrarvöku sem fer fram um dagana 29. til 30. ágúst.
Sjá meira