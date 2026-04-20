Aðalfundur Norðurorku hf. reksturinn gekk vel árið 2025

20. apríl, 2026 - 15:17 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Aðalfundur Norðurorku hf. 2026.  F.v.: Ásthildur Sturludóttir Akureyrarbær, Finnur Yngvi Kristinsson…
Aðalfundur Norðurorku hf. 2026.  F.v.: Ásthildur Sturludóttir Akureyrarbær, Finnur Yngvi Kristinsson Eyjafjarðarsveit, Gísli Gunnar Oddgeirsson Grýtubakkahrepp, Anna Karen Úlfarsdóttir, Svalbarðsstrandarhrepp og Knútur Emil Jónasson, Þingeyjarsveit  Mynd: Axel Þórhallsson

Aðalfundur Norðurorku hf. var haldinn fyrr í dag, 20. apríl 2026. Eigendur félagsins eru sex sveitarfélög, Akureyrarbær, Eyjafjarðarsveit, Grýtubakkahreppur, Hörgársveit, Svalbarðsstrandarhreppur og Þingeyjarsveit.

Rekstur Norðurorku gekk vel á árinu 2025. Ársvelta samstæðunnar var tæplega 6 milljarðar króna og eigið fé er tæplega 11,8 milljarðar króna. Á aðalfundinum í dag var ákveðið að ekki verði greiddur arður af hlutafé. Samstæðureikningur samanstendur af rekstri Norðurorku og dótturfélagsins Fallorku ehf. auk áhrifa frá hlutdeildarfélögunum Tengir hf. og NORAK ehf.

Eiginfjárhlutfall samstæðunnar er 54,7% og veltufé frá rekstri er 2.065 milljónir króna. Hagnaður ársins var 887 milljónir króna en handbært fé í árslok 348 milljónir króna. Tekin voru ný lán á árinu að upphæð 300 milljónir króna. Langtímaskuldir í árslok voru rúmlega 8,5 milljarðar króna.

Til fjárfestinga samstæðunnar í endurbótum á kerfum og til nýframkvæmda var varið rúmlega 2 milljörðum króna. Miðað við fjárfestingar ársins þá vantar talsvert upp á það að handbært fé frá rekstri standi undir fjárfestingum. Það bil, og meira til, þarf að brúa með lánsfé. Miklar framkvæmdir eru á starfssvæði Norðurorku og eru fjárfestingar móðurfélagsins, horft til næstu sex ára, áætlaðar tæplega 8,7 milljarðar króna.

Notkun á heitu vatni hefur aukist umtalsvert undanfarin ár, en þó dróst hún saman árið 2025 sem skýra má meðal annars með mildu veðurfari á árinu. Einnig gæti vitundarvakningin Hitamál, þar sem minnt er á mikilvægi ábyrgrar orkunotkunar haft áhrif til góðs. Vægi jarðhitaleitar er því mikið í starfsemi Norðurorku. Vorið 2025 var boruð vinnsluhola í Ólafsfirði, sem því miður skilaði ekki tilætluðum árangri. Borinn var fluttur að Ytri Haga á Árskógsströnd og tæplega 1500 metra vinnsluhola boruð. Fljótt kom í ljós að vel hafði tekist til og stefnt er að því að sú hola verði komin í nýtingu haustið 2027. Hún mun stuðla að því að Norðurorka geti betur tryggt samfélaginu áreiðanlegri hitaveitu um ókomin ár. Áfram er þó mikilvægt að minna á mikilvægi þess að fara sparlega með heita vatnið.

Í stjórn Norðurorku voru kjörin þau Geir Kristinn Aðalsteinsson, Heimir Örn Árnason, Hilda Jana Gísladóttir, Hlynur Jóhannsson og Sóley Björk Stefánsdóttir. Í varastjórn voru kjörin Inga Dís Sigurðardóttir, Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir, Sindri Kristjánsson, Víðir Benediktsson og Þórhallur Harðarson.

Þetta segir í tilkynningur frá félaginu.

Til baka

Nýjast

  • Aðalfundur Norðurorku hf. reksturinn gekk vel árið 2025

    • 20.04.2026
    Aðalfundur Norðurorku hf. var haldinn fyrr í dag, 20. apríl 2026. Eigendur félagsins eru sex sveitarfélög, Akureyrarbær, Eyjafjarðarsveit, Grýtubakkahreppur, Hörgársveit, Svalbarðsstrandarhreppur og Þingeyjarsveit.

