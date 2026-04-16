Ábyrgð, eftirlit og öryggi á norðurslóðum: Tengsl borgaralegra og hernaðarlegra þátta

TF-Eir
Varðberg, Norðurslóðanetið, Landhelgisgæsla Íslands, dómsmálaráðuneytið og Háskólinn á Akureyri standa fyrir opinu málþingi í dag milli kl 13 til 17 þar sem sjónum verður beint að leit og björgun á norðurslóðum.
- Málþingið fer fram í stofu M101 í Háskólanum á Akureyri
- Beint streymi verður frá málþinginu á vef Vikublaðsins og geta áhugasöm fylgst með streymi hér
Leit og björgun á norðurslóðum er í hraðri þróun vegna aukinnar umferðar, breytts öryggisumhverfis og nýrrar tækni. Á þessu málþingi munu sérfræðingar ræða getu, samhæfingu og ábyrgð – og hvernig Ísland og samstarfsríki geta tryggt öryggi á einu af mest krefjandi svæðum heims.
Dagskrá
Erindi halda meðal annars:
- Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra
- Auðunn Friðrik Kristinsson, forstöðumaður aðgerðarsviðs Landhelgisgæslu Íslands
- Antonio Rolla, verkefnastjóri hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, vinnur að gervihnattaleiðsögn, neyðarsamskiptum úr geimnum og tækniþróun í leit og björgun
- Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Fjarskiptastofu
- Guðbrandur Örn Arnarson, aðgerðasviði Slysavarnafélagsins Landsbjargar
- Embla Eir Oddsdóttir, framkvæmdastjóri Norðurslóðanets Íslands
- Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor Háskólans á Akureyri