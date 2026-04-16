Ábyrgð, eftirlit og öryggi á norðurslóðum: Tengsl borgaralegra og hernaðarlegra þátta

16. apríl, 2026 - 10:28 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
TF-Eir
TF-Eir

Varðberg, Norðurslóðanetið, Landhelgisgæsla Íslands, dómsmálaráðuneytið og Háskólinn á Akureyri standa fyrir opinu málþingi í dag  milli kl 13 til 17 þar sem sjónum verður beint að leit og björgun á norðurslóðum.

  • Málþingið fer fram í stofu M101 í Háskólanum á Akureyri
  • Beint streymi verður frá málþinginu á vef Vikublaðsins og geta áhugasöm  fylgst með streymi hér

Leit og björgun á norðurslóðum er í hraðri þróun vegna aukinnar umferðar, breytts öryggisumhverfis og nýrrar tækni. Á þessu málþingi munu sérfræðingar ræða getu, samhæfingu og ábyrgð – og hvernig Ísland og samstarfsríki geta tryggt öryggi á einu af mest krefjandi svæðum heims.

Dagskrá

Erindi halda meðal annars:

  • Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra
  • Auðunn Friðrik Kristinsson, forstöðumaður aðgerðarsviðs Landhelgisgæslu Íslands
  • Antonio Rolla, verkefnastjóri hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, vinnur að gervihnattaleiðsögn, neyðarsamskiptum úr geimnum og tækniþróun í leit og björgun
  • Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Fjarskiptastofu
  • Guðbrandur Örn Arnarson, aðgerðasviði Slysavarnafélagsins Landsbjargar
  • Embla Eir Oddsdóttir, framkvæmdastjóri Norðurslóðanets Íslands
  • Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor Háskólans á Akureyri
  Símarfrí sem virkar í Akureyarbæ

    • 16.04.2026
    Í upphafi kjörtímabilsins byrjaði ég strax að beita mér fyrir því að allir grunnskólar Akureyrarbæjar tækju upp samræmdar símareglur. Ég taldi mikilvægt að skapa skýran ramma um notkun snjallsíma í skólum til að stuðla að betra skólaumhverfi, meiri einbeitingu í kennslu og auknum samskiptum milli nemenda. Ég viðraði þessar hugmyndir á fyrstu mánuðum skólaársins 2022 við sviðstjóra fræðslu- og lýðheilsusviðs og skólastjórnendur grunnskóla Akureyrarbæjar. Við tók afar góð vinna hjá starfshópi árið 2023 en hann var samsettur af kjörnum fulltrúum, fulltrúum foreldra og ungmenna, starfsfólki skóla og starfsfólki af fræðslu- og lýðheilsusviði. Hópurinn vann að því að skoða kosti og galla samræmdra símareglna og símafrís í grunnskólum. Hópurinn átti samráð við foreldra, starfsfólk skóla og nemendur með fjölbreyttum hætti. Í kjölfarið tók símafrí í grunnskólum Akureyrarbæjar gildi í ágúst 2024.

  • Ábyrgð, eftirlit og öryggi á norðurslóðum: Tengsl borgaralegra og hernaðarlegra þátta

    • 16.04.2026
    Varðberg, Norðurslóðanetið, Landhelgisgæsla Íslands, dómsmálaráðuneytið og Háskólinn á Akureyri standa fyrir opinu málþingi í dag milli kl 13 til  17  þar sem sjónum verður beint að leit og björgun á norðurslóðum.

  Fyrirlestur Benedikts Sigurðarsonar um Laxárdeiluna

    • 16.04.2026
    Benedikt Sigurðarson flytur fyrirlestur í salnum á hjúkrunarheimilinu Lögmannashlíð, Vesturhlíð 9 á Akureyri á morgun, föstudaginn 17. apríl, kl. 13:30. Hann er hluti af viðburðaröð AkureyrarAkademíunnar á þessu ári fyrir íbúa hjúkrunarheimilanna og aðra bæjarbúa. Menningarsjóður Akureyrarbæjar styrkir viðburðinn.

  Er Loftbrúin næst?

    • 15.04.2026
    Akureyri gegnir lykilhlutverki í atvinnu og þjónustu hér á Norðurlandi. Til þess að Akureyri geti haldið áfram að vaxa og dafna þarf markvissa hagsmunagæslu gagnvart ákvörðunum stjórnvalda sem hafa bein áhrif á samkeppnishæfni bæjarins, hvort sem það tengist samgöngumálum, atvinnumálum, heilbrigðismálum o.s.frv. Það er ljóst að bæjarfulltrúar á Akureyri verða að standa vörð um hag bæjarins. Öflug hagsmunagæsla er brýn þegar viðkemur stórum ákvörðunum stjórnvalda sem hafa áhrif á bæjarfélagið.

  Landhelgisgæslan býður í heimsókn um borð í varðskipið Þór

    • 15.04.2026
    Landhelgisgæsla Íslands býður almenningi að heimsækja varðskipið Þór sem verður við bryggju á Akureyri fram á laugardag. Heimsóknin er liður í hátíðarhöldum vegna 100 ára afmælis stofnunarinnar, en af því tilefni hefur Landhelgisgæslan ferðast um landið og boðið landsmönnum að kynna sér starfsemina.

  Hver er skráður þinn nánasti aðstandandi í sjúkraskrá?

    • 15.04.2026
    Í apríl fer af stað vitundarvakning varðandi skráningu nánasta aðstandanda í sjúkraskrá sjúklinga. Markmiðið með verkefninu er að vekja athygli sjúklinga á skráningu nánasta aðstandanda í sjúkraskrá og hvetja þá til að uppfæra skráninguna eftir þörfum.

  Lóan er komin og sumarkvíðinn líka

    • 15.04.2026
    Sumarið er tími fjölskyldunnar, samveru og frelsis. Eða það ætti að minnsta kosti að vera það, ekki satt? Hjá mörgum barnafjölskyldum er sumarið þó tími púsluspils, samviskubits og kvíða.

  Áfram menning og listir, ekki bara á tyllidögum!

    • 15.04.2026
    Menning og listir eru svona spariorð. Mest notuð spari og líka alltof sparlega! Það er helst á tyllidögum og í aðdraganda kosninga að þau eru dregin fram. Þegar kreppir að eru það menning og listir sem verða oft fyrst fyrir barðinu á niðurskurðinum. Og maður skilur að það sé sársaukaminna en að skera niður á velferðasviði sem dæmi. En það gleymist að menning og listir eru líka velferð. Ég hef sjálf orðið vitn að því að börn sem voru ekki að finna sig í íþróttum eða öðru félagsstarfi hafi gjörsamlega blómstrað í leiklist og komið sjálfum sér og öllum í kringum sig á óvart. Fundið styrk sinn, rödd og hæfileika; eignast nýtt líf hreinlega.

  Vöndum okkur

    • 15.04.2026
    Ríkisstjórnin hefur lagt til að þjóðin greiði atkvæði í lok ágúst um hvort halda eigi áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Slík ákvörðun snertir grundvallarhagsmuni þjóðarinnar og framtíðarsýn til lengri tíma. Það er því eðlilegt og mikilvægt að gerðar séu ríkar kröfur til slíkrar atkvæðagreiðslu.
