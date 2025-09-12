Áætluð eyðsla 1,2 milljarður á ferðalagi um Norðurland

12. september, 2025 - 13:18 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Flugvél easyJet á Akureyrarflugvelli Mynd Pedromyndir
Flugvél easyJet á Akureyrarflugvelli Mynd Pedromyndir

Samkvæmt skýrslu sem birst var á vef Ferðamálastofu í gær eyddu ferðamenn sem komu með easyJet til Akureyrar veturinn 2023-2024 493 milljón krónum á ferðalögum um Norðurland. Miðað við sömu forsendur og voru notaðar í skýrslunni, má áætla að veturinn 2024-2025 hafi eyðslan verið ríflega 1200 milljónir króna. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu sem Markaðsstofa Norðurlands sendi út í dag og lesa má hér að neðan. 

Skýrslan var unnin að beiðni Flugþróunarsjóðs til að kanna efnahagsleg áhrif millilandaflugs easyJet um Akureyrarflugvöll. Meðal annars voru áhrif á landsframleiðslu og skatttekjur metin, áhrif á Íslendinga sem fóru erlendis frá Akureyri í stað Keflavíkur, samfélagsáhrif og sjálfbærni og rekstrargrundvöllur þess að styðja nýjar flugleiðir með opinberu fjármagni.

Veturinn 2023-2024 komu 2.392 farþegar til Akureyrar með easyJet. Áætlað er að þeir hafi eytt 493 milljónum króna, miðað við heildareyðslu ferðamanna á landinu 2023.

Þar sem tölur um heildareyðslu ferðamanna árið 2024 liggja ekki fyrir, eru tölur fyrir veturinn 2024-2025 áætlaðar útfrá tölum um eyðslu 2023. Þann veturinn flaug easyJet áfram frá London og bætti við flugum frá Manchester, en flogið var tvisvar í viku frá báðum flugvöllum. Ætla má að heildarfjöldi erlendra farþega hafi meira en tvöfaldast þar sem Manchester bættist við og flugtímabilið frá London var lengra. Áætluð eyðsla þeirra er um 1250 milljónir króna reiknað á verðlagi í ágúst 2025.

Heildar útgjöld ferðamanna með easyJet til Akureyrar
 
Veturinn 2023-2024 flaug easyJet í fyrsta sinn til Akureyrar frá London. Áætluð heildareyðsla erlendra ferðamanna sem komu með því flugi er 493 milljónir króna.
Veturinn 2024-2025 bauð flugfélagið einnig upp á flug frá Manchester og áætlað er að fjöldi erlendra ferðamanna sem kom með easyJet hafi ríflega tvöfaldast. Áætluð heildareyðsla þeirra var 1.250 milljónir króna.
 
 
Áætluð eyðsla erlendra ferðamanna með easyJet til Akureyrar 2024-2025.

Tölurnar eru uppreiknaðar miðað við verðlag í ágúst 2025 og miðast við heildareyðslu ferðamanna á landinu 2023.

Tölur eru í milljónum króna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Til baka

Nýjast

  • Áætluð eyðsla 1,2 milljarður á ferðalagi um Norðurland

    • 12.09.2025
    Samkvæmt  skýrslu sem birst var á vef Ferðamálastofu í gær eyddu  ferðamenn sem komu með easyJet til Akureyrar veturinn 2023-2024 eyddu 493 milljón krónum á ferðalögum um Norðurland.  Miðað við sömu forsendur og voru notaðar í skýrslunni, má áætla að veturinn 2024-2025 hafi heildareyðslan verið ríflega 1200 milljónir króna.  Þetta kemur fram í fréttatilkynningu sem Markaðsstofa Norðurlands sendi út í dag og lesa má hér að neðan. 

  • Áhöfnin á Húna ll heiðruð

    • 12.09.2025
    Í tilefni þess að 20 ár eru liðin frá því að Húni II hóf að bjóða skólabörnum í siglingar, færði Heimir Örn Árnason, formaður bæjarráðs, áhöfn Húna köku í tilefni dagsins

  • Formleg opnun hreinsistöðvar og 25 ára afmælishátíð Norðurorku

    • 12.09.2025
    Norðurorka fagnar um þessar mundir 25 ára afmæli fyrirtækisins og af því tilefni verður margt um að vera á morgun laugardaginn, 13. september.

  • Blóðbankabíllinn heimsækir Húsavík – gefðu blóð og bjargaðu lífi

    • 12.09.2025
    Blóðbankabíllinn verður við Orkuna á Húsavík þriðjudaginn 16. september frá kl. 11:00 til 16:00. Þar gefst íbúum og gestum tækifæri til að leggja sitt af mörkum með því að gefa blóð og stuðla þannig að björgun mannslífa.

  • Össur gefur málmiðnaðarbraut VMA góða gjöf

    • 12.09.2025
    „Þetta er gríðarlegur og ómetanlegur stuðningur,“ segir Hörður Óskarsson, brautarstjóri málmiðnbrautar VMA, um gjöf stoðtækjafyrirtækisins Össurar í Reykjavík til brautarinnar á dögunum. Í henni voru m.a. svokallaðir rennslisplattar, stungustál, stungufjaðrir, fræsarar, sérstakir endafræsarar, verkfærahaldarar o.fl.

  • Íslenska sjókonan - skapandi námskeið í Sigurhæðum

    • 12.09.2025
    Tveggja daga námskeið verður haldið í Sigurhæðum á Akureyri um næstu helgi þar sem ímyndunaraflið fær að ráða för. 8-10 ára börn kafa ofan í sögu íslensku sjókonunnar, búa til persónur, sögur og ævintýri úr efni sem finnst í fjörunni. Í lok námskeiðsins verður haldin sýning á afrakstri barnanna fyrir foreldra, aðstandendur og gesti þar sem verk þeirra verða saman að spennandi og lifandi heild.  Leiðbeinendur eru Marsibil Sól Þórarinsdóttir Blöndal og Salóme Bregt Hollanders en þær eru báðar útskrifaðar frá Listaháskóla Íslands og fæddar og uppaldar á Akureyri og í Eyjafirði. Þær hafa mikla reynslu af skapandi vinnu með börnum.

  • Norðurorka - Afkastapróf á vinnsluholu í landi Ytri-Haga lofar góðu

    • 11.09.2025
    Nýboruð vinnsluhola á Ytri-Haga var afkastaprófuð í dag. Í prófinu er holan loftblásin en við það léttist vatnssúlan þannig að vatnið rennur frá henni.

  • VMA - Nemendur í byggingadeild byggja þrjú frístundahús

    • 11.09.2025
    Nú eru nemendur á öðru ári í húsamíði komnir í fullan gang með að byggja þrjú frístundahús en þetta er árlegt verkefni og er nemendum afar mikilvægt og lærdómsríkt því bygging slíkra húsa kemur inn á svo marga þætti sem húsasmiðir þurfa að kunna skil á.

  • Það getur ekki öllum liðið alltaf vel

    • 11.09.2025
    Það getur ekki öllum liðið alltaf vel. En það á heldur engum að líða alltaf illa. Passleg blanda er líklega best, horfa bjartsýn fram á veg, snúa baki við skugganum. Vita af þungum steinum, en láta þá ekki hafa áhrif á sig. Lífsviðhorf sem ætti að vera auðvelt og einfalt, en er það ekki fyrir marga. Alltof marga. Við vitum ekki hvað annað fólk burðast með, við þekkjum ekki skugga þeirra og þunga kaldagrjótsins sem á þeim hvílir. Þess vegna eigum við að temja okkur mildi og umburðarlyndi. Við þekkjum engan í raun og veru, dýpstu hugsanir þeirra, gleði, áföll og sorgir.
Sjá meira