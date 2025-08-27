120° / ÓMUR í Verksmiðjunni á Hjalteyri - Opnun nk. laugardag kl. 14

27. ágúst, 2025 - 10:23 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Áki Asgeirsson Mynd Björg Ákadóttir
Áki Asgeirsson Mynd Björg Ákadóttir

Á þessari sýningu verður frumflutt nýtt hljóðverk eftir Áka Ásgeirsson (1975) sem ber heitið 120°.

120° er hljóðinnsetning sem er án upphafs og endis. Hljóðfærin eru tölvustýrð og sjálfspilandi, en háð hvoru öðru og áheyrendum. Framvinda
tónlistarinnar er hæg en umlykjandi, hún á sitt innra lífkerfi en einnig ytri líkama hljóðfæranna sem lifa saman í þessu stóra ómandi rými,
vistkerfi hljóðs, tóna og hryns.

Á opnuninni, laugardag 30.ágúst kl 14:00, verða tónleikar þar sem Áki fremur hljóðgjörninga.

 

Sýningin og koma listamannanna er styrkt af Uppbyggingarsjóði Norðurlands eystra, Hörgársveit, Myndlistarsjóði, Menningarsjóði Kea, Samfélagssjóði Landsbankans
Verksmiðjan á Hjalteyri er sýningar- og verkefnarými stofnað 2008 í gömlu síldarverksmiðjunni á Hjalteyri. Aðaláhersla er lögð á alþjóðlega samtímalist, kvikmyndir, vídeólist en einnig námskeið listaskóla. Verksmiðjan á Hjalteyri var handhafi Eyrarrósarinnar 2016 en hún er árlega veitt fyrir framúrskarandi menningarverkefni á landsbyggðinni. Verksmiðjan hlaut einnig sérstaka viðurkenningu Myndlistarráðs fyrir áhugaverðustu samsýninguna 2021.

 

http://verksmidjanhjalteyri.com

