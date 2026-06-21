Vinnum eftir tveggja ára plani

21. júní, 2026 - 13:37 Margrét Þóra Þórsdóttir
Benedikt Grétarsson einn eigenda Jólagarðsins. Myndir ýmsir
Benedikt Grétarsson einn eigenda Jólagarðsins. Myndir ýmsir

„Eigum við ekki að segja að við vinnum eftir tveggja ára plani,“ segir Benedikt Grétarsson hjá Jólagarðinum í Eyjafjarðarsveit. Nú í vikunni vakti flutningur á hinu sögufræga BSO húsi frá Akureyri og að Jólagarðinum mikla athygli. Enn er óráðið á hvern hátt húsið verður nýtt í framtíðinni.

Benedikt segir að hugmyndabankinn sé opinn og tekið sé við tillögum, „og við skoðum þær og hvort þær henti,“ segir hann og bætir við að nýjast tillaga sem borist hafi var sú að setja upp dýraspítala í húsið. „En hún var snarlega slegin út af borðinu.“

Mun blasa við frá þjóðvegi

Flutningur á húsinu gekk vel og hefur því verið komið fyrir til bráðabirgða á plani ofan við Jólagarðinn. Haraldur Árnason hefur um árin séð um teikningar á húsum og öðru sem gera þarf á því sviði fyrir Jólagarðinn og segir Benedikt að hann hafi tekið verkið við BSO húsið einnig að sér. Því verður komið fyrir í brekku ofan við Jólagarðinn, á móts við heimreið og blasir þannig við öllum sem um þjóðveginn aka. Þannig mun það eflaust skipa sér sess sem eitt af kennileitum sveitarinnar þegar fram líða stundir.

Benedikt segir að húsið muni snúa á annan veg en það gerði við Strandgötu á Akureyri. Sú hlið sem snéri til norðurs þar verður suðurhlið í Eyjafjarðarsveitinni. „Gluggahliðin mun snúa hér niður að þjóðvegi, eða til austur, það fer best á því og hentar okkur vel,“ segir hann.

Vöndum valið

Benedikt er ekki í vafa um að spennandi og skemmtileg starfsemi muni koma í húsið en ekki liggi á að finna því hlutverk alveg strax. „Við erum ekki að flýta okkur, gefum okkur nægan tíma og vöndum okkur við valið,“ segir hann. Og bætir við að hann hafi ekki heyrt annað en að Akureyringar séu ánægðir með þá niðurstöðu að húsið skyldi enda í sveitinni hjá honum. „Mér þykir vænt um hvað bæjarbúar hafa tekið þessu vel og eru ánægðir með þessi málalok.“

Jólagarðurinn fagnaði 30 ára afmæli nýverið og segir Benedikt ótrúlegt að svo langur tími sé liðinn frá því starfsemin hófst. Með honum í rekstrinum er Ragnheiður Hreiðarsdóttir eiginkona hana og dóttir þeirra Margrét Vera.

Traustur heimamarkaður skiptir sköpum

Aðsókn í jólagarðinn er langmest yfir sumarmánuðina og einnig tekur hún mikinn kipp á aðventunni þegar fólk kemur til að anda að sér hinni einu sönnu jólastemmningu. „Það hafa margir fyrir hefð að heimsækja okkur þá og eiga góða stund saman til að koma sér í jólagírinn,“ segir Benedikt en stemmningin er eðlilega önnur yfir sumarmánuðina.

„Ég er afskaplega þakklátur fyrir traustan heimamarkað, Akureyringar hafa svo sannarlega tekið Jólagarðinn í sátt og eru duglegir að heimsækja okkur. Það er dýrmætt að eiga góða bakhjarla sem líta við m.a. yfir daufasta tímann frá áramótum til vors.“

Smári Ólafsson stjórnarformaður BSO var einn þeirra sem fylgdist með flutningi hússins.

Flutningur á BSO húsinu vakti athygli vegfarenda.

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