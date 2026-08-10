Verslunarmannahelgin sem sló öll met á Akureyri

10. ágúst, 2026 - 10:48 Teya/Arnar Sveinn Geirsson
Miðað við venjulega helgi í júlí fjölgaði innlendum kortafærslum á Akureyri um 95% um verslunarmann…
Miðað við venjulega helgi í júlí fjölgaði innlendum kortafærslum á Akureyri um 95% um verslunarmannahelgina, og kortaveltan jókst um 68%. Mynd Ein með öllu

Bæjarhátíðin Ein með öllu á Akureyri er fjölsótt og gestir sækja hana heim víðs vegar af landinu. Fjölskyldur og vinahópar streyma í bæinn, tjaldsvæðin fyllast og bærinn iðar af lífi frá morgni og langt fram eftir nóttu.

Hátíðin hefur fyrir löngu unnið sér sess sem ein stærsta bæjarhátíð landsins - en hversu stór er hún raunverulega og hvaða áhrif hefur hún á bæinn? Og hvernig var hátíðin í ár í samanburði við venjulega helgi á Akureyri eða fyrri ár?

Við hjá Teya þjónustum stóran hluta verslunar og þjónustu á Akureyri með miklu stolti og getum þar af leiðandi séð bæinn frá óvenjulegu sjónarhorni: í gegnum kortaveltu. Nú þegar helgin er afstaðin lá beinast við að kafa í gögnin og sjá hver efnahagsleg áhrif voru raunverulega.

Bærinn allt að því tvöfaldaðist
Miðað við venjulega helgi í júlí fjölgaði innlendum kortafærslum á Akureyri um 95% um verslunarmannahelgina, og kortaveltan jókst um 68%. Sunnudagurinn var hlutfallslega stærsti dagur helgarinnar, eða þrefalt stærri en venjulegur sunnudagur.

 

10% aukning í innlendum kortafærslum
Kortin segja líka sögur af sjálfu fólkinu. Fjöldi „nýrra“ korta í bænum - korta sem sem ekki höfðu sést á Akureyri síðustu átta vikurnar á undan - jókst um 91% miðað við venjulega helgi. Hvert kort var að jafnaði notað 2,9 sinnum, sem vanalega er notað 1,9 sinnum á venjulegum degi. Þá jókst velta íslenskra korta í bænum: 'A venjulegri helgi um hásumar er um þriðjungur greiðslukorta sem eru notuð á Akureyri erlend, en um verslunarmannahelgina voru þau fjórðungur. Hlutur innlendra kortafærslna fór úr 77% í 87%.

Mest verslað milli átta og níu um kvöldið
Til að setja þetta allt í samhengi flettum við aftur í tímann í gegnum gögnin okkar varðandi koltaveltu í bænum. Niðurstaðan: tíu annasömustu klukkustundir sem mælst hafa á Akureyri í innlendri kortaveltu í gögnum Teya eru allar frá þessari einu helgi. Toppnum var náð á laugardagskvöldið milli klukkan átta og níu þar sem um 2,5 sinnum fleiri færslur fóru í gegnum kerfið en á besta klukkutímanum fram að verslunarmannahelgi. Besta klukkustund hátíðarinnar í fyrra – sem átti metið þar til nú – kemst ekki lengur á topp tíu listann.

 Hitakortið sýnir takt hátíðarinnar vel. Morgnarnir voru rólegir , kvöldin kraftmikil og nætur sem eru vanalega
nokkuð rólegar urðu annasamar. Frá miðnætti til fjögur að nóttu til fóru sexfalt fleiri færslur í gegn hverja nótt
hátíðarinnar en um venjulega helgi.

Bjór, pylsa og kaffi vinsælast

Hvað var svo keypt? Veitingastaðir, kaffihús, barir og skyndibitastaðir báru veltuna uppi en hún jókst um 72% hjá þessum aðilum. Meðalfærslan lækkaði á sama tíma um 13%, sem sýnir okkur að verslunarmannahelgin snýst um margar litlar færslur - bjór hér og bjór þar, pylsa og kók að kvöldi loknu og kaffibolli þess á milli.

Samanburður við höfuðborgarsvæðið

Verslunarmannahelgin lendir alltaf á þeim tíma þegar flestir landsmenn fá útborgað - skekkir það ekki myndina? Þessa sömu helgi var Innipúkinn haldinn í Reykjavík þar sem innlendar kortafærslur hjá söluaðilum Teya í höfuðborginni jukust um 14% á meðan Akureyri nærri tvöfaldaðist - nærri sjöfaldur vöxtur á við höfuðborgina.
Hvernig sem á það er litið var þetta stærsta verslunarmannahelgi Akureyrar sem við getum séð í okkar gögnum frá upphafi. Arnar Sveinn Geirsson, forstöðumaður viðskiiptaupplifunar hjá Teya,  segir gögnin vera til marks um vaxandi vinsældir Akureyrar um verslunarmannahelgina: „Það er áhugavert að sjá hvað Akureyrarbær sækir í sig veðrið, en bærinn virðist vera orðinn hjartað í landinu þessa helgi. Það er gaman að rýna í gögnin eftir stóra ferðahelgi sem þessa, og enn skemmtilegra að deila þeim. Við hjá Teya erum gríðarlega stolt af því hvað okkar fyrirtæki skipa stóran sess hjá smásölu- og þjónustuaðilum víðs vegar um landið.”

 Um gögnin: Greiningin nær til heimilaðra sölufærslna innlendra greiðslukorta hjá söluaðilum Teya í þéttbýli Akureyrar (póstnúmerum 600 og 603)
helgina 31. júlí – 3. ágúst 2026, í samanburði við meðaltal þriggja venjulegra helga í júlí. Metasamanburður klukkustunda nær aftur til ársbyrjunar 2021.
Allar tölur eru samtölur yfir hópa söluaðila og birtar sem hlutfallslegar breytingar; engar tölur einstakra fyrirtækja koma fram. Fjöldi korta er ekki fjöldi
einstaklinga.
Þessi grein er sú fyrsta í röðinni Teya í tölum, þar sem við skoðum íslenskt atvinnulíf og mannlíf í gegnum kortaveltu

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