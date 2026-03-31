Verið að moka snjó út um allan bæ

Snjóþyngsli í bænum eru nú umtalsverð og víða eru húsagötur jafnvel illfærar ökutækjum. Unnið er að snjómokstri á stofn- og tengibrautum ásamt íbúðargötum á Akureyri og er stefnt að því að ryðja allar götur fyrir páska. Takist það ekki verður að sjálfsögðu haldið áfram þar til verkinu er lokið.
Spáð er góðu veðri um helgina og ekki gert ráð fyrir mikilli ofankomu. Snjórinn sem fallið hefur síðustu daga er hins vegar blautur og þungur, sem gerir hreinsun gatna og stíga tímafrekari en oft áður.
Athygli er vakin á því að mikil hálka getur myndast á gangstéttum og göngustígum eftir snjóhreinsun þegar hitastig er í kringum frostmark. Þá myndast gjarnan örþunn ísfilma sem getur verið varasöm, þótt hún bráðni fljótt ef hlýnar. Gangandi vegfarendur eru því beðnir um að sýna sérstaka aðgát.
