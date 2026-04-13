Verður þú Norðansprotinn 2026?

Norðansprotinn, nýsköpunarkeppni sem ætlað er að draga fram áhugaverðustu nýsköpunarhugmyndir Norðurlands, fer fram dagana 15.-22. apríl næstkomandi. Keppnin er ætluð frumkvöðlum með hugmyndir á fyrstu stigum, það er verkefnum sem hafa ekki enn aflað tekna eða hlotið styrki yfir 2 milljónum króna.
Keppnin er hluti af nýsköpunarferðalagi Norðurlands, sem er hugsað sem leið frumkvöðla frá fyrstu hugmynd að mögulegri fjárfestingu. Markmiðið er að styðja við þróun nýrra hugmynda, efla frumkvöðlastarf í landshlutanum og skapa vettvang þar sem efnileg verkefni fá tækifæri til að vaxa og þróast.Ferðalagið í átt að því að vinna milljón
Skráning í keppnina er opin öllum og þátttaka er endurgjaldslaus. Hægt er að taka þátt sem einstaklingur eða í teymi. Þátttakendur geta skráð sig til leiks til og með miðvikudagsins 15. apríl og fá í framhaldi fræðslu um gerð einblöðungs, þar sem viðskiptahugmyndin er sett fram á skýran og hnitmiðaðan hátt. Skilafrestur á einblöðungi er á miðnætti sunnudaginn 19. apríl.
Að því loknu velur dómnefnd 5–8 bestu hugmyndirnar sem komast áfram í úrslit. Tilkynnt verður um hvaða verkefni komast áfram mánudaginn 20. apríl klukkan 16:00. Fyrir lokaviðburðinn fá úrslitahóparnir pitch-þjálfun á netinu frá frumkvöðlaþjálfaranum og nýsköpunarstjóra HA, Svövu Björk Ólafsdóttur.
Úrslit Norðansprotans fara fram miðvikudaginn 22. apríl kl. 17:00–19:00 í Messanum í Drift EA. Þar kynna frumkvöðlar hugmyndir sínar fyrir dómnefnd og gestum, og að lokum verður sigurvegari valinn. Sá aðili hlýtur titilinn Norðansprotinn 2026 auk verðlaunafjár að upphæð 1.000.000 króna. Verðlaunaféð er veitt af Landvættum slhf., fjárfestingasjóði í rekstri Axum verðbréfa hf. Öll velkomin á lokaviðburðinn í Drift EA.Samstarfsverkefnið Norðansprotinn
Í dómnefnd sem fer yfir innsenda einblöðunga sitja Svava Björk Ólafsdóttir, nýsköpunarstjóri hjá Háskólanum á Akureyri, Anna Lind Björnsdóttir, verkefnastjóri hjá SSNE, og Guðlaugur Skúlason, verkefnastjóri hjá SSNV.
Í dómnefnd úrslitanna sitja Sesselja Barðdal Reynisdóttir frá Drift EA, Hreinn Þór Hauksson fyrir hönd Landvætta fjárfestingasjóðs, Sveinbjörg Rut Pétursdóttir framkvæmdastjóri SSNV og Stefán Pétur Sólveigarsson frá Hraðinu nýsköpunarmiðstöð, sem leggur mat á framsetningu, nýsköpunargildi og vaxtarmöguleika þeirra hugmynda sem komast í úrslit.
Norðansprotinn er samstarfsverkefni Háskólans á Akureyri, Háskólans á Hólum, SSNE, SSNV, Drift EA og Hraðsins, með veglegum stuðningi frá Landvættum fjárfestingasjóði. Keppnin hefur þegar skapað sér mikilvægan sess í nýsköpunarumhverfi Norðurlands, en í fyrra bar verkefnið Stökkfiskur (Norðursnakk) sigur úr býtum, með hugmynd sem sameinar íslenskan uppruna, gæði og frumleika í snakki úr meðal annars harðfiski, þorskroði og byggi.
Með Norðansprotanum gefst frumkvöðlum á Norðurlandi einstakt tækifæri til að stíga sín fyrstu skref með hugmyndir sínar, fá þjálfun og endurgjöf og kynna verkefni sín fyrir öflugu fagfólki og áhugasömum gestum.
