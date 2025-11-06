Vélfag leggur fram kvörtun til ESA vegna brota á EES-reglum

Vélfag ehf., í samstarfi við meirihlutaeiganda félagsins, hefur lagt fram kvörtun til Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) með beiðni um hraðaða brotamálsmeðferð gegn íslenska ríkinu.
Kvörtunin er unnin af Dr. iur. Lauru Melusine Baudenbacher og Prof. Dr. Dr. h.c. Carl Baudenbacher, fyrrverandi forseta EFTA-dómstólsins, sem hefur verið ráðinn lögmaður félagsins.
Ráðning Prof. Baudenbacher var formlega samþykkt af utanríkisráðuneytinu í lok október, í framhaldi af beiðni félagsins um slíka heimild þann 29. október.
Helstu atriði kvörtunarinnar
Kvörtunin byggir á alvarlegum brotum á EES-reglum og réttindum fyrirtækisins, meðal annars:
Kvörtunin krefst þess að ESA hefji hraðaða málsmeðferð samkvæmt 31. gr. Eftirlits- og dómstólssamningsins, þar sem tafir gætu gert réttarbót ómögulega.
Frá Vélfagi
„Vélfag hefur ítrekað leitað formlegra leiða innanlands án árangurs,“ segir Alfreð Tulinius, stjórnarformaður Vélfags ehf.
„Með þessari kvörtun til ESA leitum við réttlátrar og hraðrar úrlausnar innan EES-rammans – þannig að jafnræði, réttindi og lögmæt málsmeðferð séu tryggð.“