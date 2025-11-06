Vélfag leggur fram kvörtun til ESA vegna brota á EES-reglum

06. nóvember, 2025 - 15:39 Margrét Þóra Þórsdóttir
Vélfag hefur lagt fram kvörtun til ESA vegna brota á EES-reglum
Vélfag hefur lagt fram kvörtun til ESA vegna brota á EES-reglum

Vélfag ehf., í samstarfi við meirihlutaeiganda félagsins, hefur lagt fram kvörtun til Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) með beiðni um hraðaða brotamálsmeðferð gegn íslenska ríkinu.

Kvörtunin er unnin af Dr. iur. Lauru Melusine Baudenbacher og Prof. Dr. Dr. h.c. Carl Baudenbacher, fyrrverandi forseta EFTA-dómstólsins, sem hefur verið ráðinn lögmaður félagsins.

Ráðning Prof. Baudenbacher var formlega samþykkt af utanríkisráðuneytinu í lok október, í framhaldi af beiðni félagsins um slíka heimild þann 29. október.

Helstu atriði kvörtunarinnar

Kvörtunin byggir á alvarlegum brotum á EES-reglum og réttindum fyrirtækisins, meðal annars:

  • Frysting fjármuna: Þann 8. júlí 2025 voru reikningar Vélfags frystir að beiðni utanríkisráðuneytisins, sem síðar setti skilyrði um samþykki þess fyrir ráðstöfunum og stjórnarskipan.
  • Takmarkanir á stjórnarsetu: Meirihlutaeiganda félagsins, svissneskum fjárfesti, var hafnað setu í stjórn án efnislegs rökstuðnings, og samþykki fyrir svissneskum fjármálastjóra hefur tafist í tvo mánuði.
  • Skortur á sönnunargögnum: Tvær sjálfstæðar áreiðanleikakannanir, framkvæmdar af þýskum stjórnvöldum, sýna engin tengsl við aðila á viðurlagalistum.
  • Brot á EES-samningnum: Aðgerðirnar brjóta gegn 4. gr. EES-samningsins (bann við mismunun eftir þjóðerni) auk reglna um frjálsa fjármagnsflutninga, stofnsetningarrétt og atvinnufrelsi.
  • Óafturkræft tjón: Frysting reikninga og rekstrarhindranir hafa sett félagið í alvarlega fjárhagslega áhættu og geta haft áhrif á þjónustu við íslenskan sjávarútveg, þar sem meirihluti frystitogaraflotans notar vélar frá Vélfag.

Kvörtunin krefst þess að ESA hefji hraðaða málsmeðferð samkvæmt 31. gr. Eftirlits- og dómstólssamningsins, þar sem tafir gætu gert réttarbót ómögulega.

Frá Vélfagi

„Vélfag hefur ítrekað leitað formlegra leiða innanlands án árangurs,“ segir Alfreð Tulinius, stjórnarformaður Vélfags ehf.

„Með þessari kvörtun til ESA leitum við réttlátrar og hraðrar úrlausnar innan EES-rammans – þannig að jafnræði, réttindi og lögmæt málsmeðferð séu tryggð.“

Til baka

Nýjast

  • Höggvið á raforkuhnútinn á Norðausturlandi

    • 06.11.2025
    Ráðist verður strax í aðgerðir á Norðausturlandi til að auka afhendingargetu og afhendingaröryggi raforku í landshlutanum. Þannig skapast forsendur fyrir aukinni atvinnuuppbyggingu og jákvæðri byggðaþróun á svæðinu til skemmri og lengri tíma.

  • Vélfag leggur fram kvörtun til ESA vegna brota á EES-reglum

    • 06.11.2025
    Vélfag ehf., í samstarfi við meirihlutaeiganda félagsins, hefur lagt fram kvörtun til Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) með beiðni um hraðaða brotamálsmeðferð gegn íslenska ríkinu.

  • Séreignarsparnaðarleiðin fest í sessi

    • 06.11.2025
    Í síðustu viku var stigið mikilvægt skref fyrir ungt fólk á húsnæðismarkaði. Ákveðið var að festa í sessi heimildina til að ráðstafa séreignarsparnaði inn á íbúðalán og við fyrstu kaup. Þetta er tímabært og skynsamlegt skref, og eitthvað sem Viðreisn hefur lengi talað fyrir.

  • VMA - Strákarnir í hársnyrtiiðninni

    • 06.11.2025
    Í gegnum tíðina hefur mikill meirihluti nemenda í hársnyrtiiðn verið konur og svo er raunar enn. En karlarnir hafa sótt í sig veðrið í þessum efnum, í það minnsta eru nú fjórir karlar af ellefu nemendum á annarri önn í hársnyrtiiðn í VMA.

  • MA Góður árangur í stærðfræðikeppni framhaldsskólanema

    • 06.11.2025
    Þrír nemendur MA komust áfram í Stærðfræðikeppni framhaldsskólanema, sem haldin var 30. september.

  • Bókarkynning - Riðið í strauminn með Hermanni Árnasyni

    • 05.11.2025
    Út er komin hjá Bókaútgáfunni Hólum bókin Með frelsi í faxins hvin – riðið í strauminn með Hermanni Árnasyni, sem Hjalti Jón Sveinsson hefur skráð. Allt hestafólk, hvar svo sem á landinu það býr, kannast við hestafrömuðinn Hermann Árnason á Hvolsvelli. Hann hefur stundað hestamennsku frá blautu barnsbeini og hafa tamning hrossa og meðferð þeirra, auk hestaferða, verið hugsjón hans alla tíð. Sum verkefni hans hafa verið hans eru með ólíkindum, eins og Vatnareiðin 2009 þegar hann reið, ásamt félögum sínum, yfir allar ár sem á vegi þeirra urðu frá Höfn í Hornafirði og vestur fyrir Hvítá í Árnessýslu. Að sjálfsögðu er sagt frá því ferðalagi í bókinni og einnig er fjallað Stjörnureiðina svokölluðu sem Hermann skipti í tvo 40 daga leiðangra, árin 2016 og 2018, og reið þá þvers og kruss yfir landið, á þann hátt að ferðirnar mynduðu orðið stjörnu þegar hann fór af hestbaki í lokin hennar. Þá segir frá Flosareiðinni 2016 þegar Hermann og tveir félagar hans riðu í spor Flosa í því skyni að sannreyna frásögn Njálssögu. Hér á eftir verður gripið niður í þá frásögn

  • Vinnumálastofnun með viðveru á Húsavík

    • 05.11.2025
    Vinnumálastofnun mun á næstu vikum hafa aukna viðveru á Húsavík. Starfsfólk þeirra mun hafa aðstöðu á Skrifstofu stéttarfélaganna, Garðarsbraut 26, venju samkvæmt.

  • Norðurþing - Jólabærinn minn, viltu taka þátt?

    • 05.11.2025
    Það verður sannkölluð jólastemming í Norðurþingi alla aðventuna! Fyrirtæki, íbúar og stofnanir eru hvött til standa fyrir viðburðum eða uppákomum til að koma íbúum, sem og gestum og gangandi, í jólaskapið.

  • Sæfari siglir á ný

    • 05.11.2025
    Sæfari hefur hafið siglingar á ný milli Dalvíkur og Grímseyjar eftir að hafa verið í slipp allan október vegna viðhalds. Fyrsta áætlunarferðin er í dag, með siglingu til Hríseyjar, og á morgun fer fyrsta ferðin til Grímseyjar eftir hléið.
Sjá meira