Vel heppnuð sumaropnun í Hlíðarfjalli

Áttunda árið með sumaropnun í Hlíðarfjalli hefur gengið afar vel. Gestir hafa getað nýtt sér Fjarkann, neðri stólalyftuna, til að komast upp fjallið og njóta þess að hjóla eða ganga um svæðið.
Breyttur opnunartími í sumar hefur mælst vel fyrir, en opið hefur verið í 32 daga og yfir 1500 gestir sótt fjallið heim – meira en tvöföldun frá fyrra ári og þriðja besta sumarið frá upphafi.
Samhliða opnuninni hefur verið unnið ötullega að fjölbreyttum verkefnum í fjallinu. Ný snjógirðingakerfi hafa risið, lyftur og tæki fengið viðhald og bygging nýs verkstæðis heldur áfram. Í hjólagarðinum hafa verið kynntar nýjungar og eldri leiðir endurbættar. Undirbúningur fyrir vetrartímann er þegar hafinn og framundan eru áframhaldandi framkvæmdir, meðal annars við snjóframleiðslukerfi og lýsingu.
Framundan er svo spennandi vetur í Hlíðarfjalli.
akureyri.is sagði fyrst frá
rst frá