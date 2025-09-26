Vel heppnuð sumaropnun í Hlíðarfjalli

26. september, 2025 - 14:33 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Gestir hafa getað nýtt sér Fjarkann til að komast upp fjallið og njóta þess að hjóla eða ganga um sv…
Gestir hafa getað nýtt sér Fjarkann til að komast upp fjallið og njóta þess að hjóla eða ganga um svæðið Mynd akureyri.is

Áttunda árið með sumaropnun í Hlíðarfjalli hefur gengið afar vel. Gestir hafa getað nýtt sér Fjarkann, neðri stólalyftuna, til að komast upp fjallið og njóta þess að hjóla eða ganga um svæðið. 

Breyttur opnunartími í sumar hefur mælst vel fyrir, en opið hefur verið í 32 daga og yfir 1500 gestir sótt fjallið heim – meira en tvöföldun frá fyrra ári og þriðja besta sumarið frá upphafi.

Samhliða opnuninni hefur verið unnið ötullega að fjölbreyttum verkefnum í fjallinu. Ný snjógirðingakerfi hafa risið, lyftur og tæki fengið viðhald og bygging nýs verkstæðis heldur áfram. Í hjólagarðinum hafa verið kynntar nýjungar og eldri leiðir endurbættar. Undirbúningur fyrir vetrartímann er þegar hafinn og framundan eru áframhaldandi framkvæmdir, meðal annars við snjóframleiðslukerfi og lýsingu.

Framundan er svo spennandi vetur í Hlíðarfjalli.

akureyri.is sagði fyrst frá

 

 

rst frá

Til baka

Nýjast

  • Vel heppnuð sumaropnun í Hlíðarfjalli

    • 26.09.2025
    Áttunda árið með sumaropnun í Hlíðarfjalli hefur gengið afar vel. Gestir hafa getað nýtt sér Fjarkann, neðri stólalyftuna, til að komast upp fjallið og njóta þess að hjóla eða ganga um svæðið. 

  • Nýtt hring­torg við Akur­eyri - Áskorun að sinna framkvæmdum í nánd við mikla umferð

    • 26.09.2025
    Það hefur ekki farið framhjá nokkrum manni sem leið á um svæðið á mótum Hringvegar og Lónsvegar við bæjarmörk Akureyrarbæjar og Hörgársveitar. framkvæmdir að þar eru í gangi miklar framkvæmdir við gerð  hringtorgs. Á heimasíðu Vegagerðarinnar er að finna eftirfrandi frásögn:

  • Stjórnin með tónleika í Hofi um aðra helgi

    • 26.09.2025
    „Það verður heilmikið stuð á tónleikunum. Sigga hefur lofað því að láta gamminn geysa og hún gengur ekki á bak orða sinna,“ segir Grétar Örvarsson en hljómsveitin Stjórnin verður á ferðinni í Hofi á Akureyri um aðra helgi, laugardagskvöldið 4. október kl. 21. „Við byrjum ekki fyrr en klukkan níu til að gefa fólki kost á að gera meira úr kvöldinu með því að fara út að borða kjósi það að hafa þann háttinn á.“

  • Orkusalan kaupir söluhluta Fallorku

    • 26.09.2025
    Orkusalan hefur samið um kaup á söluhluta Fallorku, dótturfélagi Norðurorku sem er í 98% eigu Akureyrabæjar. Tvö bindandi tilboð bárust í sölusvið Fallorku og var ákveðið að ganga til samninga við Orkusöluna.

  • Hjúkrunarfræðingar fylltu Hof

    • 26.09.2025
    Húsfyllir var í menningarhúsinu Hofi þegar rúmlega 500 hjúkrunarfræðingar komu saman af öllu landinu á vísindaráðstefnuna Hjúkrun 2025.

  • Tilkynning: Kría og Drift EA í samstarf

    • 25.09.2025
    Nýsköpunarsjóðurinn Kría og Drift EA hafa gert með sér samstarfssamning til eflingar á frumkvöðlastarfi og nýsköpunar á Íslandi. Með þessu samstarfi styður Nýsköpunarsjóðurinn Kría við starfsemi Driftar EA og tekur virkan þátt í að styrkja umgjörð nýsköpunar og vaxtarmöguleika sprotafyrirtækja á landsvísu. Eins mun Drift EA hafa aðgengi að aðstöðu hjá Kríu þegar þau heimsækja höfuðborgarsvæðið. Frá þessu segir í tilkynningu sem fjölmiðlum barst nú rétt í þessu, þar segir ennfremur

  • Tilkynning: Kría og Drift EA í samstarf

    • 25.09.2025
    Nýsköpunarsjóðurinn Kría og Drift EA hafa gert með sér samstarfssamning til eflingar á frumkvöðlastarfi og nýsköpunar á Íslandi. Með þessu samstarfi styður Nýsköpunarsjóðurinn Kría við starfsemi Driftar EA og tekur virkan þátt í að styrkja umgjörð nýsköpunar og vaxtarmöguleika sprotafyrirtækja á landsvísu. Eins mun Drift EA hafa aðgengi að aðstöðu hjá Kríu þegar þau heimsækja höfuðborgarsvæðið. Frá þessu segir í tilkynningu sem fjölmiðlum barst nú rétt í þessu, þar segir ennfremur

  • Jól í skókassa

    • 25.09.2025
    Enn á ný er kvatt til þátttöku í verkefninu Jól í skókassa. Þetta er tuttugasta og annað árið í röð sem það er haldið. Á þessum rúmlega 20 árum höfum við sent börnum og ungmennum í Úkraínu um það bil eitt hundrað þúsund jólagjafir.

  • Sorglegt að málið hafi farið í þennan farveg

    • 25.09.2025
    „Þetta er afskaplega sorglegt mál og leitt til þess að hugsa að það hafi farið í þennan farveg, því vel var hægt að grípa inn í miklu fyrr,“ segir Leifur Þorkelsson framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Norðurlands. Íbúðarhús að Hamaragerði 15 á Akureyri var boðið upp í vikunni, en HNE hefur staðið í miklu stappi við lóðarhafa um að sinna tiltekt á lóðinni sem er full af bílum í mismunandi ástandi. Um var að ræða framhaldssölu, en upphaf uppboðs hafði þá þegar farið fram.
Sjá meira