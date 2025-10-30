Veður fer hlýnandi

30. október, 2025 - 13:33 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Mynd Inga Vestmann
Mynd Inga Vestmann

Fyrsti vetardagur var um liðna helgi og óhætt er að segja að landsmenn hafi fengið áminningu um það hvað framundan gæti verið næstu mánuði s.l. 10 daga eða svo.

Frost, snjókoma, en reyndar bar svo við og það er óvenjulegt en það voru  íbúar á höfuðborgsarsvæðinu sem fengu met snjókomu i október yfir sig með tilheyrandi óþægindum meðan  við Norðanlands sluppum. 

Á morgun föstudag mun hlýna á landinu  með tilheyrandi hálku og er  um að gera að fara öllu með gát eins og endra nær, kynnar sé vel veðurspár.   Við gætum fengið sýnishorn af  hinum ýmsu veðrabrigðum án þess  þó að litaviðvaranir séu framundan á veðurkortum hér á Norðurlandi eystra.

Hvaða skoðun sem fólk hefur á frosti  og snjókomu í október þá er ekki hægt að neita því að meðfylgjandi mynd Ingu Vestmann sýnir  vel hve huggulegur snjór í hóflegu magni getur verið.

