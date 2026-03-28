Um Ketilsbraut 7-9 – Stjórnsýsluhús Norðurþings

Undanfarin tvö ár hefur starfsemi stjórnsýslu- og félagsþjónustu Norðurþings verið á hrakhólum og leigt hefur verið undir starfsemina húsnæði að Garðarsbraut 5, í daglegu tali oft kallað Kaupfélagshúsið, og húsnæði að Túngötu 1.
Þessir flutningar eru tilkomnir vegna rakaskemmda og myglu í stjórnsýsluhúsinu Ketilsbraut 7-9 og áhrifa þess á starfsfólk. Ástæðu rakaskemmda og myglu má rekja til skorts á viðhaldi húseignarinnar.
Málið hófst 1.3 2023, þegar grunur vaknar um myglu í stjórnsýsluhúsinu. Það er síðan tekið fyrir á fundi skipulags og framkvæmdaráðs 19.12.2023.
Þann 24.04.2024 var skipaður starfshópur um málið og skilaði hann þremur tillögum að leiðum þar sem kostir og gallar hverrar leiðar voru lagðar fram.
Á fundi byggðarráðs þann 20.06.2024 eða rétt um 2 mánuðum eftir skipun starfshópsins var samþykkt í byggðarráði að fara leið 1 sem fól í sér að lagfæra húsnæðið að Ketilsbraut 7-9 og hefja starfsemi þar að nýju.
Ákvörðun byggðarráðs var síðan samþykkt af sveitastjórn nokkrum dögum síðar eða þann 27.06.2024.
Á fundi byggðarráðs 4.7.2024 var síðan samþykktur viðauki upp á 15 m.kr til að standa straum af hönnun og undirbúningi útboðs sem átti að vera síðar um haustið.
Síðan eru að verða liðin 2 ár og lítið sem ekkert þokast áfram – Ketilsbraut 7-9 stendur auð og liggur undir frekari skemmdum.
Sveitarfélagið greiðir 30 milljónir árlega í leigu meðan okkar eigin eign liggur undir skemmdum vegna aðgerðarleysis.
Öllum er ljóst að fjárhagsstaða sveitarfélagsins ekki burðug um þessar mundir en það er ekki eins og þetta mál sé ný til komið. Meirihlutinn hefur haft 2 ár til að koma í veg fyrir vandann og keyra verkið áfram, en ekkert hefur gerst. Fyrir íbúa Norðurþings lítur málið þannig út að því hafi verið haldið í gíslingu af forsvarsmönnum meirihlutans.
Sveitarfélagið Norðurþing er með um 7000 m.kr í tekjur á ári, það að á þessum 2 árum hafi ekki fundist 45 milljónir til að vernda húsið og hefja uppbyggingu er óskiljanlegt.
Það er morgunljóst að um algera vanrækslu á eignum og fjármunum sveitarfélagsins er að ræða í þessu máli.
Stjórnsýsluhús Norðurþings á Húsavík
M-Listi Samfélagsins hefur skýra stefnu í þessu máli. Strax verður hafist handa í þrepaskiptri björgun húsnæðisins, viðhaldi og uppbyggingu.
Við sjáum peningunum okkar betur varið í að standsetja og sinna okkar eigin eign heldur en að horfa á þær grotna niður og leigja á 30 m.kr árlega annað húsnæði.
Rúnar Traustason
Höfundur skipar 1. sæti á M-Lista samfélagsins