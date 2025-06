Tvær nýjar sýningar í Safnahúsinu á Húsavík: Út úr skugganum og Bakslag

Safnahúsið á Húsavík. Mynd/epe.

Á morgun, 20. júní kl. 18:00 opna tvær nýjar sýningar í Safnahúsinu á Húsavík. Þær fjalla báðar um hinsegin sögu, sýnileika og réttindi – hvor á sinn hátt.

Sýningin Út úr skugganum (Out of the Shadows) varpar ljósi á líf og baráttu hinsegin fólks í Þingeyjarsýslu og skiptist í þrjá hluta:

– saga Guðmundar Sigurjónssonar, eina mannsins sem vitað er að hafi verið dæmdur, árið 1924 samkvæmt eldri lögum gegn samkynhneigð. Sýningin rekur ferðalag hans frá Þingeyjarsýslu til Kanada og aftur heim. Ást og réttindi – brúðkaup, staðfest samvist og fjölskyldur hinsegin fólks í Þingeyjarsýslu, auk radda barna hinsegin og trans foreldra.

– brúðkaup, staðfest samvist og fjölskyldur hinsegin fólks í Þingeyjarsýslu, auk radda barna hinsegin og trans foreldra. Að sjást og heyrast – viðtöl við fólk úr samfélaginu sem lýsir því hvað sýnileiki þýðir í dag.

Hin sýningin, Bakslag, fjallar um sívaxandi andóf og þær hættur sem hinsegin og trans fólk mætir í samtímanum – bæði á Íslandi og erlendis. Á sýningunni má sjá portrettmyndir, tilvitnanir og hljóðupptökur sem minna okkur á að við getum ekki leyft okkur að þegja þegar mannréttindi eru í hættu.

Sýningarnar eru unnar samhliða og styðja hvor aðra: Önnur minnir á baráttuna fyrir sýnileika og réttindum, hin á ástæðurnar fyrir því að við verðum að halda áfram að standa vörð um þau.

Verkefnið er hluti af Hinsegin hátíð á Norðurlandi eystra og er styrkt af Norðurþingi og Uppbyggingarsjóði SSNE. Sýningarnar verða opnar út júlí.