Bygging þjónustuhúss á Torfunefsbryggju hafin

21. ágúst, 2025 - 10:44 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Húsheild Hyrna hefur hafið vinnu við byggingu þjónustuhús hafnarinnar á Torfunefsbryggju.
Húsheild Hyrna hefur hafið vinnu við byggingu þjónustuhús hafnarinnar á Torfunefsbryggju.

Húsheild Hyrna hefur hafið vinnu við byggingu þjónustuhús hafnarinnar á Torfunefsbryggju. Áætlað er að vinnu við húsið verði lokið á vordögum 2026.

Þriðjudaginn 19. ágúst kl. 11.00 voru opnuð tilboð í byggingarétt lóðanna Torfunef 2 og 3 í samræmi við úthlutunar- og útboðsskilmála frá 19. maí s.l.

Eitt tilboð barst í byggingaréttinn en það var frá Hvalstöðinni ehf. Tilboðið hljóðaði upp á 235 mkr eða 6% hærra en lágmarksboð samkvæmt skilmálum. Hafnarstjóra falið að ganga til samninga við Hvalastöðina ehf á grundvelli deiliskipulagsins.

Til baka

Nýjast

  • Hámarkshraði við Þelamerkurskóla lækkaður

    • 21.08.2025
    Hámarkshraði á þjóðvegi 1 framhjá Þelamerkurskóla hefur nú verið lækkaður í 70 km/klst. 

  • Bygging þjónustuhúss á Torfunefsbryggju hafin

    • 21.08.2025
    Húsheild Hyrna hefur hafið vinnu við byggingu þjónustuhús hafnarinnar á Torfunefsbryggju.  Áætlað er að vinnu við húsið verði lokið á vordögum 2026. Þriðjudaginn 19. ágúst kl. 11.00 voru opnuð tilboð í byggingarétt lóðanna Torfunef 2 og 3 í samræmi við úthlutunar- og útboðsskilmála frá 19. maí s.l.

  • Gefa út bók um hákarlaskip Njarðar

    • 20.08.2025
    Þann 4. apríl síðastliðinn átti þúsundþjalasmiðurinn Njörður S. Jóhannsson á Siglufirði 80 ára afmæli

  • Hin uppsafnaða þekking.

    • 19.08.2025
    Eftir að ég komst á sjötugsaldurinn hef ég þurft að horfast í augu við það að margt það sem ég áður hafði er farið að minnka og hverfa. Hárin á höfði mér eru næsta fá talsins og þau sem eru þar enn hafa tekið á sig hvítan lit. Líkamlegt þrek er minna og sjónin lítið eitt farin að daprast. Ég tel hins vegar að í stað þessa hafi ég öðlast vitneskju sem aðeins reynslan og tíminn geta fært manni. Stundum er þetta vitneskja sem gengur þvert á það sem spekingar hafa sagt og skrifað um lykil að farsælu lífi.

  • Mömmur og möffins afhenda fæðingardeild SAk.tæplega 1,7 milljónir króna

    • 19.08.2025
    Það var sannkölluð möffinsveisla um verslunarmannahelgina þegar Mömmur og möffins héldu upp á 15 ára afmæli sitt með glæsilegri söfnun. Alls söfnuðust 1.681.579 krónur sem renna óskertar til fæðingardeildar Sjúkrahússins á Akureyri, en fulltrúar söfnunarinnar afhentu SAk styrkinn formlega í gær.

  • Sívaxandi vinsældir sveppagöngunnar

    • 18.08.2025
    Sveppaganga Skógræktarfélags Eyfirðinga verður á Miðhálsstöðum á morgun, þriðjudaginn 19. ágúst

  • Hríseyingar fengu nýjar hjólbörur

    • 17.08.2025
    Verslunin hafði einnig gefið hjólbörur til eyjararinnar fyrir nokkrum árum

  • Heiðursdoktorinn frá Dalvík

    • 16.08.2025
    Í enda júní veitti Hug- og félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri Jóhanni Páli Árnasyni heiðursdoktorsnafnbót á sviði félagsvísinda við hátíðlega athöfn. Jóhann, sem fæddur er og uppalinn á Dalvík, hefur átt langan og merkan feril og fagnaði á dögunum 85 ára afmæli sínu

  • Jóna - atkvæði og ambögur eftir Jón Ingvar Jónsson er komin út

    • 15.08.2025
    Jón Ingvar var fæddur á Akureyri árið 1957 og ólst þar upp en lést langt fyrir aldur fram árið 2022
Sjá meira