Veitur Dalvíkurbyggð og Norðurorka Viðræður um mögulegt samstarf

Viðræður um mögulegt samstarf milli Veitna í Dalvíkurbyggð og Norðurorku er á frumstigi en væntingar eru um að málið vinnist hratt og að hægt verði að ganga frá samningi innan skamms tíma.
Sveitarstjóri Dalvíkurbyggðar kom að máli við Norðurorku með þá ósk að Norðurorka skoðaði möguleika á því að koma að rekstri veitna sveitarfélagsins. Norðurorka tók jákvætt í málið og hefur svarað erindinu formlega.
Byggðaráð Dalvíkurbyggðar tók málið fyrir á fundi um miðjan október og fól sveitarstjóra að vinna málið áfram í formi tímabundinnar úrlausnar.