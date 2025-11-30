Fjölsmiðjan er starfsþjálfunarstaður fyrir ungt fólk

Nýr samstarfsamningur um þjónustu Fjölsmiðjunnar á Akureyri hefur verið undirritaður, en markmið hans er að efla Fjölsmiðjuna sem starfsþjálfunarstað fyrir ungt fólk á aldrinum 16 til 24 ára. Einnig er lögð áhersla á að styrkja tengsl og samvinnu Fjölsmiðjunnar og þeirra aðila innan bæjarfélagsins sem vinna með ungu fólki.
Erlingur Kristjánsson forstöðumaður Fjölsmiðjunnar segir að atvinnulausu ungu fólki sé boðið upp á atvinnu í Fjölsmiðjunnar með það að markmiði að hver einstaklingur njóti sín og verði betur í stakk búinn til að takast á við kröfur samfélagsins, hvort sem er á vinnumarkaði eða í námi. Þegar ungmennin eru tilbúin eru þau studd í vinnu eða skóla.
Fjölsmiðjan hefur verið starfandi á Akureyri frá árinu 2007 og var fyrst hugsuð sem þriggja ára tilraunaverkefni, en að henni stóðu m.a. Akureyrarbæ, Rauði krossinn, Vinnumálastofnun og verkalýðsfélög á svæðinu.
Verða sterkari og jákvæðari einstaklingar
„Hugmyndin var byggð á reynslu Fjölsmiðjunnar í Kópavogi, en hún er svo byggð á danskri fyrirmynd,“ segir Erlingur. „Hún gengur út á að búa til vinnusetur fyrir ungt fólk sem stendur á krossgötum í lífi sínu. Þar fá þau tækifæri til að þjálfa sig fyrir almennan vinnumarkað eða áframhaldandi nám. Við höfum reynt að bjóða fjölbreytni í vinnu og námi en það auðveldar nemum að taka ákvörðun um framtíð sína að lokinni starfsþjálfun í Fjölsmiðjunni.“
Markmiðið er að einstaklingar sem sækja Fjölsmiðjuna verði sterkari og jákvæðari einstaklingar, þroskaðri bæði félagslega og námslega og hæfari sem starfsfólk á almennum vinnumarkaði. „Við reynum sem kostur er að vera í góðum og sterkum tengslum við vinnumarkaðinn sem og önnur félagsleg úrræði sem í boði eru fyrir þennan hóp og það hefur gefist mjög vel,“ segir Erlingur.
Fjögur verkstæði
Í Fjölsmiðjunni er rekið mötuneyti, bílaþvottastöð, nytjamarkaður og rafeindaverkstæði. Nytjamarkaðurinn er opinn frá klukkan 10-16 virka dag og aðeins lengur á fimmtudögum þegar opið er til 17. ,,Það er lífleg verslun á nytjamarkaðnum og margir sem leggja leið sína þangað daglega til að skoða hvort eitthvað nýtt og merkilegt er til sölu. Þvottastöðin býður uppá alþrif á bílum, þ.e.tjöruþvottur og bón að utan og svo allt þrifið að innan líka með hurðafölsum,“ segir Erlingur. Hann nefnir einnig að í mötuneyti fáist heimilismáltíð á hagkvæmu verði og í góðu umhverfi og fastagestir séu margir.
Vinsældir þessa heimilismatar eru orðnir slíkir að nánast er fullt út úr dyrum flesta daga. Rafeindaverkstæðið sinnir viðgerðum á smærri raftækjum og er opið fyrir alla sem þurfa að láta gera við smærri raftæki s.s.síma og tölvur. Þar fer einnig fram niðurrif á tölvum til endurvinnslu í samvinnu við Íslenska gámafélagið. Erlingur segir að tekjur af áðurnefndri starfsemi skapi stóran hluta tekna Fjölsmiðjunnar.
Unnið á óæskilegu hegðunarmynstri
Frá upphafi hafa 470 ungmenni komið til starfa í Fjölsmiðjunni, um lengri eða skemmri tíma. „Það er misjafnt hversu margir eru á hverjum tíma, yfirleitt eru hjá okkur 15 til 25 einstaklingar að störfum í senn. Við erum afskapleg ánægð með árangurinn, en stór hluti þeirra sem hafa verið hjá okkur hafa síðar farið út á almennan vinnumarkað, starfsreynsla og sú virkni sem þau hafa fengið hjá Fjölsmiðjunni hefur þannig bætt möguleika þeirra mikið. Töluverður hluti af því unga fólki sem til okkar hefur komið hefur ná að vinna á óæskilegu hegðunarmynstri og viðhorfi gagnvart námi og farið aftur í skóla,“ segir Erlingur.
Fjölmiðjan hefur sannað gildi sitt
Fjölsmiðjan er nú á sínu 19.starfsári og því úrræði sem allir í bænum þekkja og vita að er til staðar. Faglegar úttektir sem gerðar hafa verið á starfi Fjölsmiðjunnar sem verkefni við Háskólann á Akureyri sýna mjög jákvæðar niðurstöður af starfinu. Um 70% ungmenna í Fjölsmiðjunni hafa verið í nám eða vinnu, 25% hópsins finnur sig ekki í starfinu og 5% er vikið úr starfi.
„Fjölsmiðjan hefur sannað gildi sitt, árangursrík inngrip í líf ungmenna á þessum tíma skilar gríðarlegu verðmæti til samfélagsins, ekki aðeins í lækkun bóta og tekjumyndunar heldur hafa þau einnig aukið lífsgæði einstaklinga og samfélagsauðinn. Starfsemi Fjölsmiðjunnar er ódýrt úrræði sem hjálpar ákveðnum hópi ungmenna,“ segir Erlingur