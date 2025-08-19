Mömmur og möffins afhenda fæðingardeild SAk.tæplega 1,7 milljónir króna

19. ágúst, 2025 - 13:55 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Mæður: Bryndís Björk, Sigríður Ásta, Linda Skarphéðinsdóttir og Guðrún Ólöf Börn: Irmelín Aþena, Þr…
Mæður: Bryndís Björk, Sigríður Ásta, Linda Skarphéðinsdóttir og Guðrún Ólöf Börn: Irmelín Aþena, Þryrmir Dreki, Hafþór Friðrik, Ísabella og Haftýr Örn Myndir frá Fb síðu SAk

Það var sannkölluð möffinsveisla um verslunarmannahelgina þegar Mömmur og möffins héldu upp á 15 ára afmæli sitt með glæsilegri söfnun. Alls söfnuðust 1.681.579 krónur sem renna óskertar til fæðingardeildar Sjúkrahússins á Akureyri, en fulltrúar söfnunarinnar afhentu SAk styrkinn formlega í gær.

Mömmur og möffins hófu göngu sína árið 2010 og hafa síðan bakað og selt þúsundir möffins til gesta hátíðarinnar Ein með öllu. Í ár voru bakaðar 2.784 möffins og seldar voru um 2.500; íbúar og starfsfólk Hlíðar fengu að njóta þeirra sem eftir voru.
 
„Það er ekki hægt annað en að fyllast lotningu og þakklæti þegar maður horfir yfir þann ótrúlega kraft og hlýju sem Mömmur og möffins hefur fært fæðingardeildinni ár eftir ár. Þessi viðburður er ekki bara fallegt dæmi um þrautseigju og elju þeirra sem vilja láta gott af sér leiða heldur líka ómetanlegur stuðningur við mikilvæga þjónustu við nýbura og mæður á SAk. Fyrir hönd sjúkrahússins vil ég færa öllum sem koma að þessu framtaki, bæði bakstursfólki og styrktaraðilum, okkar innilegustu þakkir.“ segir Hildigunnur Svavarsdóttir, forstjóri SAk.
 
Ingibjörg Jónsdóttir, deildarstjóri fæðingardeildar, tekur undir orð forstjóra "Við erum óendanlega þakklát fyrir þeirra mikla vinnuframlag, þakklát öllum stuðningsaðilum, þakklát öllum sem versluðu gómsæt möffins og studdu við þessa söfnun. Ekki er ákveðið hvernig við verjum þessum peningum en við munum upplýsa um það síðar. Þúsund þakkir allir.“
Mömmur og möffins hafa á þessum 15 árum safnað umtalsverðum fjárhæðum fyrir fæðingardeild SAk.
Ágóðinn hefur meðal annars nýst til tækjakaupa og annarra úrbóta sem styrkja þjónustu við mæður og nýbura á Norðurlandi.
 
 

Bryndís Björk, Ingibjörg Jónsdóttir, deildarstjóri fæðingadeildar og Sigríður Ásta

Það er heimasíða SAk. sem sagði frá

