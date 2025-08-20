Gefa út bók um hákarlaskip Njarðar

Eitt af hákarlaskipum Njarðar.
Þann 4. apríl síðastliðinn átti þúsundþjalasmiðurinn Njörður S. Jóhannsson á Siglufirði 80 ára afmæli. Af því tilefni var ákveðið að gefa út bók um á þriðja tug líkana hans af norðlenskum hákarla-skipum frá 18. og 19. öld og rekja jafnframt sögu þeirra.
Langflest voru úr Fljótum, en sviðið nær að auki yfir á austurströnd Eyja-fjarðar og vestur á Skagaströnd.
Höfundur texta er Sigurður Ægisson.
Þau sem hefðu áhuga á að setja nafn sitt á heillaóskaskrá, sem jafnframt er forpöntun á bókinni, geta haft samband við Bókaútgáfuna Hóla ehf. fyrir 5. september.
Netfangið er holar@holabok.is