Gefa út bók um hákarlaskip Njarðar

20. ágúst, 2025 - 18:38 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Eitt af hákarlaskipum Njarðar.
Þann 4. apríl síðastliðinn átti þúsundþjalasmiðurinn Njörður S. Jóhannsson á Siglufirði 80 ára afmæli. Af því tilefni var ákveðið að gefa út bók um á þriðja tug líkana hans af norðlenskum hákarla-skipum frá 18. og 19. öld og rekja jafnframt sögu þeirra.
Langflest voru úr Fljótum, en sviðið nær að auki yfir á austurströnd Eyja-fjarðar og vestur á Skagaströnd.
Höfundur texta er Sigurður Ægisson.
 
Þau sem hefðu áhuga á að setja nafn sitt á heillaóskaskrá, sem jafnframt er forpöntun á bókinni, geta haft samband við Bókaútgáfuna Hóla ehf. fyrir 5. september.
Netfangið er holar@holabok.is
