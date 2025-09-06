Tugmilljarða króna fjárfestingar á Akureyri

06. september, 2025 - 11:23 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ásthildur á Haustráðstefnu Advania
Ásthildur á Haustráðstefnu Advania

Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, var meðal framsögumanna á Haustráðstefnu Advania í Reykjavík í gær. Þar fjallaði hún um þau gríðarlegu áhrif sem uppbygging gagnavers atNorth á Akureyri og fjárfestingar þess hafa haft í för með sér fyrir samfélagið.

Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, var meðal framsögumanna á Haustráðstefnu Advania í Reykjavík í gær. Þar fjallaði hún um þau gríðarlegu áhrif sem uppbygging gagnavers atNorth á Akureyri og fjárfestingar þess hafa haft í för með sér fyrir samfélagið.

Ásthildur sagði meðal annars að innan tíðar muni fjárfestingar atNorth í bænum nema um 16 milljörðum króna og verði áður en yfir lýkur um 30 milljarðar. Þar fyrir utan væri allur sá tækjabúnaður og tölvur sem notaðar eru í gagnaverinu 100-150 milljarða króna virði. Til samanburðar nefndi hún að Kísilverið á Bakka hafi kostað um 40 milljarða, Vaðlaheiðargöng um 16 milljarða og áætlað væri að ný þjóðarhöll í Reykjavík muni kosta á bilinu 14 til 15 milljarða króna.

Hún nefndi einnig að afleidd áhrif af uppbygginu atNorth væru afar mikil fyrir alls kyns verktaka, iðnaðarmenn og tæknimenntað fólk á Akureyri. Þar fyrir utan væru óbein áhrif af uppbyggingunni umtalsverð fyrir bæjarbúa og samfélagið í heild. Gagnaverið gæti haft mikil áhrif á skólasamfélagið á Akureyri hvað tæknimenntun varðar og sömuleiðis renni gagnaverið styrkari stoðum undir millilandaflugið um Akureyrarflugvöll því starfsfólk gagnaversins notfæri sér töluvert þá þjónustu. Sömuleiðis mætti nefna óbein áhrif á hótelrekstur og veitingahús ásamt með fleiru. Áhrifin hríslist því um allt samfélagið.

Loks nefndi Ásthildur samninginn sem undirritaður var síðasta sumar um nýtingu glatvarma frá atNorth endurgjaldslaust til samfélagslegra verkefna. „Fyrsta skrefið á þeirri vegferð er að nota varmann til að hita upp gróðurhús á Hlíðarvöllum í námunda við atNorth, þar sem nemendur á grunn- og framhaldsskólaaldri geta unnið að vistvænni ræktun grænmetis og ávaxta í tæknivæddu lærdómsumhverfi. Vonir standa til að gróðurhúsið verði tilbúið til notkunar í haust eða snemma í vetur og að ungir Akureyringar fái þá tækifæri til að kynnast sjálfbærri matvælaframleiðslu og betri orkunýtingu í verki,“ sagði Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri á Haustráðstefnu Advania í Reykjavík í gær.

Það var akureyri.is sem fyrst sagði frá.

Til baka

Nýjast

  • Tugmilljarða króna fjárfestingar á Akureyri

    • 06.09.2025
    Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, var meðal framsögumanna á Haustráðstefnu Advania í Reykjavík í gær. Þar fjallaði hún um þau gríðarlegu áhrif sem uppbygging gagnavers atNorth á Akureyri og fjárfestingar þess hafa haft í för með sér fyrir samfélagið.

  • ÞJÓÐ GEGN ÞJÓÐARMORÐI - Fjöldafundur í dag laugardaginn 6. september kl 14:00 á Ráðhústorgi á Akureyri

    • 06.09.2025
    Útifundir verða  á nokkrum stöðum hérlendis í dag, laugardag 6. september kl. 14:00.  Á Akureyri verður safnast saman  á Ráðhústorgi, ávörp verða, tónlist verður flutt og lesin bréf frá fólki á Gaza.  Samtökin sem kalla sig  Þjóð gegn þjóðarmorði standa fyrir fundunum. Í yfirlysingu frá samtökunum segir. ,,Í nær tvö ár hefur heimsbyggðin fylgst með sífellt versnandi og óbærilegum þjáningum almennra borgara í Palestínu með hryllingi. Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst yfir fimmta og þar með efsta stigi hungursneyðar. Hún er alfarið manngerð af völdum Ísrael sem hefur lagt ræktanlegt landsvæði í rúst á Gaza og lokað fyrir að matvæli berist til íbúa. Samkvæmt gögnum ísraelska hersins eru 83% þeirra sem Ísrael hefur myrt almennir borgarar. Þar af eru a.m.k. 18.500 börn eða um 28 börn á hverjum einasta degi, álíka mörg og heill bekkur í grunnskóla á hverjum degi.Þjóðarmorð stendur yfir af hálfu Ísraelsríkis gagnvart palestínsku þjóðinni. Stríðsglæpi Ísraels verður að stöðva.

  • Matargjafir og Norðurhjálp aðstoða þá sem höllum fæti standa Hvort félag greiðir út allt að 3 milljónir á mánuði

    • 06.09.2025
    Tvö góðgerðarfélög á Akureyri, Matargjafir á Akureyri og nágrenni og Norðurhjálp greiða á bilinu tvær til þrjár milljónir, hvort félag inn á bónuskort í hverjum mánuði hjá fólki sem ekki nær endum saman og þarf að leita aðstoðar til að hafa í sig og á. Mikil aukning hefur verið og eykst fjöldinn sem þarf hjálp sífellt. Því hefur þurft að grípa til þess ráðs að lækka þá upphæð sem til ráðstöfunar er hjá hverjum og einum.

  • Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis Frítt í Skógarböðin þann 17 sept n.k.

    • 06.09.2025
    Miðvikudaginn 17. september ætla Skógarböðin að bjóða einstaklingum sem eru í þjónustu hjá KAON frítt í böðin.

  • Norðurþing - Göngur og réttir

    • 06.09.2025
    Um helgina verða víða göngur og réttir á félagssvæði Framsýnar, m.a. verður réttað í Mývatnssveit, Aðaldal, Reykjahverfi, Húsavík, Tjörnesi, Öxarfirði og í Núpasveit.

  • Listasafnið - Sýningum Heimis og Þóru lýkur á sunnudaginn

    • 06.09.2025
    Framundan eru síðustu dagar sýninga Heimis Hlöðverssonar, Samlífi, og Þóru Sigurðardóttur, Tími – Rými – Efni, en báðum sýningum lýkur á morgun sunnudag

  • Fjallahjólakeppni á heimsmælikvarða á Norðurlandi

    • 05.09.2025
    Keppnin hefur vakið athygli hjólreiðafólks víðs vegar að úr heiminum en hún spannar fjölbreytt landslag Norðurlands, sameinar þolraun, tækni og náttúruupplifun á einstakan hátt

  • Ný umferðarljós tekin í notkun við Austurbrú

    • 04.09.2025
    Ljósin eru umferðarstýrð og stillt þannig að grænt ljós er venjulega fyrir umferð um Drottningarbrautina. Þegar bílar koma frá Austurbrú eða gangandi vegfarendur ýta á gangbrautartakka, skiptir kerfið yfir á grænt ljós fyrir þá eftir stutta bið.

  • „Vinir Vals“ hittast í Hamri og vilja fá þig með!

    • 03.09.2025
    Það er jafnan líf og fjör í Hamri á virkum morgnum en um klukkan níu mætir þar samheldinn hópur sem tekur til við sína daglegu rútínu sem felst í því að ná í skref fyrir heilsuna og spjall fyrir sálina.
Sjá meira