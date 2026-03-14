Tónlistarfélag Akureyrar Tvennir Stabat Mater tónleikar á föstunni

Tónlistarfélag Akureyrar stendur fyrir tvennum Stabat Mater tónleikum nú á föstunni undir yfirskriftinni Mærin Mæra en það er tilvitnun í þýðingu Matthíasar Jochumssonar á ljóðinu; Stóð við krossin mærin mæra mændi á soninn hjartakæra.
Tónleikarnir verða í Akureyrarkirkju kl 16, fyrri tónleikarnir þann 15. mars en þá verður flutt Stabat mater dolorosa eftir Giovanni Battista Pergolesi og seinni tónleikarnir viku síðar eða 22. mars og verður þá flutt Stabat Mater eftir Arvo Pärt og einnig frumflutt splunkunýtt verk Þorvaldar Arnar Davíðssonar um Síðustu orð Krists á krossinum.
Söngkonurnar Heiðdís Hanna Sigurðardóttir sópran og Erla Dóra Vogler mezzósópran syngja í verki Pergolesis ásamt strengjakvartett skipuðum Sofiu Fedorovych, Marteini Ingvasyni, Eydísi S. Úlfarsdóttur og Ásdísi Arnardóttur.
Erla Dóra og Ásdís koma einnig fram á seinni tónleikunum en aðrir flytjendur þá eru Hlín Pétursdóttir Behrens sópran og Úlfar Trausti Þórðarson tenór ásamt Mariku Alavere fiðluleikara og Kristínu Höllu Bergsdóttur víóluleikara.
Mynd frá æfingu á Stabat mater Pergolesis. Frá vinstri: Erla Dóra, Eydís, Ásdís, Heiðdís Hanna, Sofia og Marteinn.
Mannleg þjáning sem allir geta tengt við
Erla Dóra Vogler segir textann í verkunum fjalla um þann óbærilega sársauka móður að sjá son sinn pyntaðan og drepinn, „þetta er mannleg þjáning sem allir geta tengt við.“
Ljóðið sjálft (Stabat mater) er miðaldaljóð frá 13. öld og jafnan eignað Jacopone da Todi. „Pergolesi samdi verk sitt við ljóðið á síðustu vikum æfi sinnar árið 1736. Verk Pärt er hins vegar samið 1985. Tvær og hálf öld aðskilja því verkin og eru þau mjög ólík en bæði gullfalleg. Verk Pergolesi er flutt líklega árlega á Íslandi og nokkuð rokkað á þess tíma mælikvarða, en verk Pärt er nokkurs konar hugleiðslutónlist sem er svo brotin upp með hröðum strengjaköflum sem deila undirliggjandi svöðusári í móðurhjarta,“ segir Erla Dóra.
Ljóðið Sabat mater hefur verið þýtt af þremur Íslendingum um tíðina. Ein er eftir þjóðskáldið Matthías Jochumsson, en Akureyrarkirkja þar sem tónleikarnir verða haldnir er einmitt nefnd eftir honum, Matthíasarkirkja.
Tónleikarnir eru styrktir af Tónskáldasjóði Rúv og Stefs, Kea, Tónlistarsjóði og Akureyrarbæ.
Aðgangur er ókeypis en frjáls framlög eru vel þegin.