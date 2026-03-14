Tónlistarfélag Akureyrar Tvennir Stabat Mater tónleikar á föstunni

14. mars, 2026 - 09:24 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Tónlistarfélag Akureyrar stendur fyrir tvennum Stabat Mater tónleikum nú á föstunni undir yfirskrift…
Tónlistarfélag Akureyrar stendur fyrir tvennum Stabat Mater tónleikum nú á föstunni undir yfirskriftinni Mærin Mæra en það er tilvitnun í þýðingu Matthíasar Jochumssonar á ljóðinu; Stóð við krossin mærin mæra mændi á soninn hjartakæra. Myndir Aðsendar

Tónlistarfélag Akureyrar stendur fyrir tvennum Stabat Mater tónleikum nú á föstunni undir yfirskriftinni Mærin Mæra en það er tilvitnun í þýðingu Matthíasar Jochumssonar á ljóðinu; Stóð við krossin mærin mæra mændi á soninn hjartakæra.

Tónleikarnir verða í Akureyrarkirkju kl 16, fyrri tónleikarnir þann 15. mars en þá verður flutt Stabat mater dolorosa eftir Giovanni Battista Pergolesi og seinni tónleikarnir viku síðar eða 22. mars og verður þá flutt Stabat Mater eftir Arvo Pärt og einnig frumflutt splunkunýtt verk Þorvaldar Arnar Davíðssonar um Síðustu orð Krists á krossinum.

Söngkonurnar Heiðdís Hanna Sigurðardóttir sópran og Erla Dóra Vogler mezzósópran syngja í verki Pergolesis ásamt strengjakvartett skipuðum Sofiu Fedorovych, Marteini Ingvasyni, Eydísi S. Úlfarsdóttur og Ásdísi Arnardóttur.

Erla Dóra og Ásdís koma einnig fram á seinni tónleikunum en aðrir flytjendur þá eru Hlín Pétursdóttir Behrens sópran og Úlfar Trausti Þórðarson tenór ásamt Mariku Alavere fiðluleikara og Kristínu Höllu Bergsdóttur víóluleikara.

Mynd frá æfingu á Stabat mater Pergolesis. Frá vinstri: Erla Dóra, Eydís, Ásdís, Heiðdís Hanna, Sofia og Marteinn.

Mannleg þjáning sem allir geta tengt við

Erla Dóra Vogler segir textann í verkunum fjalla um þann óbærilega sársauka móður að sjá son sinn pyntaðan og drepinn, „þetta er mannleg þjáning sem allir geta tengt við.“

Ljóðið sjálft (Stabat mater) er miðaldaljóð frá 13. öld og jafnan eignað Jacopone da Todi. „Pergolesi samdi verk sitt við ljóðið á síðustu vikum æfi sinnar árið 1736. Verk Pärt er hins vegar samið 1985. Tvær og hálf öld aðskilja því verkin og eru þau mjög ólík en bæði gullfalleg. Verk Pergolesi er flutt líklega árlega á Íslandi og nokkuð rokkað á þess tíma mælikvarða, en verk Pärt er nokkurs konar hugleiðslutónlist sem er svo brotin upp með hröðum strengjaköflum sem deila undirliggjandi svöðusári í móðurhjarta,“ segir Erla Dóra.

Ljóðið Sabat mater hefur verið þýtt af þremur Íslendingum um tíðina. Ein er eftir þjóðskáldið Matthías Jochumsson, en Akureyrarkirkja þar sem tónleikarnir verða haldnir er einmitt nefnd eftir honum, Matthíasarkirkja.

Tónleikarnir eru styrktir af Tónskáldasjóði Rúv og Stefs, Kea, Tónlistarsjóði og Akureyrarbæ.

Aðgangur er ókeypis en frjáls framlög eru vel þegin.

  Gervigreind léttir álagi á lækna hjá HSN Skríban prufukeyrð á Akureyri

    Heilbrigðisstofnun Norðurlands,HSN á Akureyri tekur nú þátt í tilraunaverkefni sem miðar að því að minnka pappírsvinnu lækna með hjálp gervigreindar. Um er að ræða tólið Skríban, sem umbreytir tali læknis í skipulagðar læknanótur í rauntíma. Markmiðið er að losa lækna undan tímafrekri skýrslugerð svo þeir geti varið meiri tíma með skjólstæðingum sínum.

  • Tónlistarfélag Akureyrar Tvennir Stabat Mater tónleikar á föstunni

    • 14.03.2026
    Tónlistarfélag Akureyrar stendur fyrir tvennum Stabat Mater tónleikum nú á föstunni undir yfirskriftinni Mærin Mæra en það er tilvitnun í þýðingu Matthíasar Jochumssonar á ljóðinu; Stóð við krossin mærin mæra mændi á soninn hjartakæra.

  • Nýr skíðagönguspori var vígður í Vaglaskógi

    • 14.03.2026
    Nýr skíðagönguspori var vígður í Vaglaskógi á árlegum fjölskyldudegi UMF Bjarma. Félagið fjárfesti nýverið í sporanum ásamt beltabúnaði og tönn, sem verður sett undir nýtt sexhjól Lands og Skóga. Búnaður af þessu tagi kostar nokkrar milljónir, sem e...

  • Norðurorka hlýtur viðurkenningu fyrir góðan árangur í öryggis- og umhverfismálum

    • 13.03.2026
    Árleg Forvarnaráðstefna VÍS var haldin í Hörpu fimmtudaginn 12. mars en á ráðstefnunni var fjallað um öryggismál og forvarnir fyrirtækja og stofnana frá öllum hliðum. Að þessu sinni var ráðstefnan tileinkuð umferðaröryggi og boðið uppá erindi, reynslusögur og innsýn í öflugt öryggisstarf fyrirtækja, auk umfjöllunar um þær áskoranir sem steðja að íslensku samfélagi á þessu sviði.

  • Vitundarvakning eins og Mottumars skiptir miklu máli

    • 13.03.2026
    „Það er alltaf mjög mikið um að vera hjá okkur í marsmánuði og við vel sýnileg. Við finnum vel fyrir aukinni aðsókn þegar Mottumars er í fullum gangi. Það sýnir að vitundarvakning af því tagi skiptir gríðarlega miklu máli,“ segir Marta Kristín Rósudóttir verkefnastjóri dagskrár og viðburða hjá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis.

  • Framkvæmdir hafnar við göngubrú

    • 13.03.2026
    Framkvæmdir eru hafnar við nýja göngubrú yfir Glerár á móts við Glerártorg. Jafnframt því sem göngubrúin verður reist verða framkvæmdir við nýja jöfnunarstöð fyrir strætó á bökkum Glerár sunnan megin.

  • Besti bitinn vinsæll á Starfamessu. Fjölbreytt störf í sjávarútvegi kynnt.

    • 13.03.2026
    Samherji kynnti starfsemi félagsins á Starfamessu sem haldin var í Háskólanum á Akureyri í gær, fimmtudaginn 12. mars.

  • Besta boð i bygginarrétt á tjaldstæðisreit kom frá JSP320 ehf Hafnarfirði

    • 12.03.2026
    Þann 12. janúar sl. var auglýst eftir tilboði í byggingarrétt eftirfarandi lóða á svokölluðum tjaldsvæðisreit:

  • Svartar bækur leigja Laxdalshús næstu fjögur ár

    • 12.03.2026
    Bæjarráð Akureyrar samþykkti á fundi sínum í morgun að fela forstöðumanni atvinnu og menningarmála að ganga til samninga við Svartar bækur varðandi leigu á Laxdalshúsi til næstu fjögurra ára.
