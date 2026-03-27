Þrjár nýjar sýningar opnaðar á Listasafninu á Akureyri

Þrjá nýjar sýningar verða opnaðar í Listasafninu á Akureyri á laugadag, 28. mars kl. 15. Þær eru: Saga Íslands: 2. hluti / Eiríkur Páll Sveinsson, Guð Launi þér / Úlfur Logason og Hughrif - litir - form I / valin verk fyrir sköpun og fræðslu.
Saga Íslands: 2. hluti
Eiríkur Páll Sveinsson (1934-2017), háls-, nef- og eyrnalæknir, reyndi að hafa yfirsýn yfir framgang lífsins og heimsins, m.a. með því að prenta út internetið í árdaga þess. Til þess að forða upplýsingum frá glötun safnaði hann þeim saman, prentaði út og lét gorma. Eftir Eirík liggja 178 hefti. Í þeim kennir ýmissa grasa. Eiríkur skrifaði þessa hugleiðingu í eitt heftið: „Þar sem ég hef gaman af skráningu og hef nægan tíma, læt ég þetta bara verða til í huganum og set það svo hér á blöðin. Sennilega á enginn eftir að lesa þetta yfir, nema ég sjálfur. Vellíðanin við þessi skrif er fyrir öllu.“
Heftin á sýningunni útbjó Eiríkur á árunum 2000 til 2017.
Aðstandendur Open sýningarýmis aðlaga þessa sýningu, sem áður var sýnd í Norræna húsinu, sérstaklega fyrir sýningarsal Listasafnsins á Akureyri. Hún er unnin með góðfúslegu leyfi fjölskyldu Eiríks og í samstarfi við hönnuðinn Evu Árnadóttur, sem er eitt barnabarna hans.
Guð launi þér / Úlfur Logason
Úlfur Logason (f. 1997 á Akureyri) er málari sem býr og starfar í Berlín. Í málverkum sínum og teikningum kannar hann evrópska listasögu, sérstaklega sögumálverkið, sem hann notar til að túlka eigin umhverfi og samtíma.
Titil sýningarinnar, Guð launi þér / May God reward you, fær hann frá teikningu frá 1804 eftir Francisco Goya, þar sem naut stangar götusöngvara, líklega til dauða. Verk Goya eru einn af útgangspunktum sýningarinnar. Þá sérstaklega pappírsverkin hans, þar sem frásögnum af spænskum hversdegi, kaldranalegum húmor, furðulegum allegóríum og sjokkerandi lýsingum á hernaði, morðingjum, mannætum og djöfladýrkun ægir saman.
Goya er þó ekki eini útgangspunkturinn. Sýningin er full af sambærilegum vísunum í listasöguna. Myndirnar eru margar einhverskonar Frankenstein skrímsli. Hugmyndir listamannsins eru raungerðar með fígúru frá Lucasi Cranach hér og fallegum gulum lit frá Gabríelu Münter þar. Eða að frásögn frá Nicolas Poussin fær nýtt líf í meðförum Úlfs. Líkt og þjóðlagasöngvari sem semur nýjan texta við gamlan lagstúf, eða nýjan takt við gamalt lag hafnar hann hugmyndum samtímans um höfundarrétt, fyrir hugmyndina um samfellda hefð sem sameign.
Hann gerir tilraun til að brúa tvær þverstæðukenndar hugmyndir. A. Fortíðin er lifandi og skiptir máli. B. Fortíðin er dauð og skiptir ekki máli. Að mála útgáfu af mynd eftir Albrecht Dürer er þá tilraun til að anda í hana lífi, en ef það tekst verður vonandi öllum ljóst að hún var alltaf spelllifandi.
Hughrif - litir - form I / valin verk fyrir sköpun og fræðslu
Með því að skoða liti og form má læra margt um myndlist. Þegar formum er raðað á myndflöt eða í skúlptúr verður listaverk til. Form geta bæði verið tvívíð og þrívíð, lífræn eða geometrísk og haft ólíka liti og áferð. Litir eru gjarnan notaðir til að vekja tilfinningar og skapa stemningu í listaverkum. Þá má einnig nota sem tákn, en misjafnt er hvaða merkingu fólk leggur í liti og þar spilar bakgrunnur stórt hlutverk auk samhengis og menningar.
Markmið sýningarinnar er að fá safngesti til að velta fyrir sér merkingu lita og forma í myndlist, út frá völdum verkum úr safneign Listasafnsins. Verkin eru fjölbreytt og unnin með ólíkum efnum og aðferðum. Safngestum er einnig boðið að taka þátt í sýningunni með því að skapa eigin verk innblásin af verkum sýningarinnar.