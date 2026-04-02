Þriggja til fimm hæða stallað hús við Austursíðu 4

Sótt hefur verið um gerð verði breyting á deiliskipulagi á lóð Austursíðu 4 í þá veru að heimilt verði að gera ráð fyrir fyrir 3ja til 5 hæða stölluðu húsi auk jarðhæðar/kjallara í stað 6 hæða hárrar byggingar fyrir verslun- og þjónustu.
Miðað er við að það verði á bilinu 50-55 íbúðir á hæðum 1 til 5 með bílastæði, geymslur og verslun- og þjónusta í kjallara/jarðhæð.
Reiturinn er númer VÞ 24 í gildandi aðalskipulagi og er skilgreindur sem verslunar- og þjónustusvæði með heimild fyrir allt að 100 íbúðum á efri hæðum. Mega íbúðarhús vera allt að 5 hæðir en kvöð er um verslunar- og þjónustustarfsemi á jarðhæðum íbúðarhúsa.
Skipulagsráð hefur tekið jákvætt í tillögu um að breyta skipulagi og falið skipulagsfulltrúa að hefja undirbúning að vinnu við breytingu á aðalskipulagi og deiliskipulagi samhliða því.