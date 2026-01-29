Þórhallur Jónsson sækist eftir fyrst sæti hjá Sjálfstæðismönnum og vill prófkjör

29. janúar, 2026 - 10:41 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Þórhallur Jónsson
Þórhallur Jónsson

Í tilkynningu sem Þórhallur Jónsson varabæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins sendi frá sér rétt í þessu kemur að hann bjóði sig fram í fyrsta sæti á lista floksins fyrir komandi sveitartjórnarkosningar en áður hafði Þórhallur tilkynnti framboð sitt í annað eða þriðja sætið. 

Í áðurnefndri tilkynningu frá Þórhalli segir:  

,,Heimir Árnason, núverandi oddviti ætlar ekki lengur að gefa kost á sér til að leiða listann, en ákveðið hafði verið að fara í röðunarfyrirkomulag þegar útlit var fyrir að hann væri einn í kjöri til oddvita. Þetta var megin-forsenda þess að ekki var farið í prófkjör á Akureyri.

 

Eftir að formaður fulltrúaráðs Sjálfstæðisflokksins á Akureyri, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, sagði af sér formennsku fulltrúaráðs til að gefa kost á sér til að leiða listann og myndaði bandalag við Heimi, fráfarandi oddvita, um að hann tæki annað sætið á lista og eftirléti sér oddvitasætið, án nokkurs samtals við fulltrúaráð né stjórnir Sjálfstæðisfélaganna á Akureyri, sé ég mig knúinn til að gefa kost á mér til að leiða lista flokksins í komandi kosningum. Aðgengi fráfarandi formanns fulltrúaráðs að kjörskrá umfram aðra frambjóðendur, setur trúverðugleika röðunarfyrirkomulags og kosningar þar um í uppnám.

 

Með framboði mínu skora ég einnig á flokkinn að halda stefnu sinni og hefðum, fara í prófkjör og leyfa sjálfstæðisfólki á Akureyri að velja sér oddvita með lýðræðið í fyrirrúmi.”

 

Til baka

Nýjast

  • Þórhallur Jónsson sækist eftir fyrst sæti hjá Sjálfstæðismönnum og vill prófkjör

    • 29.01.2026
    Í tilkynningu  sem Þórhallur Jónsson  varabæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins sendi frá sér rétt í þessu kemur að hann bjóði sig fram í fyrsta sæti á lista floksins fyrir komandi sveitartjórnarkosningnar en áður hafði Þórhallur tilkynnti framboð sitt  í annað eða þriðja sætið. 

  • Kokkar og þjónar á Múlabergi skipta um hlutverk

    • 28.01.2026
    ,,Ég þori eiginlega að fullyrða það að þetta hefur aldrei verið gert á Íslandi og ég veit svo sem ekki til þess að þetta hafi verið gert annars staðar í heiminum. Enda er þetta auðvitað alveg galin hugmynd,“ segir Ingibjörg Bergmann veitingastjóri á Múlabergi en þar verður viðburðurinn Flotið 2.0 haldinn annað kvöld fimmtudagskvöldið  29. janúar.

  • Arngrímur Arnarson ráðinn safnstjóri Hvalasafnsins

    • 28.01.2026
    Aggi hefur í gegnum tíðina unnið að fjölmörgum samvinnuverkefnum með safninu, meðal annars gerð bæklinga og heimasíðu safnsins á upphafsárum þess, auk þess sem hann hefur aðstoðað við uppsetningu á viðburðum og sýningum í húsinu. 

  • Miklar framkvæmdir hafa staðið yfir í Glerárskóla síðustu ár og skólinn er nú orðinn hinn glæsilegasti

    • 28.01.2026
    Fyrsti skólinn í Þorpinu var byggður í Bótinni árið 1908, í kjölfar fræðslulaganna 1907. Árið 1937 reis Árholt, austan núverandi skólahúsnæðis, þar sem skólahald var til 1972 þegar skólinn flutti í nýjan Glerárskóla, í húsnæðið sem í dag kallast A-álma.

  • Mikil þörf fyrir fagmenntað fólk í veitingageiranum

    • 28.01.2026
    Alls hófu sex nemendur nám í 2. bekk í matreiðslu í VMA nú um áramót. Þetta er fyrri áfanginn af tveimur í námi að loknu grunnnámi sem nemendur þurfa að ljúka til þess að fara í sveinspróf í matreiðslu. Framhaldið með 3. bekkinn ræðst af fjölda umsókna, en hann verður mögulega í boði á næstu haustönn eða vorönn að ári liðnu.

  • Akureyri VG stillir upp framboðslista

    • 28.01.2026
    Tillaga sem borin var upp á almennum félagsfundi hjá svæðisfélagi VG á Akureyri um að stilla upp framboðslista hreyfingarinnar fyrir sveitarstjórnarkosningar í vor var einróma samþykkt.

  • Framsýn Félagsmenn fengu tæpar 170 milljónir í styrki

    • 28.01.2026
    Á árinu 2025 voru 1414 styrkir greiddir úr sjúkrasjóði Framsýnar til félagsmanna.  Samtals námu greiðslur vegna sjúkradagpeninga, annarra bóta og styrkja ríflega 134 milljónum króna, þar af voru sjúkradagpeningar rúmlega 91 milljón og aðrir styrkir s.s. sálfræðikostnaður félagsmanna og heilsurækt tæplega 43 milljónir króna.

  • MýSköpun lýkur fjármögnun og stefnir á uppbyggingu á Þeistareykjum

    • 28.01.2026
    Örþörungafyrirtækið MýSköpun ehf. hefur lokið 300 milljón króna fjármögnun vegna uppbyggingar örþörungaræktar á Þeistareykjum. Framtakssjóðurinn Landvættir slhf. á Akureyri verður nýr kjölfestufjárfestir félagsins og aðkoma sjóðsins gerir félaginu kleift að ljúka undirbúningi nýrrar hátækniframleiðslueiningar félagsins. MýSköpun stefnir að því að framleiða verðmæta örþörunga í sérhæfðu framleiðsluhúsnæði sem reist verður við jarðvarmavirkjun Landsvirkjunar á Þeistareykjum. Áætlað er að reisa um 10.000 m2 framleiðsluhúsnæði og stórauka framleiðslu í áföngum sem mun skapa tugi starfa á Norðausturlandi. Afurðir MýSköpunar verða að mestu seldar á erlenda markaði til notkunar í fæðubótarefni, en slíkir markaðir hafa verið í miklum vexti.

  • Sparisjóðirnir og Símenntun Háskólans á Akureyri (SMAHA) sameinast um fræðslu fyrir eldri borgara í upplýsingaöryggi

    • 26.01.2026
    Sparisjóðirnir og Símenntun Háskólans á Akureyri hafa tekið höndum saman um samfélagsverkefni sem miðar að því að fræða eldri borgara um upplýsingaöryggi. Markmiðið er að fræða um helstu hættur sem fylgja netinu og notkun snjalltækja á einfaldan og aðgengilegan hátt.
Sjá meira