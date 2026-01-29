Þórhallur Jónsson sækist eftir fyrst sæti hjá Sjálfstæðismönnum og vill prófkjör

Í tilkynningu sem Þórhallur Jónsson varabæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins sendi frá sér rétt í þessu kemur að hann bjóði sig fram í fyrsta sæti á lista floksins fyrir komandi sveitartjórnarkosningar en áður hafði Þórhallur tilkynnti framboð sitt í annað eða þriðja sætið.
Í áðurnefndri tilkynningu frá Þórhalli segir:
,,Heimir Árnason, núverandi oddviti ætlar ekki lengur að gefa kost á sér til að leiða listann, en ákveðið hafði verið að fara í röðunarfyrirkomulag þegar útlit var fyrir að hann væri einn í kjöri til oddvita. Þetta var megin-forsenda þess að ekki var farið í prófkjör á Akureyri.
Eftir að formaður fulltrúaráðs Sjálfstæðisflokksins á Akureyri, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, sagði af sér formennsku fulltrúaráðs til að gefa kost á sér til að leiða listann og myndaði bandalag við Heimi, fráfarandi oddvita, um að hann tæki annað sætið á lista og eftirléti sér oddvitasætið, án nokkurs samtals við fulltrúaráð né stjórnir Sjálfstæðisfélaganna á Akureyri, sé ég mig knúinn til að gefa kost á mér til að leiða lista flokksins í komandi kosningum. Aðgengi fráfarandi formanns fulltrúaráðs að kjörskrá umfram aðra frambjóðendur, setur trúverðugleika röðunarfyrirkomulags og kosningar þar um í uppnám.
Með framboði mínu skora ég einnig á flokkinn að halda stefnu sinni og hefðum, fara í prófkjör og leyfa sjálfstæðisfólki á Akureyri að velja sér oddvita með lýðræðið í fyrirrúmi.”